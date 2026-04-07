Live TV

Cât costă SUA războiul cu Iranul. Zeci de miliarde cheltuite și tehnologii de ultimă generație distruse

Data publicării:
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu. Foto: Profimedia Images

Războiul din Iran costă Statele Unite sute de milioane de dolari pe zi, iar aproximativ o zecime din aceste cheltuieli o reprezintă pierderile de echipament militar, scrie Financial Times.

În comparație cu alte războaie, în care forțele adversarilor sunt mai echilibrate, pierderile SUA în ceea ce privește efectivele și echipamentele pot fi considerate nesemnificative, dar, de exemplu, distrugerea de către Iran a radarelor americane scumpe face ca SUA să fie mai vulnerabile în cazul unor conflicte viitoare, consideră experții. Înlocuirea unor sisteme poate dura ani de zile.

Elaine McCasker, cercetătoare principală la Institutul American pentru Antreprenoriat, estimează costurile unei operațiuni militare împotriva Iranului la 22,3-31 miliarde de dolari pentru o perioadă de cinci săptămâni. În calculele sale, McCasker, care anterior a fost responsabilă de chestiunile bugetare la Pentagon, include costurile pentru desfășurarea de forțe americane suplimentare în Orientul Mijlociu începând cu sfârșitul lunii decembrie.

Aceasta fără a lua în calcul echipamentele pierdute și avariate în timpul acțiunilor de luptă, pe care McCasker le estimează suplimentar la 2,1-3,6 miliarde de dolari, ținând cont de înlocuire. Estimarea maximă include cheltuielile pentru repararea portavionului USS Gerald R. Ford, care se îndrepta spre Orientul Mijlociu, dar a deviat spre Creta după un incendiu la bord, precum și costurile pentru refacerea sistemului de avertizare timpurie împotriva rachetelor balistice din Qatar, avariat de o dronă iraniană.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a estimat pierderile militare și daunele aduse infrastructurii militare la cel puțin 1,4 miliarde de dolari în primele șase zile de luptă, după care numărul lansărilor de rachete iraniene a scăzut. Cu toate acestea, avionul E-3 Centry al sistemului de detectare și avertizare radar la distanță AWACS a fost avariat la o bază militară de lângă Riad ceva mai târziu; înlocuirea avionului, care nu mai este produs, cu un model nou ar putea costa peste 700 de milioane de dolari, spune Mark Kansian, consilier principal pentru apărare și securitate la CSIS.

Potrivit estimărilor sale, operațiunea împotriva Iranului costă SUA aproximativ jumătate de miliard de dolari pe zi. În ceea ce privește pagubele, detaliile sunt, potrivit lui Kansian, „foarte sumare”:

Suma pagubelor s-ar putea dovedi semnificativ mai mare, în funcție de echipamentele care se aflau la obiectivele lovite.

Obiectivele prioritare pentru Iran au devenit sistemele radar și de comunicații, precum și avioanele de realimentare, care permit operarea bombardierelor americane cu rază lungă de acțiune. SUA au pierdut un astfel de avion de realimentare, K-135, a cărui înlocuire, potrivit estimărilor CSIS, va costa 160 de milioane de dolari.

Printre cele mai importante obiective avariate se numără două sisteme radar din Iordania și Qatar. Printre acestea se află radarul AN/TPY-2, care asigură funcționarea bateriei antirachetă THAAD și care a fost distrus la baza din Iordania chiar la începutul conflictului. Un alt radar de acest tip a fost lovit în Arabia Saudită, dar amploarea avariilor nu este cunoscută.

Pentru înlocuirea unui singur AN/TPY-2 vor fi necesare aproape 500 de milioane de dolari și aproximativ trei ani. Anul trecut, concernul de apărare Raytheon a livrat doar 13 astfel de sisteme, iar SUA nu dispune de stocuri.

De asemenea, au pierdut un avion de vânătoare F-15 în valoare de 100 de milioane de dolari. Pentru căutarea celui de-al doilea pilot al acestuia, care s-a ascuns pe teritoriul Iranului timp de mai bine de o zi și jumătate, au fost mobilizate forțe și mijloace considerabile – aproximativ o sută de soldați din trupele speciale, 155 de elicoptere și avioane (inclusiv avioane de realimentare), precum și o dronă MQ-9 Reaper în valoare de 16 milioane de dolari. Patru bombardiere B-1 au lansat aproape o sută de bombe de 1.000 de kilograme, ghidate prin satelit, au declarat pentru The Wall Street Journal doi oficiali americani.

La finalul operațiunii, trupele americane au fost nevoite să distrugă două avioane MC-130J, rămase blocate pe teritoriul iranian, fiecare în valoare de peste 100 de milioane de dolari, precum și două elicoptere MH-6, pentru a împiedica adversarul să aibă acces la tehnologii importante.

Pentagonul a solicitat Congresului încă 200 de miliarde de dolari pentru operațiunea din Iran.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
profimedia-1088783057
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Mircea Lucescu
3
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Mojtaba Khamenei
5
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Te-ar putea interesa și:
rusia iran
Rusia oferă Iranului sprijin cibernetic și imagini cu instalații militare pentru a-și perfecționa atacurile, susține Ucraina
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Ucraina a distrus una dintre cele mai mari fabrici chimice din Rusia. De ce au devenit acestea noua țintă a Kievului
U.S and Israel war on Iran - 06 Apr 2026
Armata israeliană avertizează cetățenii din Iran: „Evitați folosirea trenurilor”
Israel
Rusia a transmis Iranului coordonatele a 55 de obiective energetice israeliene
U.S and Israel war on Iran - 06 Apr 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 39. Eforturile Pakistanului de a opri conflictul se apropie de o etapă „critică și delicată”
Recomandările redacţiei
nicusor dan sorin grindeanu
Nicușor Dan, despre amenințările PSD privind ieșirea de la guvernare...
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu spune că nu îl interesează funcția de premier, dar vine cu...
Vladimir Putin furios
„Putin nu mai deține inițiativa” în război, afirmă un fost șef al...
pompa de benzina
Riscul raționalizării combustibilului. Nicușor Dan: România e într-o...
Ultimele știri
Virgil Popescu, fost ministru al Energiei: „Neptun Deep ar aduce peste 20 de miliarde de euro la buget, fără taxe noi”
Schimb de focuri în apropierea consulatului israelian din Istanbul: trei atacatori neutralizați și doi polițiști răniți
Controale ANAF la depozitele de produse perisabile din import. Autorităţile suspectează nereguli pe lanţul de aprovizionare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii riscă totul pentru iubire, în luna aprilie. Capricornii pot întâlni pe cineva care să le dea...
Cancan
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului...
Fanatik.ro
Cornel Dinu, informat în fiecare zi direct de la Spitalul Universitar despre starea lui Mircea Lucescu: „Asta...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Detalii juridice în cazul lui Kader Keita de la Rapid. Cum se stabilește vinovăția după ce victima a murit...
Adevărul
Coiful de la Coțofenești nu este singular în România. Face parte dintr-o serie limitată de coifuri princiare...
Playtech
Cozi ca pe vremea lui Ceaușescu în benzinării după ieftinirea carburanților. Cât au economisit șoferii la un...
Digi FM
Codruța Filip, confesiuni în lacrimi după divorțul de Valentin Sanfira: "Tot ce am trăit în anii ăștia nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Diletta Leotta: "Duminică e Como - Inter, vrem să te vedem tuns!" Chivu i-a dat replica instant
Pro FM
Ce se știe despre nunta dintre Dua Lipa și Callum Turner. Un apropiat a rupt tăcerea: „Va fi căsătorită până...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
De ce ajung pacienții cu COVID-19 la ATI și în 2026? Explicațiile doctoriței Elena Copaciu
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
De ce aduce ouă un iepure? Povestea neașteptată din spatele iepurașului de Paște
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Loredana Groza întoarce toate privirile cu noi imagini din Maldive în costum de baie. „Nu înțeleg ce este cu...