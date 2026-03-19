Cât costă SUA războiul din Iran. Suma uriașă cerută de către Pentagon

Pentagonul a solicitat Casei Albe să aprobe o cerere adresată Congresului pentru alocarea a peste 200 de miliarde de dolari în vederea finanțării războiului cu Iranul, au declarat pentru The Washington Post înalți oficiali americani.

Potrivit acestora, această sumă depășește cu mult fondurile deja cheltuite pentru operațiunea militară. Se presupune că banii vor fi direcționați către creșterea urgentă a producției de armament cheie, care a fost consumat în timpul atacurilor asupra Iranului.

Rămâne neclar ce sumă va solicita în final Casa Albă, dar Pentagonul a prezentat deja de câteva ori în ultimele două săptămâni diverse propuneri de finanțare, au adăugat sursele WaPo. În același timp, unii oficiali de la Casa Albă consideră că solicitarea Pentagonului nu are șanse reale de a fi aprobată, deoarece democrații din Congres se opun campaniei militare și critică administrația președintelui Donald Trump pentru aceasta. Republicanii susțin, în general, finanțarea suplimentară, dar nu s-au hotărât încă asupra strategiei legislative și nu au găsit o modalitate de a depăși pragul de 60 de voturi în Senat.

Pe 8 martie, Pentagonul a informat oficial Congresul că cheltuielile SUA pentru prima săptămână a campaniei militare împotriva Iranului s-au ridicat la 6 miliarde de dolari. Din această sumă, 4 miliarde de dolari au fost cheltuiți pe muniție și rachete de interceptare pentru distrugerea rachetelor iraniene, scria The New York Times (NYT).

Însă deja pe 11 martie, surse ale ziarului au informat că, potrivit unei noi estimări, primele șapte zile de război au costat 11,3 miliarde de dolari. Conform datelor Financial Times, de la începutul războiului, SUA au consumat rezervele de muniție de importanță critică, care fuseseră acumulate pe parcursul mai multor ani. În special, au fost consumate rezervele de rachete cu rază lungă de acțiune „Tomahawk”.

Iranul s-a dovedit a fi mai bine pregătit pentru război decât se aștepta administrația președintelui SUA, au remarcat interlocutorii NYT. În același timp, potrivit surselor Axios, Trump se aștepta la o victorie rapidă și evidentă. Conform previziunilor Casei Albe, războiul nu trebuia să dureze mai mult de patru-șase săptămâni, dar acum administrația se pregătește pentru un conflict mai îndelungat.

După cum scria Politico, Comandamentul Central al Forțelor Armate ale SUA (CENTCOM), care conduce operațiunile din Orientul Mijlociu, pornește de la premisa că operațiunea militară se va prelungi cu cel puțin 100 de zile.

