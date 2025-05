Casa Albă a publicat o imagine generată de inteligenţa artificială a lui Trump ca Jedi. Greșeală de neiertat pentru fanii Star Wars

Casa Albă a publicat o imagine generată de inteligenţa artificială a lui Trump pe post de cavaler Jedi: "La mulţi ani de 4 mai pentru voi toţi", a fost mesajul de ziua "Star Wars".

În postare se poate citi: "La mulţi ani de 4 mai tuturor, inclusiv Radicalilor Lunatici de Stânga care luptă din greu pentru a aduce Lorzii Sith, Criminalii, Baronii Drogurilor, Prizonierii periculoşi şi membrii cunoscutei bande MS-13 înapoi în galaxia noastră. Voi nu sunteţi Rebeliunea - voi sunteţi Imperiul. Fie ca 4 mai să fie cu voi".

Greșeală de neiartat pentru fanii genului

Potrivit Variety, deşi postarea se referă la adversarii politici ai lui Trump ca la "Lorzii Sith", răufăcătorii din universul "Războiul stelelor", sabia laser din imagine este roşie, care este folosită în mod tradiţional doar de răufăcătorii din partea întunecată, precum Darth Vader. Partea luminoasă a forţei este aproape întotdeauna văzută folosind săbii albastre sau verzi, în afară de câteva excepţii.

Aceasta nu este prima dată când reţelele de socializare ale Casei Albe au distribuit reprezentări ale preşedintelui generate de AI. Sâmbătă, Casa Albă a postat pe conturile sale X şi Instagram o imagine AI a lui Trump ca Papă. Postarea a venit la doar câteva săptămâni după ce Papa Francisc a murit la 21 aprilie.

4 mai

Ziua de 4 mai este cunoscută colocvial drept ziua „Războiului Stelelor” printre fanii francizei. Pentru a sărbători această zi, se obişnuieşte să se spună "May the 4th be with you", care este un joc de cuvinte al replicii emblematice din "Star Wars", „fie ca forţa să fie cu tine/ may the force be with you". Ziua a fost adoptată de fani în anii de după lansarea filmului "A New Hope" în 1977. Unul dintre primele cazuri în care s-a făcut referire la această zi în mass-media a fost într-o reclamă politică britanică. După alegerea lui Margaret Thatcher, Partidul Conservator din Marea Britanie a folosit fraza "May the Fourth be with you" într-o reclamă pentru a onora ziua victoriei sale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : S.S.