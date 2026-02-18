Live TV

Video Casa Albă îi cere Iranului să încheie un acord, după ce Trump a sugerat posibilitatea unor atacuri militare din partea SUA

Data publicării:
steag SUA Iran
Steagurile SUA și Iranului. Foto: Getty Images
Din articol
„Nu vrem război" Demonstrații de forță militară

Casa Albă a avertizat miercuri că Iranul ar fi „înțelept” să încheie un acord cu Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a sugerat din nou posibilitatea unei acțiuni militare. Cele două părți au reluat recent negocierile indirecte, mediate de Oman. O încercare anterioară de negociere a eșuat atunci când Israelul a lansat atacuri surpriză asupra Iranului, în iunie anul trecut, declanșând un război de 12 zile, la care Washingtonul s-a alăturat pentru scurt timp, bombardând instalațiile nucleare iraniene, scriu jurnaliștii France24.

„Iranul ar fi foarte înțelept să încheie un acord cu președintele Trump și cu administrația sa”, le-a declarat reporterilor Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Miercuri, Trump a sugerat din nou că Statele Unite ar putea ataca Iranul într-o postare pe site-ul său Truth Social, în contextul consolidării prezenței militare americane în Orientul Mijlociu.

El a avertizat Marea Britanie să nu renunțe la suveranitatea asupra Insulelor Chagos din Oceanul Indian, afirmând că baza aeriană Diego Garcia din arhipelag ar putea fi necesară în cazul în care Iranul nu ar accepta un acord, „pentru a eradica un potențial atac al unui regim extrem de instabil și periculos”.

Miercuri dimineață, diplomatul de rang înalt din Teheran, Abbas Araghchi, a declarat că Iranul „elaborează” un cadru pentru viitoarele negocieri cu SUA.

Iranul și SUA au organizat marți, la Geneva, a doua rundă de negocieri mediate de Oman.

Araghchi a declarat atunci că Teheranul a convenit cu Washingtonul asupra „principiilor directoare”, dar vicepreședintele american JD Vance a afirmat că Iranul nu a recunoscut încă toate liniile roșii ale Washingtonului.

„Nu vrem război”

Miercuri, președintele iranian Masoud Pezeshkian a insistat că „nu vrem război”, dar a sugerat că Teheranul nu poate ceda cererilor SUA.

„De când am preluat funcția, am considerat că războiul trebuie exclus. Dar dacă vor încerca să ne impună voința lor, să ne umilească și să ne ceară să ne plecăm capul cu orice preț, ar trebui să acceptăm asta?”

Miercuri dimineață, Araghchi a purtat o convorbire telefonică cu Rafael Grossi, șeful agenției nucleare a ONU, Agenția Internațională pentru Energie Atomică. În cadrul convorbirii, ministrul iranian de Externe „a subliniat accentul pus de Republica Islamică Iran pe elaborarea unui cadru inițial și coerent pentru a avansa negocierile viitoare”, potrivit unui comunicat al ministerului său.

Teheranul a suspendat o parte din cooperarea cu AIEA și a restricționat accesul inspectorilor agenției la siturile bombardate de Israel și Statele Unite, acuzând organismul ONU de părtinire și de faptul că nu a condamnat atacurile.

Între timp, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a avertizat că Washingtonul va descuraja Teheranul să achiziționeze arme nucleare „într-un fel sau altul”.

„Au fost foarte clari în privința a ceea ce ar face cu armele nucleare. Este total inacceptabil”, a declarat Wright reporterilor la Paris, în marja reuniunilor Agenției Internaționale pentru Energie.

Demonstrații de forță militară

Discuțiile mediate de Oman au avut ca scop evitarea posibilității unei acțiuni militare a SUA, în timp ce Teheranul cere ridicarea sancțiunilor americane care îi paralizează economia.

Iranul a insistat ca discuțiile să se limiteze la problema nucleară, deși Washingtonul a insistat anterior ca programul de rachete balistice al Teheranului și sprijinul acordat grupurilor armate din regiune să fie incluse în discuții.

În timp ce negocierile au fost reluate, SUA și-au consolidat forțele militare în apropierea Iranului.

Washingtonul a trimis un al doilea portavion în regiune, primul, USS Abraham Lincoln, cu aproape 80 de avioane, fiind poziționat la aproximativ 700 de kilometri de coasta iraniană, conform imaginilor din satelit de duminică.

Iranul a încercat să-și demonstreze propria putere militară, Garda Revoluționară Islamică începând luni o serie de exerciții militare în Strâmtoarea Hormuz.

Politicienii iranieni au amenințat în repetate rânduri că vor bloca strâmtoarea, o importantă cale de transport globală pentru petrol și gaze.

Marți, televiziunea de stat a anunțat că Teheranul va închide anumite porțiuni ale căii navigabile din motive de siguranță pe durata exercițiilor.

