Echipa de social media a Casei Albe stârnește din nou controverse în mediul online. Contul oficial al administrației prezidențiale americane a publicat un montaj de aproape un minut al operațiunilor militare din Iran, folosind la începutul clipului o secvență dintr-un joc video.

Și melodia aleasă ridică semne de întrebare, fiind instrumentalul unei piese rap al cărei subiect principal e rasismul.

Nu este prima dată când cei care administrează conturile oficiale de social media ale Casei Albe împletesc realitatea cu virtualul în comunicările oficiale.

Anul trecut în toamnă, un videoclip menit să promoveze activitatea poliției anti imigrări, cunoscută în SUA drept ICE, avea inserate mai multe secvențe dintr-o celebră animație asiatică despre capturarea unor ființe fantastice - pokemoni.

