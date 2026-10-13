„I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze”, a spus Zacharia la scurt timp după ce a răspuns pentru prima dată la întrebările jurnaliștilor de la Casa Albă.
„A fost un membru de neprețuit al echipei și îi urăm toate cele bune”, a spus Zacharia despre Guilfoyle, a cărei situație a fost supusă unei avalanșe de critici în urma mai multor articole critice privind comportamentul ei înainte și după ce a devenit ambasadoare.
„Păi, analizăm situația”, a spus liderul american la Casa Albă, când un reporter l-a întrebat dacă ia în considerare demiterea ambasadorului.
„Da, nu suntem mulțumiți”, a adăugat el.
Anunțul vine în contextul în care diplomata Kimberly Guilfoyle ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Guilfoyle ar fi spus că SUA pot face acest lucru oricărei ţări, potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal.