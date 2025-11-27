Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski: garanții de securitate doar după ce semnează planul SUA-Rusia

SUA sunt gata să discute garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina, dar numai după încheierea unui acord de pace. Despre această poziție a Washingtonului, aliații europeni au fost informați de către șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, au declarat surse bine informate pentru Politico. Potrivit acestora, șeful diplomației americane a dat asigurări că președintele SUA, Donald Trump, va purta ulterior negocieri privind garanțiile de securitate pentru Kiev.

Unul dintre interlocutorii publicației a adăugat că secretarul de stat a menționat și alte câteva probleme care trebuie rezolvate după încheierea păcii. Europenii au considerat că este vorba despre integritatea teritorială a Ucrainei și activele rusești înghețate.

La mijlocul lunii noiembrie, SUA au prezentat Ucrainei o variantă a planului de pace. Unul dintre cele 28 de puncte ale acestuia prevedea obținerea de către Kiev a unor garanții de securitate fiabile. După negocierile dintre reprezentanții Washingtonului și Kievului la Geneva, documentul a fost redus la 22 de puncte, a declarat Trump. În același timp, administrația americană a afirmat că părțile au rămas în dezacord doar asupra câtorva aspecte.

Potrivit unei surse ucrainene de rang înalt citată de CNN, Kievul a respins trei puncte cheie ale planului de pace. În special, Ucraina nu este încă pregătită să cedeze Rusiei partea neocupată a Donbasului, să limiteze efectivele armatei la 600.000 de soldați și să renunțe la aderarea la NATO.

Până atunci, partea americană stabilise data de 27 noiembrie ca termen limită pentru acceptarea de către Kiev a condițiilor planului de pace. Președintele SUA a declarat că liderul ucrainean Volodimir Zelenski trebuie să accepte propunerea sau să continue „să lupte cu toate forțele”.

După negocierile de la Geneva, partea ucraineană a propus organizarea unei vizite a lui Zelenski în SUA pentru a discuta cu Trump aspectele cele mai sensibile ale planului de pace. Cu toate acestea, șeful Casei Albe a declarat că așteaptă întâlnirea cu Zelenski și președintele rus Vladimir Putin numai atunci când „acordul de încetare a acestui război va deveni definitiv sau se va afla în etapa finală”. El i-a cerut reprezentantului său special, Steve Whitcoff, să se deplaseze în Rusia pentru negocieri cu Putin, iar ministrului armatei SUA, Dan Driscoll, să ia legătura cu Kievul.

Editor : A.R.