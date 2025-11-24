Casa Albă neagă că Donald Trump favorizează Rusia în discuțiile pentru încheierea războiului: „Ideea este total şi complet eronată”

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a calificat drept „complet eronată” ideea că Donald Trump și administrația sa favorizează Rusia în discuțiile pentru încheierea conflictului din Ucraina, relatează AFP, conform Agerpres.

„Ideea că Statele Unite ale Americii nu ar fi angajate în mod egal cu ambele părţi în încheierea războiului este total şi complet eronată", a spus Karoline Leavitt luni într-un schimb de idei cu presa.

Totodată, ea a susținut că negocierile pentru încheierea conflictului au fost productive, dar că mai există câteva puncte de dezacord, notează Sky News.

Mai mult, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a precizat că, în acest moment, nu există planuri pentru o întâlnire între Donald Trump și Volodimir Zelenski, în această săptămână.

Planul revizuit ar trebui să fie prezentat din nou rușilor, a mai spus Leavitt.

„Există un sentiment de urgență. Președintele dorește să vadă acest acord încheiat și să vadă sfârșitul acestui război”, a mai declarat ea.

În plus, aceasta a subliniat faptul că președintele american a exercitat o presiune considerabilă asupra ambilor lideri.

Amintim că planul SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost revizuit în mod substanțial în cadrul negocierilor de la Geneva: acesta a fost redus de la 28 la 19 puncte, au informat surse ale Financial Times, familiarizate cu desfășurarea discuțiilor.

Editor : A.M.G.