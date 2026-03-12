Live TV

Cât l-a costat pe Donald Trump bombardarea Iranului. Suma pierdută de SUA în prima săptămână de război

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Prima săptămână a războiului împotriva Iranului a costat Statele Unite peste 11,3 miliarde de dolari, potrivit unui briefing al Pentagonului pentru membrii Congresului, afirmă Reuters. Agenția, care citează surse anonime de la briefingul ţinut marţi, anunță că această cifră exclude multe costuri legate de pregătirea atacurilor și sugerează că suma finală ar putea fi mult mai mare.

Oficiali ai Pentagonului au declarat anterior Congresului că a fost folosită muniţie în valoare de 5,6 miliarde de dolari în primele două zile de lovituri aeriene împotriva Iranului, o cifră care depăşeşte cu mult estimările anterioare, potrivit presei americane.

Administraţia Trump nu a furnizat o evaluare publică a costului conflictului pe care l-a declanşat pe 28 februarie împreună cu Israelul.

Mai mulți asistenți ai Congresului au declarat că se așteaptă ca Casa Albă să prezinte în curând Congresului o cerere de finanțare suplimentară pentru război. Unii oficiali au afirmat că cererea ar putea fi de 50 de miliarde de dolari, în timp ce alții au declarat că această estimare pare prea mică.

Trump a declarat miercuri, în timpul unei vizite în Kentucky, că „am câștigat” războiul, dar că Statele Unite vor rămâne în luptă pentru a duce misiunea la bun sfârșit.

Campania împotriva Iranului a început pe 28 februarie cu atacuri aeriene ale SUA și Israelului și a provocat până acum moartea a aproximativ 2.000 de persoane, în majoritate iranieni și libanezi, pe măsură ce conflictul s-a extins în Liban și a aruncat piețele energetice și transporturile globale în haos.

Membrii Congresului, care ar putea fi nevoiți în curând să aprobe fonduri suplimentare pentru război, și-au exprimat îngrijorarea că acest conflict va epuiza stocurile militare ale SUA într-un moment în care industria de apărare se străduia deja să țină pasul cu cererea.

Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu directorii a șapte companii din domeniul apărării, în timp ce Pentagonul se străduia să refacă stocurile.

Citește și: Cine va conduce Iranul: facțiunile din exil se luptă pentru binecuvântarea americanilor

