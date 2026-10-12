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Câți bani a cheltuit Elon Musk pentru a-i ajuta pe republicani să păstreze controlul asupra Congresului SUA

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Elon Musk. Sursa foto: Profimedia Images
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Până în prezent, Elon Musk a cheltuit aproximativ 366 de milioane de dolari pentru alegerile intermediare din 2026, dintre care 276 de milioane doar începând din iulie, încercând să-i ajute pe republicani să-și păstreze controlul asupra Congresului, chiar dacă șansele democraților de a recâștiga Camera Reprezentanților și Senatul SUA au crescut, relatează Reuters.

Generozitatea lui Musk, despre care a relatat anterior New York Times, îl face pe cel mai bogat om din lume, probabil, cel mai mare donator politic din campaniile electorale din acest an, potrivit datelor privind finanțarea campaniilor electorale. 

Miza este foarte mare pentru Musk, în contextul în care democrații din Camera Reprezentanților solicită anchete privind contractele sale guvernamentale în calitate de director general al companiei aerospațiale SpaceX, precum și privind activitatea sa în fruntea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală sub președinția lui Donald Trump.

Iată o defalcare a cheltuielilor sale politice, confirmată de un purtător de cuvânt al America PAC: 

Musk a cheltuit până acum 366 de milioane de dolari în acest ciclu electoral, care a început la 1 ianuarie 2025.

Din această sumă, Musk a donat, începând din iulie, cel puțin 276 de milioane de dolari către grupuri republicane și către propriul său super PAC. Din cele 276 de milioane de dolari reprezentând donațiile din al treilea trimestru:

  • 158 de milioane de dolari au fost direcționați către Senate Leadership Fund, un super PAC înființat pentru a sprijini alegerea republicanilor în Senat, care este aliniat cu liderul majorității din Senat, John Thune, un republican din Dakota de Sud.
  • 20 de milioane de dolari au fost direcționați către Congressional Leadership Fund, super-PAC-ul înființat pentru republicanii din Camera Reprezentanților, care este aliniat cu președintele Camerei, Mike Johnson, un republican din Louisiana.
  • 76 de milioane de dolari au fost direcționați către America PAC a lui Musk.
  • 10 milioane de dolari au fost direcționați către Lone Star Liberty, care susține candidatura procurorului general republican Ken Paxton la Senatul SUA în statul Texas, unde sondajele recente îl plasează într-o cursă foarte strânsă cu democratul James Talarico.
  • 10 milioane de dolari au fost alocați Asociației Guvernatorilor Republicani.
  • 2 milioane de dolari au fost direcționați către Asociația Procurorilor Generali Republicani.

America ⁠PAC sprijină candidații republicani din șapte state decisive și în aproape trei duzini de curse pentru Camera Reprezentanților.

Noile donații vor fi făcute publice joi, când numeroase super PAC-uri sunt obligate să-și dezvăluie cheltuielile din al treilea trimestru.

Musk a donat, de asemenea, sume mai mari prin intermediul unor organizații care nu își dezvăluie donatorii, potrivit unui articol publicat de New York Times și confirmat de un purtător de cuvânt al America PAC.

Musk a cheltuit aproximativ 290 de milioane de dolari în timpul ultimului ciclu electoral.

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Editor : A.M.G.

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