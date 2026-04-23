Nu poate trăi cu el, dar nici fără el. Dar, în cele din urmă, conservatorul Tucker Carlson pare să se fi hotărât în privința lui Donald Trump. Relația lor plină de suișuri și coborâșuri, bazată pe conveniență politică, se îndreaptă spre instanța de divorț. Marți, Carlson a recunoscut că va fi „chinuit” multă vreme de faptul că l-a susținut pe Trump la alegerile prezidențiale din 2024 din SUA „și vreau să spun că îmi pare rău că am indus oamenii în eroare”. Ceea ce nu a precizat este dacă acest lucru prefigurează propria sa candidatură la președinție în 2028, scrie The Guardian.

Punctul de ruptură a fost războiul din Iran, o încălcare a promisiunii lui Trump de a pune capăt implicărilor externe ale SUA, precum și influența percepută a Israelului, care a devenit o obsesie pentru Carlson.

A fost cea mai recentă – și poate ultima – întorsătură dintr-o relație lungă și zbuciumată. Încă din 1999, când Trump era un potențial candidat la președinție din partea Partidului Reformist, Carlson a afirmat că acesta era „cea mai respingătoare persoană de pe planetă”. În 2016, se pare că i-ar fi spus unui cunoscut că favoritul republican „nu era rău”, ci „bolnav mintal”.

În alegerile din acel an, el l-a susținut pe Trump împotriva lui Hillary Clinton, dar a reușit să păstreze o oarecare distanță față de candidatul republican și, până în vara anului 2020, îi adresa critici aspre. Se pare că, în 2021, el ar fi spus despre Trump: „Îl urăsc din tot sufletul”.

Cu toate acestea, el a fost de acord cu Trump în multe chestiuni și a preluat afirmațiile false ale acestuia potrivit cărora alegerile din 2020 ar fi fost fraudate. După ce și-a pierdut postul la Fox News – cel mai urmărit post de știri prin cablu, descris de New York Times drept „ceea ce ar putea fi cel mai rasist show din istoria știrilor prin cablu” – Carlson s-a orientat către podcasturi și și-a arătat din nou sprijinul față de acesta.

El a declarat la Convenția Națională Republicană din 2024, desfășurată la Milwaukee, că Trump este „o persoană minunată. Îl cunosc bine. De altfel, este cea mai amuzantă persoană pe care am întâlnit-o vreodată în viața mea. Nu poți fi amuzant fără o perspectivă largă sau fără empatie, ceea ce este adevărat”.

Încă din luna martie, Carlson a declarat pentru site-ul de știri Status: „Sunt momente în care mă enervez pe Trump, inclusiv acum, dar îl voi iubi întotdeauna, indiferent ce spune despre mine.”

Dar, la acel moment, soarta era deja pecetluită. Trump declanșase un război în Iran. În viziunea lui Carlson, a fostei prezentatoare de la Fox News Megyn Kelly, a fostei membre a Congresului Marjorie Taylor Greene și a altora, acesta a fost o trădare fundamentală a ideologiei sale „America first”.

Aderarea lui Carlson la non-intervenționism a fost determinată de dezastruosul război din Irak. El susține acum că Trump a fost influențat în mod nejustificat de prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, ceea ce se înscrie într-un ansamblu mai larg de convingeri ale extremei drepte care, de prea multe ori, tind spre antisemitism.

„Îl părăsește pe Trump pentru că simte că acesta nu a rămas fidel ideologiei pe care i-o atribuia”, spune Jason Zengerle, autorul unei cărți recente, intitulată „Hated By All the Right People: Tucker Carlson and the Unraveling of the Conservative Mind”. „Oameni precum Tucker și Steve Bannon consideră că MAGA este o mișcare ideologică și că există principii pe care alegătorii MAGA le îmbrățișează, independent de simpatia lor față de Donald Trump.”

„Acesta este un test excelent în acest sens. Este MAGA un cult al personalității sau este de fapt o mișcare ideologică? Eu cred că este un cult al personalității: majoritatea susținătorilor MAGA vor susține orice ar face Donald Trump. Oameni precum Bannon și Tucker consideră că există o ideologie pe care acești oameni o susțin și că nu este vorba doar de Trump – și suntem pe cale să aflăm adevărul.”

De ani de zile se speculează că Carlson însuși ar putea candida la președinție într-o bună zi. Denunțarea lui Trump de luni, cu afirmația implicită că mișcarea MAGA este mai importantă decât orice om, ar putea fi un pas în această direcție.

Zengerle adaugă: „În acest moment, el nu este chiar o personalitate mediatică. Este un lider al unei mișcări. El consideră că este liderul unei mișcări politice și că această mișcare a fost trădată de Donald Trump, așa că încearcă să o îndrepte într-o direcție diferită, departe de Trump, păstrând-o în același timp în concordanță cu convingerile sale ideologice.”

„Se poziționează pe sine și mișcarea sa pentru a repara ceea ce consideră că a fost distrus de Trump, prezentându-se drept adevăratul moștenitor – acea persoană care a rămas fidelă cauzei în timp ce toți ceilalți au trădat-o.”

Întrebat cât de probabil este ca Carlson să-și lanseze candidatura la Casa Albă, Zengerle a râs: „Este mult mai probabil decât era înainte.”

