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Care sunt șansele ca Donald Trump și Kim Jong Un să se întâlnească anul acesta: „Se va întâmpla a doua zi de la anunț”

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Foto: Profimedia Images
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Oficialii americani și sud-coreeni consideră că șansele unei întâlniri între președintele Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong Un în acest an sunt din ce în ce mai mici, potrivit a cinci persoane care cunosc situația, relatează Reuters.

Trump, singurul președinte american care s-a întâlnit cu un lider nord-coreean, s-a arătat dornic să relanseze negocierile cu Coreea de Nord, însă Phenianul a manifestat un interes redus față de eforturile diplomatice menite să limiteze programul său nuclear.

Statele Unite nu au primit niciun răspuns din partea Coreei de Nord cu privire la organizarea unei întâlniri între Trump și Kim, iar timpul rămas până la summitul regional din China de luna viitoare, unde ar putea avea loc această întâlnire, este foarte scurt, au declarat cele cinci persoane — patru dintre ele fiind informate de înalți oficiali din SUA și Coreea de Sud, precum și un oficial sud-coreean.

Presa de stat nord-coreeană a afirmat că Phenianul ar impune condiții stricte pentru a accepta organizarea unui summit bilateral, printre care s-ar putea număra și ridicarea sancțiunilor, chiar dacă sora influentă a lui Kim a declarat că cei doi lideri au o relație „excelentă”.

În luna august, președintele republican a declarat că intenționează să se întâlnească cu Kim în cursul acestui an și că liderul nord-coreean a răspuns la demersul său. Agenția de informații a Coreei de Sud a informat parlamentarii la sfârșitul lunii trecute că există o probabilitate de 50% ca Trump și Kim să se întâlnească în marja summitului Grupului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), care va avea loc în perioada 18-19 noiembrie la Shenzhen, în China.

Însă luni, Trump, care s-a întâlnit cu Kim de trei ori în primul său mandat, a minimizat perspectivele unei astfel de întâlniri în cadrul reuniunii APEC sau al unui summit regional din Filipine, care va avea loc tot în noiembrie.

„Mă înțeleg foarte bine cu el și nu sunt sigur că cineva solicită o întâlnire”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă.

Un alt oficial sud-coreean familiarizat cu această chestiune a declarat că Phenianul nu a făcut nicio mișcare care să indice că se pregătește pentru o întâlnire cu Trump. Toate persoanele menționate au vorbit sub condiția anonimatului pentru a relata conținutul unor conversații private.

Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Sud nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Săptămâna trecută, ambasadoarea Seulului la Washington, Kang Kyung-wha, a declarat că nu s-au înregistrat progrese concrete în vederea organizării unui summit între Trump și Kim.

Misiunea permanentă a Coreei de Nord pe lângă ONU nu a răspuns imediat la solicitarea de a face un comentariu.

„Președintele Trump a organizat, în primul său mandat, trei summituri istorice cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, care au contribuit la stabilizarea Peninsulei Coreene”, a declarat un oficial al Casei Albe, sub condiția anonimatului. „Politica SUA față de Coreea de Nord nu s-a schimbat. Președintele Trump rămâne deschis la discuții cu Kim Jong Un, fără nicio condiție prealabilă. Nu există nicio întâlnire de anunțat în acest moment. Liderii se vor întâlni la momentul potrivit”.

Luna trecută, un înalt oficial american a declarat reporterilor că Trump era „pregătit” să discute cu Kim și că „mingea se află, în mare măsură, în terenul Coreei de Nord”.

Ankit Panda, cercetător principal în cadrul Programului de politică nucleară al Fundației Carnegie pentru Pace Internațională, a declarat că șansele ca Trump și Kim să se întâlnească la summitul APEC sunt mai mici de 10%.

„Dacă Trump dorește o întâlnire cu Kim, cred că nord-coreenii așteaptă un semnal public cu impact puternic”, a spus Panda, susținând că recenta decizie a SUA de a reduce amploarea exercițiilor militare cu Coreea de Sud nu a fost suficientă.

Washingtonul a apelat ocazional la ajutorul Chinei, care a menținut relații strânse cu Kim, pentru a facilita negocierile cu Coreea de Nord. Însă discuțiile cordiale dintre Trump și președintele chinez Xi Jinping, care urmează să continue în cadrul APEC, nu au dus la progrese semnificative în relațiile cu Phenianul. 

Cele două Corei rămân, din punct de vedere tehnic, în stare de război, în cadrul unui armistițiu care a pus capăt luptelor din Războiul Coreean din 1950-1953. Statele Unite au aproximativ 28.500 de soldați și echipament militar în Coreea de Sud, în cadrul unei apărări comune împotriva Coreei de Nord, care a urmărit dezvoltarea armelor nucleare și a rachetelor balistice. Oficialii sud-coreeni, citând estimările unui grup privat de cercetare, au afirmat că Phenianul deține între 80 și 120 de focoase nucleare.

Întâlnirile lui Trump cu Kim din 2018 și 2019, deși au avut un caracter istoric, nu au dus la rezultate concrete.

„Nu știu când se vor întâlni”, a declarat miercuri ambasadoarea SUA în Coreea de Sud, Michelle Steel, în cadrul unui eveniment organizat la Seul de Camera de Comerț americană din Coreea. Dacă ar reuși să stabilească o întâlnire, a spus ea, aceasta ar fi probabil anunțată pe neașteptate.

„Dacă se va întâmpla, atunci se va întâmpla a doua zi sau în termen de câteva zile de la anunț”.

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Editor : A.M.G.

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