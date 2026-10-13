Live TV

News Alert Casa Albă i-a cerut ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, să demisioneze: „Îi urăm toate cele bune”

Data actualizării: Data publicării:
U.S. Ambassador Kimberly Guilfoyle presents her letters of credence to Greek President Konstantinos Tasoulas at an official ceremony held at the Presidential Mansion in Athens, formally beginning her tenure as the United States’ chief diplomat in Greece.
Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia. Foto: Greek photonews / Alamy / Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Casa Albă i-a cerut ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, să demisioneze, a declarat marți purtătoarea de cuvânt Katie Zacharia, în cadrul primei sale conferințe de presă, relatează CNBC.

„I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze”, a spus Zacharia la scurt timp după ce a răspuns pentru prima dată la întrebările jurnaliștilor de la Casa Albă.

„A fost un membru de neprețuit al echipei și îi urăm toate cele bune”, a spus Zacharia despre Guilfoyle, a cărei situație a fost supusă unei avalanșe de critici în urma mai multor articole critice privind comportamentul ei înainte și după ce a devenit ambasadoare.

Cu mai puțin de o zi înainte, președintele american Donald Trump a dat de înțeles că Guilfoyle, care fusese logodită anterior cu fiul său cel mare, Donald Trump Jr., ar putea fi în pericol de a-și pierde funcția.

„Păi, analizăm situația”, a spus liderul american la Casa Albă, când un reporter l-a întrebat dacă ia în considerare demiterea ambasadorului.

„Da, nu suntem mulțumiți”, a adăugat el.

Anunțul vine în contextul în care diplomata Kimberly Guilfoyle ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Guilfoyle ar fi spus că SUA pot face acest lucru oricărei ţări, potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal.

Doi congresmeni au cerut explicații Departamentului de Stat despre declarațiile pe care aceasta le-ar fi făcut despre schimbarea guvernului român.

Citește și: 

Kimberly Guilfoyle, acuzată că a cerut 100.000 $ unui donator MAGA în schimbul sprijinului în relația cu administrația Trump (WSJ)

Afaceristul căruia Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari susține că ar fi fost o tranzacţie de tip „bani contra influenţă”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
toma cuzin fb
1
Surse: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a...
caii sălbatici
2
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca Niculescu: „Nu este...
actorul rj mitte rade
4
A murit actorul RJ Mitte din serialul „Breaking Bad”
Volodimir Zelenski și Donald Trump
5
Zelenski îi oferă lui Trump o alternativă la acordul cu Rusia: „Noi suntem cei care...
Însărcinată în luna a opta, a urcat în avion și ce a urmat a lăsat-o fără cuvinte: ”Era un bărbat. Am fost șocată”
Digi Sport
Însărcinată în luna a opta, a urcat în avion și ce a urmat a lăsat-o fără cuvinte: ”Era un bărbat. Am fost șocată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
Trump ia în calcul demiterea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. „Nu suntem mulțumiți de ea”
vladimir putin-donald trump-august 2025
„Trump a încheiat un pact cu diavolul”. Alianță neașteptată în Senatul SUA împotriva acordului dintre liderul de la Casa Albă și Putin
kimberly guilfoyle
Doi congresmeni americani cer explicații legate de declarațiile ambasadoarei SUA în Grecia privind căderea guvernului Bolojan
Donald Trump
SUA: O judecătoare a suspendat reclamele politice ale administrației Trump, finanțate din bani publici
kimberly guilfoyle
Administraţia Trump ia în calcul înlocuirea ambasadoarei SUA în Grecia. Kimberly Guilfoyle este anchetată de Departamentul de Stat
Recomandările redacţiei
xx
Nicușor Dan le-a transmis șefilor de partide că vineri dizolvă...
Luca Niculescu.
Surse: PSD intră la guvernare alături de miniștri tehnocrați propuși...
photo-collage.png - 2025-10-16T185852.195
Șeful MI5 avertizează că Rusia și Iranul își intensifică atacurile...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
NATO reacționează după noile atacuri cu drone asupra navelor din...
Ultimele știri
Cum pot ajunge hackerii la dispozitivele casnice sau la sistemele de supraveghere și alarmă ale locuinței (Reuters)
Elon Musk și MAGA, acuzați de subminarea dezbaterii democratice din Europa. Franța: „Îi vedem, îi denunţăm, răspundem cu intransigenţă”
Adolescentul care și-a împușcat doi profesori în Franța, anchetat de procurorii antiterorism. Ce au descoperit aceștia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Marți 13 nu aduce ghinion pentru toată lumea. 5 zodii au parte de o zi surprinzător de bună
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Șumudică a auzit în direct ce i-a transmis Neluțu Varga prin intermediul Fanatik. Reacția antrenorului de la...
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
Final tragic pentru fratele unui fost fotbalist de la U Cluj! A murit după ce a fost atacat cu toporul
Adevărul
O nouă descoperire șocantă în capela cimitirului din Slatina: „Saci si sicriu ascunse în ziduri false”
Playtech
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier
Digi FM
Fiul Ozanei Barabancea, mărturisiri după infarctul suferit la 24 de ani: "O perioadă care mi-a deschis ochii"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gabi Tamaș a numit "cel mai mare șprițar" cu care a fost coleg, fără să stea pe gânduri
Pro FM
Cine a moștenit, de fapt, averea lui John Lennon? Fiul artistului face dezvăluiri neașteptate după 46 de ani
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Transformarea în Jack Nicholson e aproape completă". Val de reacții după ce Leo DiCaprio a apărut fără...
Adevarul
„Timpul este inamicul nostru”. Avertisment despre apărarea României și ritmul lent al înzestrării
Newsweek
Pensiile speciale de 3.000€ ale primarilor. O comisie condusă de senatorul AUR Chelaru refuză să le elimine
Digi FM
Prințul Harry, mărturisire neașteptată despre perioada în care a plecat din Marea Britanie cu Meghan Markle...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
4 animale care par să păcălească moartea. Unele își pot regenera corpul, iar altele supraviețuiesc la...
Film Now
Uma Thurman, în rochie-sacou și pantofi cu toc pe covorul roșu. A făcut furori la premiera noului sezon...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro