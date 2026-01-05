Live TV

Analiză Cât de legală este acțiunea lui Donald Trump de capturare a lui Nicolas Maduro și ce este doctrina Ker-Frisbie

Donald Trump. Foto: Profimedia
Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale de către forțele americane care operează în Venezuela și transferul său forțat în SUA pentru a fi judecat reprezintă o provocare semnificativă pentru dreptul internațional, se arată într-o analiză a The Royal Institute of International Affairs. 

SUA au descris operațiunea ca fiind o „misiune de extracție” judiciară întreprinsă de agenți ai forțelor de ordine, sprijiniți de armată. Cu toate acestea, a fost vorba de o operațiune militară de amploare considerabilă, care a implicat atacuri asupra unor ținte militare din Caracas, capitala țării, și din împrejurimile acesteia, precum și răpirea forțată a unui președinte în exercițiu de către forțele speciale americane. Este vorba, în mod evident, de o încălcare gravă a suveranității Venezuelei și a Cartei ONU.

Acest fapt este agravat de anunțul făcut de președintele Donald Trump în cadrul conferinței de presă din 3 ianuarie, potrivit căruia SUA vor „conduce” Venezuela și vor administra o tranziție politică, sau o schimbare de regim, sub amenințarea utilizării în continuare a forței, într-o manieră și mai masivă. În plus, pare să existe o determinare de a utiliza amenințarea cu forța pentru a extrage fonduri și resurse ca compensare pentru presupusele active și petrol „furate” sau naționalizate ale SUA.

Justificările sunt greu de înțeles

Este dificil să se conceapă posibile justificări legale pentru transportul lui Maduro în SUA sau pentru atacuri. Nu există niciun mandat al Consiliului de Securitate al ONU care să autorizeze folosirea forței. În mod evident, acesta nu a fost un caz de autoapărare din partea SUA declanșat de un atac armat anterior sau în curs de desfășurare din partea Venezuelei.

În dreptul internațional, numai un atac cinetic cu mijloace militare sau similare poate fi considerat un factor declanșator al autoapărării.

Casa Albă afirmă că apără poporul american de consecințele devastatoare ale importului ilegal de droguri de către „narco-teroriști” – consecințe care ar putea fi comparate cu un atac armat împotriva SUA.

Cu toate acestea, în dreptul internațional, numai un atac cinetic cu mijloace militare sau similare poate fi considerat un factor declanșator al autoapărării.

„Restabilirea democrației”

Rămâne argumentul intervenției pro-democratice. Este de remarcat faptul că SUA nu au folosit acțiunea pro-democratică ca justificare legală formală atunci când au invadat Grenada în 1983 și au înlăturat guvernul de orientare comunistă. Nici nu au făcut acest lucru când au invadat Panama în 1989 și l-au capturat pe președintele Manuel A. Noriega, cu scopul de a-l judeca pentru infracțiuni legate de droguri.

Washingtonul a evitat să facă acest lucru deoarece se temea să creeze un precedent care ar fi justificat intervenții pro-democratice din partea altor țări cărora s-ar fi putut opune. În schimb, s-a bazat pe o afirmație neconvingătoare privind autoapărarea.

În cazul Venezuelei, SUA susțin că Maduro a furat alegerile prezidențiale din 2024, că candidatul opoziției Edmundo Gonzales Urrutia a fost adevăratul învingător și că autoritățile venezuelene au falsificat rezultatul alegerilor parlamentare din 2025. Deși acest lucru este contestat, nu există nicio îndoială că procesul electoral a fost profund viciat.

În 1948, Declarația ONU privind drepturile omului a enunțat pentru prima dată doctrina conform căreia autoritatea unui guvern trebuie să se bazeze pe voința poporului său.

Însă, în practica internațională clasică, cei care exercită un control efectiv asupra populației și teritoriului unei țări vor fi tratați ca guvern. Considerentele de legitimitate juridică sau politică contează mai puțin. În consecință, majoritatea guvernelor au abandonat practica recunoașterii oficiale a guvernelor nou înființate, indiferent de modul în care acestea au ajuns la putere. Dacă sunt eficiente, ele sunt guvernul.

Cu toate acestea, în anii 1990, odată cu sfârșitul Războiului Rece, doctrina articulată de Declarația ONU privind drepturile omului a câștigat popularitate.

În 1990, Jean-Bertrand Aristide a fost ales președinte al Haiti. Dar el a fost în curând înlăturat de la putere în urma unei lovituri de stat organizate de o juntă militară. În 1994, după numeroase încercări diplomatice eșuate de a restabili rezultatul democratic al alegerilor, Consiliul de Securitate al ONU a autorizat în mod oficial o forță condusă de SUA să faciliteze plecarea generalilor. Confruntați cu invazia iminentă a SUA, aceștia au cedat și puterea a fost restituită lui Aristide.

De atunci, o serie întreagă de lovituri de stat în Africa au fost contestate de Organizația Unității Africane (OUA) și de succesoarea acesteia, Uniunea Africană (UA), sau de organizații subregionale. În mai multe cazuri, aceste organizații au autorizat utilizarea forței pentru a restabili democrația. Cel mai recent, forța a fost utilizată pentru a răsturna tentativa de lovitură de stat din Benin din decembrie anul trecut, cu sprijinul organizațiilor regionale.

Instituțiile și guvernele africane au recurs, de asemenea, la sancțiuni și amenințări cu forța, în cazurile în care un guvern în funcție a refuzat să predea puterea după ce a pierdut alegerile. Cu toate acestea, aceste cazuri au necesitat, în general, un rezultat oficial al alegerilor.

Această doctrină nu poate fi invocată în cazuri de autoritarism insidios sau ca răspuns la afirmații că alegerile nu au fost libere și corecte. Ea se aplică numai în cazuri de lovituri de stat anticonstituționale sau în cazul în care rezultatul alegerilor nu este pus în aplicare de către guvernul în funcție.

În general, doctrina se aplică numai în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU sau cel puțin o organizație regională credibilă a acordat un mandat – pentru a evita ca statele individuale să urmărească schimbarea regimului în scopul realizării propriilor obiective. În mod evident, în acest caz, nu a existat niciun mandat din partea ONU sau a Organizației Statelor Americane.

Instanțele din SUA

Cu toate acestea, Maduro și soția sa nu vor găsi prea multă consolare în faptul că au fost îndepărtați din Venezuela printr-o intervenție ilegală din punct de vedere internațional. Instanțele din SUA aplică în mod consecvent așa-numita doctrină Ker-Frisbie, care prevede că acestea își vor exercita jurisdicția, indiferent de mijloacele prin care a fost obținut corpul inculpatului pentru a fi judecat.

SUA vor refuza, de asemenea, să îi acorde lui Maduro imunitățile care se aplică automat unui președinte în exercițiu atunci când călătorește în străinătate. Și acest lucru este controversat din punct de vedere juridic. Dar, așa cum a experimentat Noriega înaintea lui, este puțin probabil ca autoritățile americane să se lase descurajate de acest fapt.

