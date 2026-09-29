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Casa Albă vrea să ceară Europei să scoată motorină din rezervele strategice, ca să rezolve o problemă politică a SUA

Data publicării:
motorina pompa sua profimedia-1137600795
Foto: Profimedia
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Din articol
Europa deține, se pare, cele mai mari rezerve combinate de motorină - comerciale și guvernamentale - din lume Administrația americană solicită statelor UE să ajute la coordonarea eliberărilor din stocurile de motorină deținute de companii private

Președintele Donald Trump pare hotărât să interzică exporturile de motorină. Cabinetul său, directorii industriei petroliere și unii parlamentari republicani speră că nu o va face, relatează POLITICO.

În schimb, ei prezintă administrației alte câteva idei, care ar perturba mai puțin piețele petroliere, reducând în același timp prețul motorinei - cel puțin temporar.

Printre ideile vehiculate se numără solicitarea guvernelor europene să elibereze motorină din propriile rezerve strategice, au declarat două persoane familiarizate cu discuțiile, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre conversațiile cu Casa Albă.

„Motivația este de a opri o interdicție”, a declarat un director din industria petrolieră familiarizat cu conversațiile.

Prețul mediu al motorinei a fost de 6,44 dolari pentru un galon marți (aprox. 1,7 dolari pe litru / respectiv 7,92 lei/litru – n.red.), potrivit AAA, cu 2,75 dolari mai mare decât era acum un an. Prețul ridicat îi afectează pe fermieri în timpul sezonului de recoltare, provocând furia unui electorat republican cheie, având în vedere că alegerile de la jumătatea mandatului vor avea loc la puțin peste o lună distanță.

Casa Albă a trimis întrebări Departamentului Energiei, care a anunțat marți după-amiază că solicită propuneri pentru restul eliberării planificate de 172 de milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol (SPR) a SUA.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, a declarat într-un comunicat că mișcarea SPR arată că SUA „continuă să conducă eforturile coordonate de stabilizare a piețelor petroliere în beneficiul americanilor și al oamenilor din întreaga lume”.

Europa deține, se pare, cele mai mari rezerve combinate de motorină - comerciale și guvernamentale - din lume

„În timp ce Statele Unite și Japonia își respectă angajamentele, mai multe țări membre europene au eliberat doar o fracțiune din țițeiul și produsele petroliere pe care le-au promis”, a declarat Wright. „Îndemnăm fiecare țară membră să își îndeplinească angajamentele.”

Secretarul de Interne, Doug Burgum, a sugerat, de asemenea, marți dimineață, că administrația are în vedere stocurile Europei.

„Administrația discută o mulțime de opțiuni și nu vreau să o iau înaintea nimănui, dar este un fapt că europenii au o mulțime de rezerve de motorină”, a declarat Burgum într-un scurt interviu acordat publicației POLITICO.

Europa deține, se pare, cele mai mari rezerve combinate de motorină, atât comerciale, cât și guvernamentale, din lume, cu peste 350 de milioane de barili de combustibil deținute în diferite țări, a declarat Paul Hickin , economist-șef și redactor-șef la Petroleum Economist, o revistă cu sediul la Londra.

O eliberare a motorinei din rezerve „ar putea reduce prima de risc de iarnă, așa că ar putea ajuta Washingtonul să evite o interdicție”, a spus Hickin. „Dar ar câștiga doar câteva luni, nu ar rezolva nimic. De asemenea, cere Europei să își consume stocurile pentru a rezolva o problemă politică a SUA, într-un moment în care propriile acțiuni comerciale sunt aproape de minimele ultimilor ani.”

Un purtător de cuvânt al Ministerului Economiei și Energiei din Germania a declarat că este puțin probabil ca guvernul de acolo să fie de acord să elibereze motorină din rezervele sale în absența unei penurii reale.

„Nu facem speculații despre evenimente viitoare”, a declarat purtătorul de cuvânt. „Ceea ce este clar este că accesul la rezerve va avea loc doar în cazul unor potențiale penurii. Eliberarea... nu are scopul de a stabiliza prețurile; acest lucru ar duce la speculații pe piață. În prezent, nu sunt planificate alte eliberări.”

Administrația americană solicită statelor UE să ajute la coordonarea eliberărilor din stocurile de motorină deținute de companii private

Administrația solicită, de asemenea, statelor membre ale Uniunii Europene dacă ar putea ajuta la coordonarea eliberărilor din stocurile de motorină deținute de companii private, a declarat un oficial guvernamental familiarizat cu conversațiile.

Casa Albă a luat în considerare și alte idei pe care personalul i le-ar putea prezenta lui Trump, inclusiv permiterea unei utilizări mai ample a motorinei scutite de taxe și îndrumarea statelor să reducă sau să diminueze taxele pe motorină, au declarat pentru POLITICO săptămâna trecută persoane familiarizate cu discuțiile. Alabama, Louisiana și alte state din sud au declarat că vor face ca motorina lipsită de taxe să fie disponibilă pe scară largă.

Prețurile motorinei și benzinei au scăzut ușor săptămâna aceasta, reducând o parte din presiunea imediată de a acționa.

Unii parlamentari republicani au criticat ideea reducerii taxelor pe motorină, fonduri care ajută la plata reparațiilor drumurilor.

„Da, puteți face asta, dar veți provoca un deficit”, a declarat senatorul Alan Armstrong (republican din Oklahoma) într-un interviu despre suspendarea temporară a accizelor la combustibil de către state. „Nu este ca și cum am avea o grămadă de state care sunt suprafinanțate în acest moment... Vă jucați cu asta și cred că adevăratul răspuns este să finalizăm reforma proiectului de lege privind permisele.”

Editor : Liviu Cojan

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