Casa Albă amenință Politico. Seria de articole care l-a enervat pe Trump și pe care acum le vrea șterse. „Consecințe nedeterminate”

Administrația SUA a dat un ultimatum publicației Politico: redacției i s-au acordat 48 de ore pentru a șterge sau a infirma o serie de articole despre șefa de cabinet a Casei Albe, Suzy Wiles, altfel mass-media se va confrunta cu „consecințe nedeterminate”.

Acest lucru este raportat de publicația Axios.

Luni, departamentul juridic al Casei Albe a trimis redacției Politico o scrisoare cu un ultimatum de 48 de ore. Administrația lui Donald Trump solicită ștergerea sau corectarea articolelor referitoare la tensiunile din cadrul Casei Albe.

În scrisoarea adresată Politico, consilierul Casei Albe Will Scharf a evidențiat trei articole referitoare la șefa administrației Casei Albe, Suzy Wiles.

Este vorba despre articolul din 15 octombrie intitulat „«Fata de gheață» a lui Trump, în focul criticilor”, în care Politico a relatat că Trump ia în considerare posibilitatea înlocuirii lui Wiles. Președintele SUA însuși a calificat acest lucru drept „știri false”.

A doua zi, publicația a scris că articolul a provocat „panică” și că președintele „a explodat” din această cauză. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a calificat acest lucru drept „incredibil de prostesc și fals”.

În cel de-al treilea articol din 16 octombrie, intitulat „Suzy Wiles a ajutat la organizarea unui interviu la Fox în ajunul demisiei purtătoarei de cuvânt”, Politico a sugerat că șefa de cabinet i-a întins o capcană fostei purtătoare de cuvânt Katie Zacharia, pentru ca aceasta să eșueze la interviul cu Sean Hannity de la Fox. Merită menționat faptul că Zacharia și-a părăsit funcția după doar 5 zile de activitate.

Casa Albă și Fox News au negat informațiile publicate de Politico. În plus, oficialii de la Casa Albă au furnizat site-ului Politico, înainte de publicare, mesaje text care arătau că tocmai Zacharia – și nu Wiles – a organizat interviul.

„Politico nu și-a corectat și nici nu și-a retras informațiile false. În schimb, un reporter de la Politico a confirmat că publicația a refuzat să o elimine pe doamna Wiles din articol, deoarece ea a fost «momeala» pentru această poveste – ceea ce, ca să spunem ușor, este o recunoaștere discutabilă din punct de vedere juridic și îngrijorătoare”, a scris Scharf.

Reprezentantul Casei Albe solicită Politico să corecteze sau să retragă imediat aceste publicații, să publice scuze vizibile și publice adresate președintelui Statelor Unite și doamnei Wiles, precum și să elimine „informațiile false din arhivele sale digitale”.

În caz contrar, a scris el, administrația va efectua „o revizuire imediată a relațiilor dintre Politico și Casa Albă și, desigur, va lua în considerare toate celelalte măsuri legale relevante și disponibile”.

Un reprezentant al Politico nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Tensiuni

Acesta a reprezentat o nouă escaladare a tensiunilor dintre administrația Trump și presa americană. Reamintim că, pe 18 septembrie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că interzice accesul la Casa Albă pentru Politico, CNN și MS NOW – o măsură pe care experții juridici au calificat-o drept neconstituțională.

Pe 21 septembrie, aceste trei instituții media au intentat un proces federal împotriva președintelui.

Ulterior, posturile de televiziune ABC, CBS, NBC și chiar Fox News, loială lui Trump, au anunțat boicotarea evenimentelor oficiale.

Pe 24 septembrie, reporterilor de la Politico, CNN și MS NOW li s-a restabilit accesul la Casa Albă în urma unei hotărâri judecătorești care a obligat administrația Trump să permită imediat accesul reprezentanților celor trei instituții media.

Editor : Sebastian Eduard