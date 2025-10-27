Live TV

Analiză Cărțile dragonului. Cele șapte elemente care-l fac pe Xi Jinping indispensabil în procesul de pace din Ucraina

Xi jinping
Xi Jinping. Sursa foto: Profimedia Images
China deține votul decisiv în războiul din Ucraina: respectând interdicțiile privind petrolul brut rusesc, îl poate forța Putin să oprească agresiunea din cauza lipsei de fonduri. O va face? 

Șomajul în rândul tinerilor din China și faptul că tinerii de 20 de ani nu mai vor să lucreze 12 ore pe zi, șase zile pe săptămână, ca tații lor, nu au nicio relevanță. Prăbușirea pieței imobiliare și paralizia consumului nu au nicio relevanță. Nu în această săptămână. Xi Jinping trebuie să abordeze summitul cu Donald Trump din Malaezia cu încredere deplină în propriile abilități.

Protecționismul chinez

Într-un sistem internațional marcat de cele mai dure războaie comerciale din ultimul secol, exporturile chineze au continuat să crească până în septembrie anul acesta: cu 6% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor vamale de la Beijing. Sub greutatea tarifelor și a tensiunilor politice cu Casa Albă, vânzările în Statele Unite au scăzut cu 17%, arată o analiză a presei din Italia. 

Dar pentru China, acest lucru este compensat de redirecționarea produselor sale către Uniunea Europeană (creștere de 8,2% a exporturilor, Italia și Germania fiind principalii beneficiari). De asemenea, este compensat de boomul exporturilor către Asia, în special către Filipine și Vietnam. În restul lumii, Beijingul a continuat să practice o formă de protecționism care diferă de cea a lui Trump doar pentru că nu este declarată, dar este evidentă în cifre: cu 4% mai puține achiziții din Uniunea Europeană, cu 8% mai puține doar din Italia.

SUA importă mai mult

Prin comparație, Statele Unite sunt cele care nu au găsit încă un echilibru după șocul major provocat de tarifele lui Trump. Pe tot parcursul lunii iulie, exporturile americane au rămas practic neschimbate în 2025 – fără a lua în calcul inflația –, în timp ce importurile au crescut de fapt cu două sute de miliarde de dolari, deoarece companiile și-au umplut depozitele tocmai din teama creșterii prețurilor vamale.

În spatele cifrelor, însă, nu dinamica pieței este cea care acționează.

Noua strategie a lui Xi

Este vorba de politică, înțeleasă ca relații de putere pure și simple. Wall Street Journal a scris acum câteva zile că Xi, confruntat cu revenirea lui Trump, a însărcinat un grup de lucru să elaboreze un nou concept privind modul de negociere cu Casa Albă. Printre membrii acestuia se numărau șeful său de cabinet Cai Qi, consilierul economic He Lifeng și ideologul partidului Wang Huning. Sfatul lor: nu reacționați doar la Trump, ci oferiți concesii în ceea ce contează cel mai puțin pentru Beijing și faceți amenințări chiar mai grave decât cele ale lui Trump în ceea ce contează cel mai mult pentru Xi.

TikTok și cipuri

Așadar, liderul chinez a fost de acord cu vânzarea operațiunilor americane ale companiei chineze TikTok către acționari americani și va relua importul de soia din Midwest. Dar când Casa Albă a reluat discuțiile privind controlul asupra aprovizionării cu semiconductori, el a reacționat și mai dur: pe 9 octombrie, a cerut Ministerului Comerțului să anunțe o înăsprire a exporturilor de pământuri rare rafinate, care sunt utilizate în smartphone-uri, computere, mașini, rachete și multe altele.

Monopolul asupra pământurilor rare

Acest lucru a fost suficient pentru a-l determina pe Trump să facă compromisuri. Pământurile rare se găsesc în solul din întreaga lume. Dacă Beijingul controlează 90 % din această piață, este pentru că acceptă procesele extrem de poluante necesare pentru rafinarea lor pe teritoriul său. Statele Unite sau Europa ar putea sparge acest monopol numai după zece sau mai mulți ani necesari pentru a dezvolta competențele și utilajele necesare. Nu înainte.

Problema rusă

De aceea Xi Jinping se prezintă la întâlnirea de joi cu Trump convins că a găsit cheile Casei Albe. Sancțiunile impuse de Trump marilor companii petroliere din Moscova, Rosneft și Lukoil, nu pot decât să-i întărească convingerea. Cu ele, Xi, mai mult decât înainte, deține votul decisiv în războiul din Ucraina: respectând interdicțiile privind petrolul brut rusesc, el poate forța Vladimir Putin să oprească agresiunea din cauza lipsei de fonduri.

Schimbul cu Taiwanul

Dar o va face? În cazul Iranului, supus sancțiunilor petroliere actuale din 2012, China s-a arătat deja dispusă să ignore constrângerile occidentale și capabilă să gestioneze o rețea industrială paralelă: cumpără 90% din vastele exporturi de barili ale Iranului. Dar chiar și în ceea ce privește Ucraina, Xi poate, în cele din urmă, să stabilească prețul său pentru respectarea interdicțiilor americane: el dorește ca Statele Unite să-și declare „opoziția” oficială față de independența Taiwanului. Pentru Xi contează puțin faptul că poate nici măcar Trump nu poate fi atât de îndrăzneț încât să schimbe salvarea Kievului cu condamnarea Taipeiului.

