Cazul americanului care și-a ucis întreaga familie pentru amantă. Polițiștii au dezvăluit ce a căutat bărbatul pe Google înainte să comită crimele

Detalii șocante în cazul bărbatului din Colorado care și-a ucis întreaga familie pentru o altă femeie. Aceștia au făcut publice datele obținute din telefonul bărbatului, care i-a înregistrat toate căutările pe Google pe care acesta le-a făcut de când a început relația extraconjugală până în momentul în care a comis crimele.

Chris Watts alături de Nichol Kessinger, în stânga. În imaginea alăturată, soția bărbatului, alături de cele două fetițe ale cuplului (Foto: Frederick Police Department/Facebook)

Chris Watts și-a ucis în august soția însărcinată și pe cei doi copii și a fost condamnat la închisoare pe viață.

Datele obținute din telefonul bărbatului se întind pe nu mai puțin de 2.000 de pagini, puse la dispoziție de autorități după o solicitare a publicației britanice Daily Mail, făcută în baza Freedom of Information Act.

Din acestea reiese că Watts s-a cunoscut cu cea care i-a devenit amantă, Nichol Kessinger, la locul de muncă. În data de 14 iunie 2018, acesta i-a salvat numărul de telefon în agendă. Apoi au început o relație, în timp ce soția lui bărbatului, Shanann Watts, și cele două fetițe ale cuplului - Bella, în vârstă de 4 ani, și Celestre, de 3 - se aflau în vizită la niște rude din Carolina de Nord.

Primul telefon pe care Watts i l-a dat lui Kessinger a fost în data de 7 iulie. O săptămână mai târziu, vizitau împreună un muzeu Mustang. Patru zile mai târziu, femeia a început să-i trimită bărbatului poze în care s-a fotografiat pe jumătate dezbrăcată.

In iulie, Kessinger a căutat pe Google fraza „Man I'm having affair with says he will leave his wife” (n.r. „Am o aventură cu un bărbat care spune că își va părăsi soția”). Câteva ore mai târziu, Watts căuta „Victoria Secret” (n.r. de fapt „Victoria’s Secret”, o firmă celebră de lenjerie intimă din SUA). În aceeași zi, Shanann Watts îi trimite soțului său o serie de mesaje în care îi spune, printre altele, că a realizat în sfârșit „ce lipsește din relația noastră” și îl acuză pe acesta că nu îi oglindește la rândul lui sentimentele și eforturile.

În dimineața zilei următoare, Chris Watts face mai multe căutări pe Google între 8.41 și 12.07. Printre acestea: „When to say I love you” (nr. „Când să pui te iubesc”), „When to say I love you for the first time in a new relationship” (n.r. „Când să spui te iubesc pentru prima data într-o relație nouă”), „What do you feel when someone tells you they love you” (n.r. „Ce simți când cineva îți spune că te iubește”), și „How does it feel when someone says I love you” (n.r. „Cum te simți când cineva îți spune că te iubește”).

În timpul unui interogatoriu cu poliția din Denver, Kessinger a spus că a început relația cu Watts la sfârșitul lunii iunie. Bărbatul, susține aceasta, i-a spus că se află în ultimele faze ale divorțului. Femeia a declarat că nu știa că Watts așteaptă al treilea copil alături de soție.

În data de 28 iulie, arată notițele polițiștilor, Wats și Kessinger au vizitat împreună un parc național din SUA, unde au rămas peste noapte. Două zile mai târziu, Watts căuta pe Google „love letters” (n.r. „scrisori de dragoste”) și versurile unor cântece de dragoste. A doua zi, bărbatul a zburat spre Carolina de Nord, unde a petrecut o săptămână alături de familie.

În 4 august, Kessinger a stat două ore pe Google căutând rochii de mireasă. Patru zile mai târziu, în data de 8 august, Watts căuta pe internet topicuri asociate cu „marrying your mistress” (n.r. „cum să te căsătorești cu amanta”). Între timp, Shanann Watts a început să se confeseze prietenelor că soțul ei a început să devină distant și că au probleme.

În ultimele cinci zile din viață, soția lui Watts a căutat pe Google consilieri în căsnicii și a cumpărat online mai multe cărți de consiliere.

În 9 august, cu patru zile înainte să-și ucidă întreaga familie, Chris Watts a vrut să știe prețul unei mașini Audi Q7. Tot în această zi, soția lui a plecat într-o călătorie de afaceri în Arizona. O zi mai târziu, soțul ei căuta o dădacă pentru copii, cu pretextul că vrea să asiste la un eveniment sportiv în ziua următoare, pe care a petrecut-o de fapt cu Kessinger.

Sistemul de supraveghere al casei a înregistrat momentul în care Shanann Watts s-a întors acasă din Arizona. Era 13 august, ora 2 dimineața. La 5.58 în aceeași dimineață, Chris Watts a părăsit locuința cu cadavrele soției și copiilor, pe care le-a așezat pe bancheta din spate a camionetei pe care o deține.

La începutul acestei luni, Watts și-a recunoscut faptele și a fost condamnat la trei sentințe consecutive de închisoare pe viață.

