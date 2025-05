Este prezentată drept „cea mai exclusivistă invitație din lume”. Un „banchet intim, privat” și o „cină de gală de neuitat”. Codul vestimentar: „Se preferă ținuta de seară”. Gazdă: Președintele Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a invitat mai mult de 200 de investitori cripto la clubul său de golf din afara Washingtonului în această joi. În Grand Ballroom, sub candelabre de cristal și cu vedere la râul Potomac, aceștia au fost invitați să ia cina și să asculte prelegerea președintelui „despre viitorul cripto” - o „seară care nu se întâmplă decât o dată în viață”.

Tot ce trebuie să facă cineva pentru a participa la acest eveniment este să facă o donație consistentă lui Trump - sub forma criptomonedei sale personale, moneda meme $TRUMP . Cei mai generoși 220 de donatori vor fi invitați la dineu, în timp ce primilor 25 de investitori li se va oferi, de asemenea, o „recepție VIP ultra-exclusivă” și un „tur VIP” al Casei Albe. „Intrați în istorie!” promite invitația sau, mai degrabă, cererea de bani cripto, scrie Der Spiegel.

Cina cripto este doar cel mai recent exemplu al modului în care Trump monetizează președinția SUA în avantajul său. Urmând motto-ul „o mână o spală pe cealaltă”, el își folosește funcția pentru a constrânge financiar conducători și oligarhi străini, pentru a colecta fonduri și donații și, mai presus de toate, pentru a intermedia afaceri de miliarde de dolari pentru compania familiei sale. Iar avantajul de care se folosește e însăși Casa Albă.

Un avion de lux din Qatar

Beneficiarii, se spune, nu sunt cei din familia Trump, ci SUA. Acesta este și cazul avionului Boeing 747 de lux „dăruit” de emiratul Qatar din Golf, a cărui acceptare a fost aprobată oficial de Pentagonul miercuri, în ciuda unor săptămâni de critici din partea ambelor partide din SUA, legate de înlocuirea avionului prezidențial „Air Force One”, vechi de peste 30 de ani.

Familia Trump, la rândul său, insistă că afacerile lor sunt conduse independent de președinția patriarhului: tatăl său „nu are nimic de-a face cu aceste lucruri”, a susținut fără ironie Donald Trump Jr. în cadrul unei conferințe a investitorilor în capitala Qatarului, Doha.

Conflicte de interese? Preocupări etice? Acestea nu mai contează. Profesorul de marketing din New York și criticul proeminent al lui Trump, Scott Galloway, estimează că dinastia a devenit „mai bogată cu trei miliarde de dolari” de când Trump a preluat funcția: „În esență, am devenit o cleptocrație”, a declarat el la rețeaua de televiziune MSNBC. The New York Times estimează profitul familiei Trump numai în luna aprilie la „cel puțin două milioane de dolari” - și asta înainte de călătoria profitabilă a lui Trump în trei state bogate din Golf, inclusiv Qatar.

Șocați de „amploarea corupției deschise”

Indignarea se limitează mai ales la o parte a spectrului ideologic. „America nu a avut niciodată un președinte atât de corupt”, rezumă revista liberală „New Republic”. „Utilizarea nerușinată de către Trump a Casei Albe pentru a-și promova afacerile de familie ar trebui să fie unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria țării”. Rick Wilson, strateg de partid, care a părăsit Partidul Republican în semn de protest față de Trump, vorbește despre „bordelul de la 1600 Pennsylvania Avenue”, adresa Casei Albe din Washington DC.

Aliații SUA sunt șocați de „amploarea corupției flagrante” din administrația Trump, relatează corespondentul NBC Andrea Mitchell. Ea a auzit acest lucru de la „cei mai apropiați diplomați”, inclusiv reprezentanți ai „Five Eyes”, alianța istorică a serviciilor de informații formată din SUA, Marea Britanie, Australia, Canada și Noua Zeelandă.

Der Spiegel a selectat câteva cazuri controversate:

Criptomonede: În 2019, Trump a respins criptomonedele pentru că acestea permiteau „activități ilegale”. Astăzi, el joacă rolul „președintelui cripto”. El a câștigat sute de milioane de dolari prin monedele meme $Trump și $Melania, închizând în același timp departamentele de justiție care investigau frauda cripto. Potrivit rapoartelor din SUA, părțile interesate au cheltuit un total de 137 de milioane de dolari pentru a se înscrie pe lista invitaților la recentul dineu cripto, majoritatea acestora provenind, se pare, din străinătate. În fruntea „clasamentului” se află miliardarul de origine chineză Justin Sun. Sun, căruia îi place să se întâlnească cu familia Trump, a investit, de asemenea, 75 de milioane de dolari în World Liberty Financial, un startup cripto deținut de Trump; la scurt timp după aceea, Securities and Exchange Commission (SEC) a renunțat la o anchetă de fraudă împotriva lui Sun. World Liberty Financial a fost cofondată de Zach Witkoff, fiul miliardarului Steve Witkoff, mediatorul lui Trump în Orientul Mijlociu.

Jumbo jet: Boeingul 747-8, folosit cândva de familia regală din Qatar și transferat ulterior de emirat guvernului SUA, este cunoscut drept un „palat zburător” datorită interiorului său opulent. Circulă rapoarte contradictorii cu privire la acest episod: Trump descrie avionul drept un cadou surpriză; mass-media americană scrie că afacerea a fost finalizată în cadrul unor negocieri secrete conduse de Steve Witkoff. Mega-avionul este destinat să înlocuiască Air Force One și apoi să ajungă la fundația muzeală a lui Trump. Qatarul ar fi încercat în zadar încă din 2020 să vândă Boeing-ul, pentru că întreținerea acestuia este prea costisitoare. Transformarea sa într-un avion prezidențial de nivel militar, inclusiv sisteme de apărare antirachetă, se pare că va mai dura câțiva ani și va costa cel puțin un miliard de dolari.

Nopți arabe: Înainte de călătoria în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, fiii lui Trump, Eric și Donald Jr., au intermediat afaceri private de miliarde de dolari în regiune. Acestea au inclus un hotel în Dubai, cofinanțat de o corporație saudită, un Trump Tower în Jeddah și un teren de golf în Qatar. Trump s-a întâlnit, de asemenea, cu noul președinte al Siriei, Ahmed al-Sharaa, care i-ar fi promis un Trump Tower în Damasc. Pentru a sărbători turneul din Orientul Mijlociu, clubul privat al lui Trump, Mar-a-Lago, a organizat o petrecere numită „Nopți arabe”, cu cămile și dansuri din buric.

Donald Trump nu este primul politician american care își monetizează funcția. Președintele democrat Bill Clinton, în calitate de guvernator, a fost implicat într-un proiect imobiliar dubios; ulterior, Fundația Clinton a fost acuzată că a acceptat fonduri discutabile (inclusiv din Arabia Saudită și Qatar). Fiul lui Joe Biden, Hunter, a profitat de numele tatălui său. Fostul senator democrat Bob Menendez a fost condamnat în ianuarie la 11 ani de închisoare pentru corupție; printre altele, el a primit lingouri de aur din Qatar. Primarul New York-ului, Eric Adams, a scăpat de un proces de corupție doar datorită intervenției lui Trump, care a obținut respingerea acuzațiilor.

Sp lendoare, fast și aur

Constituția SUA interzice politicienilor americani să accepte cadouri din străinătate, cu excepția cazului în care Congresul le aprobă în mod explicit. „Una dintre slăbiciunile republicilor, printre multele lor puncte forte, este că fac corupția străină prea ușoară”, a scris părintele fondator al SUA, Alexander Hamilton.

Trump a fost întotdeauna tranzacțional, atât ca mogul imobiliar, cât și ca politician. El iubește, de asemenea, capcanele puterii, splendoarea, fastul și aurul cu care a decorat Biroul Oval. În timpul primului său mandat, hotelul său din Washington a fost punctul central al acestor tranzacții. Guverne, lobbyiști și oameni de afaceri - oricine dorea ceva de la președinte stătea acolo, la prețuri astronomice pe care trebuiau să le plătească chiar și bodyguarzii Serviciului Secret al lui Trump.

Totuși, în comparație cu excesele actuale, acestea erau încă sume modeste. În 2021, Congresul a stabilit că guvernele străine au dat Organizației Trump aproximativ 3,7 milioane de dolari în facturi hoteliere - plus alte 4,1 milioane de dolari în alte proprietăți. După ce Trump a pierdut alegerile din 2020, a vândut hotelul; acum, potrivit Wall Street Journal, fiii săi încearcă să îl cumpere înapoi.

239 de milioane de dolari pentru o petrecere

Faptul că Trump a devenit mai nerușinat în al doilea tur a fost deja evident la inaugurarea sa din ianuarie. El a fost flancat demonstrativ de cei mai bogați oameni din America. Comitetul său de evenimente a strâns o sumă uluitoare de 239 de milioane de dolari în donații, un record și mai mult decât dublul sumei strânse prima dată. Sărbătorile planificate în aer liber au fost reduse din cauza frigului cumplit și în mare parte au fost mutate în interior, deci unde s-au dus toți banii? Principalii donatori au fost un producător de păsări de curte, o firmă de criptomonede și bancherul de investiții Warren Stephens din statul sudic Arkansas. Trump l-a numit apoi ambasador al SUA în Marea Britanie.

Editor : Ș.R.