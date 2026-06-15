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Cât de popular mai este președintele Donald Trump. Ce indică cel mai recent sondaj de opinie realizat în SUA

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Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Cota de popularitate a lui Donald Trump Războiul dintre Iran și SUA Economie

Donald Trump a făcut numeroase promisiuni în campania electorală din 2024. La mai bine de un an de la preluarea mandatului — o perioadă marcată de o schimbare radicală a politicii privind schimbările climatice, haosul tarifar, publicarea dosarelor Epstein, capturarea președintelui venezuelean, împușcarea mortală a unor cetățeni americani de către agenții de imigrare, războiul cu Iranul, inclusiv asasinarea liderului suprem al acestei țări, și multe altele — în ce măsură și-a respectat promisiunile?

Folosind o serie de surse de date, The Times a urmărit cota de popularitate a președintelui pe toată durata mandatului său, informează The Times.

Cota de popularitate a lui Donald Trump

Cotele de popularitate personale dezastruoase din cea mai mare parte a celor patru ani de după primul său mandat nu au constituit un impediment pentru realegerea lui Trump: el a câștigat votul popular în ciuda faptului că majoritatea americanilor aveau o părere nefavorabilă despre el.

Imediat după alegeri, mulți aveau o părere puțin mai pozitivă despre Trump. Majoritatea mandatelor încep cu o perioadă de „lună de miere”, când alegătorii sunt, în general, mulțumiți de performanța președintelui.

Aceasta s-a încheiat pentru Trump după ce a început să impună tarife drastice partenerilor comerciali ai Americii începând cu februarie 2025.

În anii precedenți, în această etapă a președințiilor lor, atât Barack Obama, cât și Joe Biden aveau un scor de popularitate superior celui al lui Trump, potrivit Gallup.

Războiul dintre Iran și SUA

Pe parcursul campaniei electorale, Trump le-a sugerat susținătorilor săi adepți ai sloganului „America pe primul loc” că va evita implicarea în războaie externe nepopulare. În discursul său de inaugurare, el a afirmat că va măsura succesul „nu doar prin bătăliile pe care le câștigăm, ci și prin războaiele pe care le încheiem — și, poate cel mai important, prin războaiele în care nu ne implicăm niciodată”.

Până în prezent, americanii nu au fost prea impresionați de modul în care a gestionat politica externă, iar un sondaj YouGov din ianuarie a sugerat că mulți consideră că Trump ar trebui să acorde mai multă atenție economiei.

Ce părere au americanii despre atacul său asupra Iranului? Un sondaj rapid realizat de Ipsos în primul weekend al atacurilor a sugerat că doar 27% au susținut atacurile, iar 43% s-au opus. Deși sprijinul este mai puternic în rândul alegătorilor partidului său, aproximativ 13% dintre republicani s-au opus atacurilor.

La o întrebare separată, 56% dintre toți alegătorii au spus că președintele a folosit „prea multă” forță militară.

Viitorul războiului dintre Iran și SUA a devenit puțin mai incert la începutul lunii iunie, după ce o măsură a fost adoptată la limită (215-208) în Camera Reprezentanților, afirmând rolul constituțional al Congresului de a declara război și încercând să-i ordone lui Trump să pună capăt ostilităților împotriva Iranului.

Conform Legii privind puterile de război, președinții au la dispoziție până la 60 de zile pentru a desfășura operațiuni militare înainte de a obține aprobarea Congresului, dar Trump nu este primul președinte care susține că această lege nu i se aplică. Dacă măsura va fi adoptată și de Senatul SUA și va ajunge pe biroul său, el poate pur și simplu să-și exercite dreptul de veto, care poate fi anulat doar cu o majoritate de două treimi, scenariu extrem de improbabil. Președintele a declarat că votul a fost „nepatriotic” și „fără sens”.

Economie

Pe parcursul majorității primului său mandat, publicul american a aprobat modul în care Trump a gestionat economia, în special în timpul pandemiei de Covid-19.
Economia a fost un element central al discursului lui Trump către alegători în 2024. Cu toate acestea, aprobarea netă a modului în care a gestionat-o a scăzut mult în aceste zile față de +12 înregistrat în ianuarie 2025.

 

Editor : Sebastian Eduard

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