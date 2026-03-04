Live TV

Cântăreaţa Kesha, ironizată după ce l-a numit pe Trump „infractor prădător". Casa Albă: „Artiștii sunt luați în râs"

Cântăreaţa Kesha a criticat administraţia Trump după ce Casa Albă a folosit piesa sa „Blow”, lansată în 2010, într-un videoclip promoţional publicat pe TikTok cu imaginile unui atac militar. Artista a denunţat utilizarea muzicii sale pentru a promova violenţa şi l-a numit pe Donald Trump „infractor prădător”, în timp ce oficialii americani au ironizat reacţia sa, adăugând că „toţi aceşti «artişti» sunt luaţi în râs”.

În acest videoclip, publicat pe 10 februarie şi vizionat de aproximativ 15 milioane de ori pe reţeaua de socializare, avioane de vânătoare militare americane trag o rachetă asupra a ceea ce pare a fi o navă inamică, potrivit News.ro.

„Casa Albă folosea una dintre melodiile mele pe TikTok pentru a incita la violenţă şi a ameninţa cu războiul”, a scris Kesha pe reţelele de socializare, denunţând glorificarea „dezgustătoare şi inumană” a unui conflict.

„Nu aprob absolut deloc ca muzica mea să fie folosită pentru a promova violenţa. Dragostea triumfă întotdeauna asupra urii”, a adăugat cântăreaţa, înainte de a concluziona: „Să nu ne lăsăm distraşi de la faptul că infractorul prădător Donald Trump apare de peste un milion de ori în Dosarele (Epstein)”.

Un mesaj care cu siguranţă a atras atenţia Casei Albe. „Toţi aceşti «artişti» sunt luaţi în râs. Asta nu face decât să crească numărul de vizualizări ale videoclipurilor noastre, pentru că oamenii vor să vadă de ce se plâng”, a răspuns cu dispreţ Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe.

În ultimele luni, mulţi artişti, precum Kesha, The Rolling Stones, Céline Dion şi Sabrina Carpenter, au denunţat utilizarea muzicii lor fără aprobare de către administraţia americană şi de diferitele sale servicii, inclusiv de poliţia de imigrare.

Cel mai recent exemplu este trupa britanică Radiohead, care a înjurat ICE, după ce Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a folosit un cover al piesei lor „Let Down”, o piesă de pe albumul „OK Computer”, lansat în 1997.

