Cât costă SUA războiul cu Iranul. Zeci de miliarde cheltuite și tehnologii de ultimă generație distruse

Războiul din Iran costă Statele Unite sute de milioane de dolari pe zi, iar aproximativ o zecime din aceste cheltuieli o reprezintă pierderile de echipament militar, scrie Financial Times.

În comparație cu alte războaie, în care forțele adversarilor sunt mai echilibrate, pierderile SUA în ceea ce privește efectivele și echipamentele pot fi considerate nesemnificative, dar, de exemplu, distrugerea de către Iran a radarelor americane scumpe face ca SUA să fie mai vulnerabile în cazul unor conflicte viitoare, consideră experții. Înlocuirea unor sisteme poate dura ani de zile.

Elaine McCasker, cercetătoare principală la Institutul American pentru Antreprenoriat, estimează costurile unei operațiuni militare împotriva Iranului la 22,3-31 miliarde de dolari pentru o perioadă de cinci săptămâni. În calculele sale, McCasker, care anterior a fost responsabilă de chestiunile bugetare la Pentagon, include costurile pentru desfășurarea de forțe americane suplimentare în Orientul Mijlociu începând cu sfârșitul lunii decembrie.

Aceasta fără a lua în calcul echipamentele pierdute și avariate în timpul acțiunilor de luptă, pe care McCasker le estimează suplimentar la 2,1-3,6 miliarde de dolari, ținând cont de înlocuire. Estimarea maximă include cheltuielile pentru repararea portavionului USS Gerald R. Ford, care se îndrepta spre Orientul Mijlociu, dar a deviat spre Creta după un incendiu la bord, precum și costurile pentru refacerea sistemului de avertizare timpurie împotriva rachetelor balistice din Qatar, avariat de o dronă iraniană.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a estimat pierderile militare și daunele aduse infrastructurii militare la cel puțin 1,4 miliarde de dolari în primele șase zile de luptă, după care numărul lansărilor de rachete iraniene a scăzut. Cu toate acestea, avionul E-3 Centry al sistemului de detectare și avertizare radar la distanță AWACS a fost avariat la o bază militară de lângă Riad ceva mai târziu; înlocuirea avionului, care nu mai este produs, cu un model nou ar putea costa peste 700 de milioane de dolari, spune Mark Kansian, consilier principal pentru apărare și securitate la CSIS.

Potrivit estimărilor sale, operațiunea împotriva Iranului costă SUA aproximativ jumătate de miliard de dolari pe zi. În ceea ce privește pagubele, detaliile sunt, potrivit lui Kansian, „foarte sumare”:

Suma pagubelor s-ar putea dovedi semnificativ mai mare, în funcție de echipamentele care se aflau la obiectivele lovite.

Obiectivele prioritare pentru Iran au devenit sistemele radar și de comunicații, precum și avioanele de realimentare, care permit operarea bombardierelor americane cu rază lungă de acțiune. SUA au pierdut un astfel de avion de realimentare, K-135, a cărui înlocuire, potrivit estimărilor CSIS, va costa 160 de milioane de dolari.

Printre cele mai importante obiective avariate se numără două sisteme radar din Iordania și Qatar. Printre acestea se află radarul AN/TPY-2, care asigură funcționarea bateriei antirachetă THAAD și care a fost distrus la baza din Iordania chiar la începutul conflictului. Un alt radar de acest tip a fost lovit în Arabia Saudită, dar amploarea avariilor nu este cunoscută.

Pentru înlocuirea unui singur AN/TPY-2 vor fi necesare aproape 500 de milioane de dolari și aproximativ trei ani. Anul trecut, concernul de apărare Raytheon a livrat doar 13 astfel de sisteme, iar SUA nu dispune de stocuri.

De asemenea, au pierdut un avion de vânătoare F-15 în valoare de 100 de milioane de dolari. Pentru căutarea celui de-al doilea pilot al acestuia, care s-a ascuns pe teritoriul Iranului timp de mai bine de o zi și jumătate, au fost mobilizate forțe și mijloace considerabile – aproximativ o sută de soldați din trupele speciale, 155 de elicoptere și avioane (inclusiv avioane de realimentare), precum și o dronă MQ-9 Reaper în valoare de 16 milioane de dolari. Patru bombardiere B-1 au lansat aproape o sută de bombe de 1.000 de kilograme, ghidate prin satelit, au declarat pentru The Wall Street Journal doi oficiali americani.

La finalul operațiunii, trupele americane au fost nevoite să distrugă două avioane MC-130J, rămase blocate pe teritoriul iranian, fiecare în valoare de peste 100 de milioane de dolari, precum și două elicoptere MH-6, pentru a împiedica adversarul să aibă acces la tehnologii importante.

Pentagonul a solicitat Congresului încă 200 de miliarde de dolari pentru operațiunea din Iran.

