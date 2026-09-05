Ce a scos la iveală o anchetă despre fostul secretar al muncii din administrația Trump: de la consum de alcool la delapidare de fonduri

O anchetă internă a Departamentului Muncii din SUA a dezvăluit că fostul secretar Lori Chavez-DeRemer, destituită de preşedintele Donald Trump în aprilie, a consumat alcool în biroul său, a delapidat fonduri publice şi a ordonat membrilor personalului să îndeplinească sarcini personale în numele ei, informează EFE, conform Agerpres.

Ancheta, despre care au relatat vineri CNN şi The Washington Post, indică, de asemenea, că Chavez-DeRemer a acceptat cadouri scumpe fără a le înregistra ca atare, a plătit călătorii personale din bani publici şi a menţinut o relaţie nepotrivită cu un angajat din echipa sa de securitate.

Chavez-DeRemer, singura hispanică din cabinetul lui Trump, a preluat funcţia la începutul celui de-al doilea mandat al republicanului şi a plecat la 20 aprilie, după ceva mai mult de un an de mandat, pe fondul unei anchete a Biroului Inspectorului General al Departamentului Muncii în urma unei plângeri interne.

Ancheta a concluzionat că aceasta a promovat un mediu de lucru „toxic, intimidant şi umilitor” la Departamentul Muncii, iar anchetatorii au descoperit un „model recurent” de călătorii private prezentat ca parte a programului ei oficial.

Într-un caz menţionat în anchetă, Chavez-DeRemer a ordonat unei asistente să folosească un vehicul oficial pentru a se deplasa la domiciliul ei şi „să-i întindă rufele la uscat, să-i cureţe şi să-i organizeze rochiile, pantofii şi genţile”.

Ancheta a menţionat, de asemenea, că ea consuma frecvent alcool în timpul zilei de lucru şi le-a cerut membrilor personalului să i-l cumpere.

Soţul ei, Shawn DeRemer, s-a confruntat şi el cu acuzaţii de agresiune sexuală şi, potrivit The New York Times, i s-a interzis accesul la sediul agenţiei, deşi ancheta penală împotriva sa a fost abandonată.

După plecarea lui Chavez-DeRemer de la Departamentul Muncii, Keith Sonderling a fost numit secretar interimar.

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Editor : A.M.G.