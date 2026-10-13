Casa Albă i-a cerut ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, să demisioneze, a declarat marți purtătoarea de cuvânt Katie Zacharia, în cadrul primei sale conferințe de presă, relatează CNBC.

„I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze”, a spus Zacharia la scurt timp după ce a răspuns pentru prima dată la întrebările jurnaliștilor de la Casa Albă.

„A fost un membru de neprețuit al echipei și îi urăm toate cele bune”, a spus Zacharia despre Guilfoyle, a cărei situație a fost supusă unei avalanșe de critici în urma mai multor articole critice privind comportamentul ei înainte și după ce a devenit ambasadoare.

Cu mai puțin de o zi înainte, președintele american Donald Trump a dat de înțeles că Guilfoyle, care fusese logodită anterior cu fiul său cel mare, Donald Trump Jr., ar putea fi în pericol de a-și pierde funcția.

„Păi, analizăm situația”, a spus liderul american la Casa Albă, când un reporter l-a întrebat dacă ia în considerare demiterea ambasadorului.

„Da, nu suntem mulțumiți”, a adăugat el.

Anunțul vine în contextul în care diplomata Kimberly Guilfoyle ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Guilfoyle ar fi spus că SUA pot face acest lucru oricărei ţări, potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal.

Doi congresmeni au cerut explicații Departamentului de Stat despre declarațiile pe care aceasta le-ar fi făcut despre schimbarea guvernului român.

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Editor : A.M.G.