Operațiunea SUA de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, un aliat al Kremlinului, reprezintă o lovitură pentru influența Rusiei în America Latină. Cu toate acestea, Rusia ar putea beneficia și de pe urma intervenției neprovocate a președintelui american Donald Trump. Vladimir Putin ar putea folosi operațiunea americană drept justificare pentru războiul său ilegal de agresiune împotriva Ucrainei, scriu jurnaliștii Kyiv Independent.

În primul rând, încălcarea evidentă a dreptului internațional de către Trump joacă în favoarea Kremlinului, spun analiștii. În al doilea rând, Rusia ar putea accepta o creștere a influenței SUA în emisfera vestică, în schimbul unei reduceri a influenței SUA în Europa și Ucraina, potrivit experților.

Mai mult, schimbarea atenției lui Trump către America ar putea submina eforturile sale de pace în Ucraina.

„Operațiunea SUA îi va oferi un pretext președintelui rus Vladimir Putin pentru a-și intensifica acțiunile violente”, a declarat Orysia Lutsevych, expert în Rusia și Ucraina la Chatham House, pentru Kyiv Independent.

„Din punct de vedere pozitiv, acest lucru slăbește coaliția autocratică care îl susținea pe Putin și invazia sa în Ucraina. Arată că regimurile care se bazează pe Rusia pentru securitate nu pot fi în siguranță.”

Capturarea lui Maduro

Nicolas Maduro a fost răpit din Caracas pe 3 ianuarie de către Delta Force din SUA și transportat cu avionul la New York pentru a fi judecat pentru acuzații de trafic de droguri din 2020. El este acuzat de SUA de contrabandă cu cocaină, o acuzație pe care o neagă.

Vicepreședintele Delcy Rodriguez a preluat funcția de președinte interimar, în timp ce Trump a afirmat pe 3 ianuarie că SUA vor „conduce Venezuela” prin cooperarea cu ea.

Nu este clar dacă planul lui Trump va avea succes. Rodriguez a condamnat inițial invazia SUA, dar a adoptat un ton mai conciliant pe 5 ianuarie, afirmând că este pregătită să colaboreze cu SUA.

Reacția internațională la arestarea lui Maduro a fost mixtă.

Foto: Donald Trump/ Truth Social

Pe de o parte, legitimitatea lui Maduro este discutabilă. El a fost acuzat că a fraudat alegerile, că și-a închis și exilat oponenții și că a reprimat libertatea de exprimare și de întrunire. O serie de țări, printre care SUA și majoritatea statelor europene, nu l-au recunoscut pe Maduro ca președinte legitim al țării.

Cu toate acestea, criticii susțin că SUA au încălcat suveranitatea Venezuelei și dreptul internațional, în timp ce Trump a urmărit să transforme Venezuela într-un stat marionetă, mai degrabă decât să restabilească democrația.

O lovitură pentru Rusia

Alături de Cuba și Nicaragua, Venezuela a fost un aliat-cheie al Rusiei în America Latină din 1999, când mentorul lui Maduro, Hugo Chavez, a preluat conducerea țării.

De atunci, Rusia a furnizat arme Venezuelei, iar cele două țări au organizat exerciții militare comune. Rusia și Venezuela au cooperat, de asemenea, în domeniul petrolului, gazelor, energiei nucleare și în alte industrii.

Arestarea lui Maduro arată „un declin al influenței Rusiei în America Latină, cel puțin pe termen scurt”, a declarat Jenny Mathers, lector de politică internațională la Universitatea Aberystwyth din Marea Britanie, pentru Kyiv Independent.

Capturarea lui Maduro „a afectat credibilitatea și reputația Rusiei în America Latină”.

Johannes Thimm, șeful departamentului de cercetare pentru America al Institutului German pentru Afaceri Internaționale și Securitate, a declarat că, dacă companiile americane vor avea acces la resursele de petrol și gaze din Venezuela și vor reconstrui infrastructura, prețurile petrolului ar putea scădea, dar acest proces ar dura ani de zile.

„Dacă petrolul din Venezuela va fi deblocat, acest lucru va fi un factor pozitiv pentru Ucraina”, a declarat Lutsevych. „Odată cu scăderea prețurilor petrolului, bugetul Rusiei se va slăbi și mai mult, ceea ce ar putea modifica calculele Kremlinului cu privire la cât timp poate continua agresiunea”.

Ryhor Nizhnikau, expert în Rusia la Institutul Finlandez pentru Afaceri Internaționale, a susținut, de asemenea, că capturarea lui Maduro „a afectat credibilitatea și reputația Rusiei în America Latină”.

„Discursul Rusiei privind lupta comună împotriva imperialismului american și apărarea suveranității latino-americane împotriva neocolonialismului SUA a fost contrazis de inacțiunea sa”, a adăugat el.

Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia

Analiștii spun că Rusia nu poate face prea multe pentru a ajuta Venezuela.

„Nu consider că Rusia este în măsură să ofere asistență militară semnificativă Venezuelei”, a declarat Sascha Bruchmann, analist militar la Institutul Internațional pentru Studii Strategice din Londra, pentru Kyiv Independent.

„Sistemele rusești de apărare aeriană operate de Venezuela s-au dovedit complet incapabile să limiteze libertatea de acțiune a forțelor americane în Caracas în timpul raidului american - iar vulnerabilitatea ar fi fost observată de toate țările care utilizează sisteme rusești”.

El a adăugat că „Rusia a pierdut prea mult în Ucraina” și că „Moscova nu are nimic care ar putea modifica echilibrul militar și este incapabilă să-și proiecteze puterea pentru a contracara flota americană din Caraibe”.

Un stimulent pentru agresiunea rusă

Thimm a afirmat că operațiunea SUA în Venezuela ar putea, de asemenea, să favorizeze propaganda rusă, făcând mai dificilă condamnarea războiului de agresiune al Rusiei fără a fi acuzat de ipocrizie de către țările din întreaga lume.

„Doctrina Monroe este în concordanță cu viziunea lui Putin asupra lumii, conform căreia „puterea dă dreptate” și marile puteri pot revendica sfere de influență, ceea ce este în contradicție cu ordinea internațională bazată pe norme”, a adăugat el, referindu-se la doctrina președintelui american James Monroe din secolul al XIX-lea, potrivit căreia America trebuie să fie dominată de SUA.

Roland Paris, profesor de afaceri internaționale la Universitatea din Ottawa, a afirmat, de asemenea, că „disponibilitatea administrației Trump de a ignora dreptul internațional prin utilizarea forței militare în Venezuela în temeiul unei doctrine Monroe reînviate transmite un semnal îngrijorător, care ar putea să-l încurajeze și mai mult pe Vladimir Putin să-și continue ambițiile imperiale în spațiul post-sovietic”.

„Pentru Ucraina, nu este un lucru pozitiv”, a spus Nizhnikau. „Este un atac direct la adresa dreptului internațional; este o altă ruptură în relațiile transatlantice. Dacă suveranitatea este secundară și politica marilor puteri înlocuiește regulile și normele internaționale, acest lucru slăbește și mai mult sprijinul acordat Ucrainei pe scena internațională.”

Sfere de influență

Rusia a condamnat oficial invazia SUA în Venezuela, dar până în prezent a făcut puțin pentru a-și ajuta aliatul. În ciuda slăbirii influenței sale în America, Rusia ar putea accepta acest lucru în schimbul unui rol mai important în emisfera estică, spun analiștii.

William Wohlforth, profesor specializat în relații internaționale la Dartmouth College, a susținut, de asemenea, că „elita politicii externe a Rusiei ar fi fericită să recunoască „Doctrina Donroe” a dominației SUA în America Latină în secolul XXI (n.r. versiunea lui Trump a Doctrinei Monroe) dacă SUA ar recunoaște „drepturile speciale” ale Rusiei în Europa și în țările vecine”.

El a adăugat, însă, că se îndoiește că o astfel de „înțelegere este posibilă”.

„Putin ar renunța cu plăcere la influența Rusiei în America Latină în schimbul unei libertăți și mai mari de acțiune în Europa”.

Dar dacă ar exista o înțelegere pentru împărțirea sferelor de influență, „aceasta ar putea îmbunătăți relațiile dintre SUA și Rusia pe termen mediu și lung”, potrivit lui Mathers.

Delcy Rodriguez . Foto: Profimedia

Jamie Shea, analist în domeniul apărării și securității la Chatham House, a comparat politica lui Putin în Venezuela cu eșecul său de a-l ajuta pe dictatorul sirian Bashar al-Assad în timpul răsturnării sale în 2024 și pe Iran când a fost bombardat de Israel și SUA în 2025.

„Putin are obiceiul de a-și abandona aliații în circumstanțe dificile și când vântul geopolitic suflă împotriva lui”, a spus el. „El condamnă SUA în public și în Consiliul de Securitate al ONU, dar nu provoacă Washingtonul în practică, deoarece principalul său interes este să-l țină pe Trump de partea sa în Ucraina și să determine Washingtonul să ridice sancțiunile asupra economiei rusești.”

Schimbare de priorități

Între timp, schimbarea priorităților lui Trump de la Eurasia la emisfera vestică ar putea avea un impact asupra eforturilor sale de pace în Ucraina.

„Gestionarea consecințelor atacului asupra Venezuelei și, probabil, extinderea operațiunilor către alte țări (n.r. așa cum a sugerat Trump că ar putea fi în discuție) vor necesita probabil o mare parte din atenția SUA, ceea ce sugerează că Washingtonul nu va avea capacitatea de a promova un acord de pace în Ucraina ca prioritate principală”, a afirmat Mathers.

„Probabil ne putem aștepta ca relațiile dintre Rusia și Ucraina să coboare pe agenda acestei administrații, cel puțin pentru o perioadă.”

Thimm a susținut, de asemenea, că „SUA se vor concentra pe Venezuela și mai puțin pe Europa, ceea ce este o evoluție binevenită din perspectiva Rusiei”.

