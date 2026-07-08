Președintele american Donald Trump a anunțat, în timpul întâlnirii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurată în marja summitului NATO, că va vorbi în cursul zilei cu liderul rus Vladimir Putin. Într-un schimb de replici cu jurnaliștii, Trump a spus că îi va adresa lui Putin o întrebare pe care susține că nu i-a pus niciodată: „Când veți pune capăt războiului?”. Liderul de la Casa Albă a afirmat totodată că discută frecvent cu președintele rus și că acesta își dorește încheierea conflictului din Ucraina.

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că urmează să poarte o nouă convorbire telefonică împreună cu președintele rus Vladimir Putin, anunțul fiind făcut în timpul întâlnirii sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja summitului NATO.

Momentul a fost marcat de un schimb de replici neobișnuit cu jurnaliștii aflați în sală. În timp ce reporterii adresau întrebări, Trump i-a provocat să formuleze una pentru liderul de la Kremlin.

„Aveți vreo întrebare pentru Putin?”, a spus Trump, stârnind pentru câteva clipe confuzie, întrucât părea că îl confundase pe Zelenski cu Putin.

Președintele american și-a corectat imediat formularea.

„Nu, nu. Puneți-ne o întrebare, nu pentru Zelenski, puneți-ne o întrebare pentru Putin. Pentru că vorbesc cu el astăzi.”

Ulterior, Trump i-a încurajat pe reporteri să îi ofere o întrebare mai incomodă pentru liderul rus: „Dați-mi o întrebare bună, dificilă.”

Un jurnalist a întrebat atunci: „Când va pune capăt acestui război?”

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Trump a răspuns că intenționează să transmită exact această întrebare lui Vladimir Putin.

„Asta e o întrebare bună. Nu cred că i-am pus vreodată această întrebare. O să-i pun această întrebare.”

Liderul de la Casa Albă a susținut că, din discuțiile pe care le are cu președintele rus, acesta transmite că își dorește încetarea conflictului.

„Apropo, vă spun totuși că el vă va spune că vrea să-l încheie cât mai repede posibil. Vrea să-l încheie curând.”

Trump a precizat că vorbește frecvent cu Vladimir Putin și mai rar cu președintele ucrainean, insistând însă că relația cu Zelenski este una bună.

„Vorbesc des cu el. Vorbesc puțin mai rar cu Zelenski, dar relația este foarte bună. Dar vorbesc des cu președintele Putin.”

În final, președintele american a reiterat convingerea sa că liderul de la Kremlin dorește încheierea războiului, deși recunoaște că mulți contestă această afirmație: „El vrea să pună capăt războiului. Mulți oameni nu cred asta.”

Trump și Putin au avut ultima lor convorbire telefonică pe 4 iulie. Potrivit Ministerului rus de Externe, discuția a durat aproximativ 90 de minute, iar președintele american și-a reafirmat disponibilitatea de a contribui la medierea unei soluții pentru încheierea războiului din Ucraina.

Editor : C.A.