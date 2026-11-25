Refuzul lui Donald Trump de a lua în considerare avertismentele privind o presupusă infiltrare chineză în cadrul Nvidia se înscrie într-un tipar mai larg al președintelui american, susține o fostă ofițeră CIA. Potrivit acesteia, Trump ar fi ignorat informații sensibile care contraziceau viziunea sa asupra lumii, inclusiv avertismentele privind riscurile unui război cu Iranul, arată The Guardian într-o analiză.

Trump ar fi ignorat în repetate rânduri informațiile potrivit cărora cofondatorul companiei, Jensen Huang, ar fi avut o relație extraconjugală cu o presupusă spioană chineză. Situația risca să submineze obiectivul geostrategic esențial al Washingtonului de a devansa China în cursa pentru supremația globală în domeniul inteligenței artificiale.

Femeia, Alice Huang, care nu este rudă cu Jensen Huang, a fost, de asemenea, responsabilă de achiziționarea unor cipuri Nvidia pentru inteligență artificială, extrem de sensibile, în valoare de 4,8 miliarde de dolari. Ea ocupa funcția de director al companiei de tehnologie Megaspeed, cu sediul în Singapore. Ulterior, cipurile au fost deturnate către China, în pofida restricțiilor americane care interzic astfel de exporturi către o țară considerată de Washington un adversar strategic major.

Președintele a rămas inactiv chiar și după ce Marco Rubio, secretarul de stat și consilier pentru securitate națională - unul dintre cunoscuții „vulturi ai Chinei” din administrație -, a inclus informațiile într-un raport clasificat, în luna mai a anului trecut. Documentul avertiza asupra riscurilor geopolitice pe care le implica această relație.

Donald Trump susține că a intervenit personal pentru revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia. Foto: Profimedia

„Este clar că Casa Albă a fost avertizată și a avut suficiente ocazii să ia măsuri împotriva unei rețele emergente și, în cele din urmă, foarte evidente, de deturnare a cipurilor. Aceasta se contura sub egida Megaspeed și a altor centre de date offshore din Asia de Sud-Est, însă administrația pur și simplu nu a acționat”, a declarat Julia Curlee, fostă ofițeră a Agenției Centrale de Informații (CIA), specializată în Orientul Mijlociu și China. Ea a lucrat și în cadrul Consiliului de Securitate Națională al Casei Albe, în timpul primului mandat al lui Trump.

Este cel mai recent episod în care președintele ignoră sau nu dă crezare informațiilor care îi sunt furnizate

În pofida preocupărilor legate de securitatea națională generate de acest caz, Jensen Huang a fost repus luni în funcția de director executiv al Nvidia, în urma presiunilor exercitate de Casa Albă și de acționarii companiei.

Comportamentul lui Trump în legătură cu afacerile Nvidia reflectă atitudinea sa față de războiul cu Iranul, susține Curlee. Potrivit acesteia, președintele a continuat acțiunile militare în pofida avertismentelor privind posibilele complicații.

Decizia lui Trump de a intra în război cu Iranul a contrazis avertismentele potrivit cărora regimul islamic de la Teheran avea suficientă rezistență pentru a face față tentativelor de răsturnare și ar fi putut riposta prin închiderea strâmtorii Hormuz. Ambele previziuni s-au confirmat ulterior.

Faptul că Trump a ignorat avertismentele serviciilor de informații în ambele cazuri amintește de comentariile sale de la summitul din 2018 cu Vladimir Putin, când președintele american a luat deschis partea liderului rus, în detrimentul agențiilor de informații americane. Acestea concluzionaseră că Rusia se amestecase în alegerile prezidențiale din SUA din 2016.

Donald Trump și Jensen Huang. Sursa foto: Profimedia Images

Indiferența lui Trump față de activitatea serviciilor de informații și față de profesioniștii care o desfășoară pare să depășească nivelul manifestat de administrațiile anterioare, inclusiv de cele acuzate că au politizat deliberat informațiile. O astfel de acuzație i-a fost adusă lui George W. Bush după invazia Irakului din 2003.

„Au existat și alte administrații care au ignorat sau au încercat să politizeze informațiile, dar cred că administrația Trump se distinge prin importanța foarte redusă pe care pare să o acorde analizelor de informații pregătite pentru a-l ajuta pe președinte să ia decizii”, a declarat Curlee.

Cel mai bun exemplu este perioada premergătoare războiului cu Iranul, când administrația a ignorat pur și simplu avertismentele transmise de mulți ani cu privire la modul în care ar reacționa iranienii în cazul unui război

Administrația Trump a concediat, de asemenea, oficiali din serviciile de informații după ce aceștia au furnizat evaluări care contraziceau declarațiile președintelui. Anul trecut, generalul-locotenent Jeffrey Kruse, șeful Agenției de Informații a Apărării, a fost demis în urma unui raport care contrazicea afirmația lui Trump potrivit căreia instalațiile nucleare ale Iranului fuseseră „distruse complet” în urma atacurilor americane din iunie 2025.

„Ceea ce îi diferențiază cu adevărat de, să spunem, administrația Bush este faptul că nici măcar acea administrație nu a concediat public ofițeri pentru că nu furnizau informațiile pe care președintele dorea să le audă”, a spus Curlee, care a făcut parte din Consiliul de Securitate Națională al Casei Albe atât în timpul administrației Trump, cât și al celei conduse de Joe Biden.

Sunt ferm convinsă că responsabilitatea pentru războiul cu Iranul revine acestui refuz de a asculta comunitatea de informații

Curlee a afirmat că achiziția de către chinezi a cipurilor Nvidia are o importanță strategică comparabilă cu cazul lui Julius și Ethel Rosenberg, un cuplu american executat după ce a fost condamnat pentru divulgarea unor secrete atomice către Uniunea Sovietică, în primii ani ai Războiului Rece. În opinia sa, acest lucru face ca indiferența autorităților față de informațiile descoperite de serviciile secrete să fie cu atât mai remarcabilă.

„Aceasta este o tehnologie aflată în centrul competiției strategice cu principalul nostru concurent la nivel mondial. La scară industrială, chinezii au reușit să deturneze cipuri de la compania noastră lider în domeniul hardware-ului”, a spus ea.

Este un lucru teribil ce s-a întâmplat și nu putem da timpul înapoi. Dar fenomenul a fost descoperit și ar fi putut fi oprit cu cel puțin un an în urmă. Dacă factorii de decizie refuză apoi să-și facă datoria, comunitatea de informații nu poate face nimic

Poziția administrației a atras și mai multă atenție după ce s-a decis să nu i se ofere lui Jensen Huang o „informare defensivă” cu privire la descoperirile serviciilor secrete.

„Înainte de apariția acuzațiilor publice și a scandalurilor, era o practică acceptată ca cineva să-l ia deoparte pe cetățeanul american vizat, pentru o discuție între patru ochi, și să-i spună să fie prudent”, a declarat Fulton Armstrong, fost analist CIA specializat în America Latină, care are experiență și în Taiwan.

„Discuția putea include chiar și ideea de a-i furniza străinului informații false. Se pare că cei patru ani ai primului mandat al lui Trump, cei patru ani de inactivitate sub Biden și acum aproape doi ani de «Trump II» au schimbat atât de profund comunitatea de informații, încât soluțiile practice nu mai sunt permise.”

Reinstalarea lui Jensen Huang la Nvidia a declanșat o revenire puternică pe Wall Street, cu creșteri notabile pentru giganții tehnologici. Foto: Profimedia Images

Nu a fost oferită nicio explicație pentru faptul că Jensen Huang nu a fost avertizat, ceea ce i-a permis să-și continue relația cu Alice Huang. De asemenea, acesta și-a păstrat accesul privilegiat la Trump.

Curlee a descris situația drept o „decizie politică mai degrabă decât o decizie a serviciilor de informații”. Ea a adăugat: „Mi se pare o decizie foarte neobișnuită și suspectă să se permită ca o astfel de situație să continue atât de mult timp, fără a proteja măcar acest cetățean american, care este ținta unei operațiuni de spionaj chineze.”

Au existat numeroase speculații cu privire la posibilitatea ca Alice Huang să fi făcut parte dintr-o operațiune de tip „capcană cu miere”, pusă la cale de serviciile de informații chineze. Scopul ar fi fost atragerea lui Jensen Huang într-o relație de afaceri strânsă, care să-l determine să furnizeze cantități uriașe din mult râvnitele cipuri Nvidia unei companii ce le-ar fi transferat ulterior în China, încălcând legislația americană.

Se crede că Ministerul Securității de Stat din China (MSS), o instituție vastă, recurge la această tehnică. Majoritatea agențiilor de informații occidentale susțin public că nu o folosesc, considerând-o lipsită de etică și potențial contraproductivă, deoarece se bazează adesea pe șantaj.

Analiștii se îndoiesc însă că aceasta ar fi fost strategia folosită în cazul de față. Ei sugerează că Alice Huang ar fi putut să le dezvăluie agenților chinezi relația după ce aceasta a început, întrucât era obligată prin lege să coopereze cu autoritățile, în temeiul legislației chineze privind serviciile de informații. Aceasta le impune cetățenilor să „coopereze” cu serviciile de securitate în chestiuni definite drept probleme de „securitate națională”. Termenul are o definiție mult mai largă în legislația chineză decât în cea a majorității statelor occidentale și poate include aspecte legate de dezvoltarea comercială și economică.

Frank Montoya, fost agent al Biroului Federal de Investigații (FBI), specializat în China, a declarat că este puțin probabil ca în acest caz să fi fost vorba despre o „capcană amoroasă” în sensul strict al expresiei.

„Nu cred că a fost un plan elaborat în mod specific, în care un ofițer MSS să fi spus: «Vom găsi această persoană, îi vom aranja o afacere și apoi o vom folosi împotriva directorului general al Nvidia»”, a spus el.

A fost o conjunctură de circumstanțe. Ea este foarte ambițioasă, foarte inteligentă și are această idee, pe care nu o prezintă neapărat MSS, ci o discută cu altcineva. Are legături în cadrul partidului, discută cu altcineva, iar apoi acea persoană vorbește cu MSS și spune: «Hei, să vedem dacă putem profita de această situație»

El a adăugat: „A fost o achiziție de cipuri Nvidia în valoare de câteva miliarde de dolari. Nu se poate ca MSS să fi finanțat singur operațiunea. A fost nevoie de cineva de la un nivel superior din Partidul Comunist Chinez, nu doar pentru a aproba tranzacția, ci și pentru a furniza banii necesari.”

Operațiunea, a afirmat Montoya, purta amprenta abordării specifice spionajului chinez, pe care a descris-o drept una „la nivel guvernamental”, lipsită de „clandestinitatea” caracteristică spionajului tradițional.

Foto: Jensen Huang, co-fondator, președinte și CEO al Nvidia / Sursa foto: Profimedia Images

Alice Huang ar fi intrat în atenția agențiilor de informații americane atât din cauza achizițiilor masive de cipuri Nvidia realizate de Megaspeed, cât și pentru că firma închiria servicii din centrele sale de date din Singapore unor companii chineze din domeniul inteligenței artificiale, susține Curlee.

Se crede că natura intimă a relației sale cu Jensen Huang, precum și legăturile sale cu serviciile de informații chineze, au fost descoperite prin interceptarea telefonului său, operațiune desfășurată aproape sigur de Agenția Națională de Securitate (NSA).

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Trump a minimalizat importanța cazului, afirmând că nu crede că securitatea națională a SUA a fost amenințată. „Noi spionăm China. Ei ne spionează pe noi”, a declarat el pentru Fox News. Ulterior, președintele le-a spus reporterilor că a abordat subiectul doar pe scurt în cadrul întâlnirii cu liderul chinez Xi Jinping, de la reuniunea Organizației de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), desfășurată săptămâna trecută la Shenzhen.

Curlee a criticat această atitudine, pe care o consideră un semn de dispreț față de serviciile de informații în ansamblu.

„Cheltuim zeci de miliarde de dolari, iar oamenii își pun viața în pericol pentru a culege informații și își asumă riscuri personale majore, astfel încât liderii noștri să aibă un avantaj în luarea deciziilor, să poată anticipa crizele iminente și să răspundă amenințărilor externe”, a spus ea. „Dacă președintele nu se obosește să asculte propria comunitate de informații, atunci care mai este rostul tuturor acestor eforturi?”

Editor : C.A.