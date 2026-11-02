Cât de mult riscă Donald Trump să fie destituit: de ce democrații îl iau la țintă pe Pete Hegseth

Președintele „comite cinci infracțiuni pasibile de destituire înainte de micul dejun”, afirmă liderii Partidului Democrat din SUA — însă se tem de un al treilea eșec în demersul de a-l destitui pe Donald Trump și ar putea să-l vizeze în schimb pe Pete Hegseth, secretarul de război, scrie The Times.

Destituirea președintelui american revine în atenția democraților, pe măsură ce aceștia presimt o revenire la putere după alegerile de la jumătatea mandatului — însă liderii din cadrul partidului sunt reticenți în a lansa o a treia încercare împotriva lui Trump. Niciun președinte american nu a pierdut vreodată un vot în cadrul procedurii de destituire în Senat, unde este necesară o majoritate de două treimi pentru demiterea din funcție.

Mai mult, cele două voturi din Senat la care Trump a supraviețuit în primul său mandat — după ce a fost pus sub acuzare în Camera Reprezentanților — par să-l fi întărit și mai mult în ochii bazei sale de susținători.

Cu toate acestea, în cazul în care vor recâștiga controlul asupra Camerei Reprezentanților, democrații par să fie de acord că unul dintre secretarii din cabinetul lui Trump ar trebui să facă obiectul sancțiunii constituționale supreme de destituire a unui funcționar public federal pentru „trădare, luare de mită sau alte infracțiuni grave și delicte”. Primul țintit este Pete Hegseth, secretarul de război.

„Demiterea lui Trump este o idee proastă”, a declarat Matt Bennett, cofondator al Third Way, un think tank democratic de centru din Washington.

„Vreau să fie clar că noi credem că Trump comite cinci infracțiuni pasibile de demitere în fiecare dimineață, înainte de micul dejun. Așadar, nu este vorba despre vinovăția sa.”

Referindu-se la o a treia procedură de destituire a lui Trump, Bennett a declarat: „Aceasta este o chestiune de realitate politică, iar realitatea este că există literalmente zero șanse ca el să fie demis din funcție, cu excepția cazului în care face ceva și mai grav”.

„A-l pune sub acuzare pentru a treia oară fără a reuși să-l destituim nu este o idee bună și ar transmite alegătorilor mesajul că nu îi ascultăm. Alegătorii spun: da, suntem îngrijorați de corupție și, desigur, Congresul ar trebui să exercite controlul, dar, în principal, ceea ce spun ei este: «ajutați-mă în viața mea de acum, pentru că mă confrunt cu dificultăți».”

Bennett a afirmat că, totuși, va exista presiune asupra lui Hakeem Jeffries, liderul democraților din Camera Reprezentanților, pentru a iniția o anchetă de punere sub acuzare. Până acum, Jeffries a repetat o frază evazivă de fiecare dată când a fost întrebat despre acuzarea lui Trump: „Nu am decis nimic și nu am exclus nimic.”

În ceea ce-l privește pe Hegseth, însă, a fost clar. „Unul dintre primele lucruri pe care le vom face odată ce vom avea majoritatea va fi să-l alungăm pe Pete Hegseth din oraș”, a declarat Jeffries la un miting din Pennsylvania.

Democrații care candidează pentru funcții publice au evitat în mare măsură să ceară punerea sub acuzare a lui Trump, spre deosebire de o generație anterioară de candidați ai democraților din timpul primului mandat al lui Trump.

„Este ceva ce Trump însuși pare să-și dorească, așa că întrebarea mea este: va fi aceasta într-adevăr o asumare semnificativă a responsabilității din partea administrației Trump?”, a declarat pentru Politico Darializa Avila Chevalier, membră a organizației Socialiștii Democrați din America, care are șanse mari să câștige alegerile în districtul 13 din New York. „Va trebui să ne gândim la ce anume îi va pune cu adevărat la zid.”

Acest lucru prefigurează anchete ale comisiilor Camerei Reprezentanților cu privire la acuzații specifice de corupție sau de deturnare a fondurilor publice, precum și la subiecte controversate precum războiul cu Iranul și tarifele vamale.

Doi democrați în funcție care au depus deja articole de punere sub acuzare împotriva lui Trump în timpul celui de-al doilea mandat al său, Al Green din Texas și Shri Thanedar din Michigan, au pierdut amândoi în alegerile primare și vor părăsi Congresul.

Candidații aflați în curse electorale strânse par să considere procedura de destituire mai degrabă un factor care îi poate costa voturi decât un argument pozitiv de campanie. Sherrod Brown, care candidează pentru locul vacant din Senatul SUA în Ohio, a declarat: „Nu pot vorbi în numele tuturor, dar eu nu aș susține o procedură de destituire a lui Trump. Pur și simplu nu există niciun motiv pentru asta, indiferent ce se va întâmpla la alegerile de la jumătatea mandatului.”

Un alt democrat de rang înalt din Camera Reprezentanților, care ar juca un rol esențial în orice procedură de destituire în calitate de președinte al Comisiei juridice a Camerei, Jamie Raskin din Maryland, nu a exclus o destituire a lui Trump, dar s-a arătat, de asemenea, precaut. „Democrații din Congres au dovedit că nu ne temem deloc de destituire”, a declarat Raskin pentru HuffPost. „În același timp, având în vedere că am trecut prin cele două proceduri anterioare, înțelegem și că nu este un panaceu.”

Prima inițiativă de a-l trage la răspundere pe Hegseth va avea loc în perioada „lame duck” a actualului Congres (perioada în care are aleșii mai vechi își încheie mandatele și nu mai exercită o putere politică reală, n.r.), după ce republicanul Thomas Massie a depus opt capete de acuzare. Votul din Camera Reprezentanților a fost amânat de Mike Johnson, președintele Camerei, care a intrat mai devreme în vacanța electorală de la jumătatea mandatului.

Este necesară doar o majoritate simplă pentru a iniția procedura de destituire și a trimite cazul la Senat pentru judecată, ceea ce ar însemna că alți doi republicani ar trebui să se alăture lui Massie și tuturor democraților.

Capetele de acuzare ale lui Massie includ acuzații de declanșare a războiului împotriva Iranului fără o declarație a Congresului și depășirea limitei de 60 de zile fără autorizație, precum și ignorarea legilor privind minimizarea victimelor civile și atacuri letale neautorizate asupra suspecților de trafic de droguri din Caraibe, care au dus la peste 200 de morți.

„Va trebui să lăsați puțin aerul să iasă din balon și cred că Hegseth este atât de profund nepotrivit pentru funcția pe care o deține, iar războiul este atât de profund nepopular, încât cred că alegătorii ar înțelege”, a spus Bennett. „În ciuda faptului că nici el nu va fi destituit și că, probabil, acest lucru va însemna că va rămâne în funcție, deoarece Trump se va mobiliza să-l susțină. Dar nu putem face nimic în privința asta.”

Ce este procedura de destituire

Este procesul prin care Congresul poate încerca să demită un funcționar public pe baza acuzațiilor de trădare, luare de mită sau alte infracțiuni grave și delicte. Camera Reprezentanților din SUA prezintă articolele de destituire și, dacă acestea sunt adoptate cu majoritate simplă, funcționarul este „destituit”.

Articolele sunt trimise Senatului pentru judecată. Dacă este condamnat cu o majoritate de două treimi, funcționarul este demis din funcție și, eventual, i se interzice pe viitor să mai ocupe vreo funcție aleasă.

Editor : B.E.