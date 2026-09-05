Live TV

Ce a scos la iveală o anchetă despre fostul secretar al muncii din administrația Trump: de la consum de alcool la delapidare de fonduri

Data publicării:
Lori Chavez-DeRemer
Lori Chavez-DeRemer, fostul secretar al Muncii. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O anchetă internă a Departamentului Muncii din SUA a dezvăluit că fostul secretar Lori Chavez-DeRemer, destituită de preşedintele Donald Trump în aprilie, a consumat alcool în biroul său, a delapidat fonduri publice şi a ordonat membrilor personalului să îndeplinească sarcini personale în numele ei, informează EFE, conform Agerpres.

Ancheta, despre care au relatat vineri CNN şi The Washington Post, indică, de asemenea, că Chavez-DeRemer a acceptat cadouri scumpe fără a le înregistra ca atare, a plătit călătorii personale din bani publici şi a menţinut o relaţie nepotrivită cu un angajat din echipa sa de securitate.

Chavez-DeRemer, singura hispanică din cabinetul lui Trump, a preluat funcţia la începutul celui de-al doilea mandat al republicanului şi a plecat la 20 aprilie, după ceva mai mult de un an de mandat, pe fondul unei anchete a Biroului Inspectorului General al Departamentului Muncii în urma unei plângeri interne.

Ancheta a concluzionat că aceasta a promovat un mediu de lucru „toxic, intimidant şi umilitor” la Departamentul Muncii, iar anchetatorii au descoperit un „model recurent” de călătorii private prezentat ca parte a programului ei oficial.

Într-un caz menţionat în anchetă, Chavez-DeRemer a ordonat unei asistente să folosească un vehicul oficial pentru a se deplasa la domiciliul ei şi „să-i întindă rufele la uscat, să-i cureţe şi să-i organizeze rochiile, pantofii şi genţile”.

Ancheta a menţionat, de asemenea, că ea consuma frecvent alcool în timpul zilei de lucru şi le-a cerut membrilor personalului să i-l cumpere.

Soţul ei, Shawn DeRemer, s-a confruntat şi el cu acuzaţii de agresiune sexuală şi, potrivit The New York Times, i s-a interzis accesul la sediul agenţiei, deşi ancheta penală împotriva sa a fost abandonată.

După plecarea lui Chavez-DeRemer de la Departamentul Muncii, Keith Sonderling a fost numit secretar interimar.

Citește și:

Înalți oficiali ai armatei SUA, supuși testelor poligraf după scurgerile de informații sensibile privind stocurile de arme

Trump își ia avionul-cadou din Qatar în Irlanda: de ce noul Air Force One ridică întrebări de securitate

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
1
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă...
carte de identitate inquam octav ganea
2
Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani...
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.
3
Ambasada Moscovei la București: „Ameninţarea la adresa României nu vine din Rusia, ci din...
anaf captura
4
Un inspector ANAF ar fi acceptat 1,5 milioane de euro de la un afacerist ca să-l ajute să...
Volodimir Zelenski
5
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului...
Gigi Becali, nemilos după lovitura primită de fiica sa în instanță
Digi Sport
Gigi Becali, nemilos după lovitura primită de fiica sa în instanță
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lori Chavez-DeRemer
SUA: Secretarul muncii părăseşte Administrația Donald Trump. Scandalurile din spatele mulțumirilor protocolare de despărțire
Elon Musk
Un judecător i-a interzis lui Elon Musk să acceseze datele sensibile stocate la Trezoreria SUA. La ce departament primește acces
Recomandările redacţiei
canicula val caldura termometru
Început de septembrie cu temperaturi de până la 36 de grade Celsius...
Vladimir Putin - intalnire - Steve Witkoff - Jared Kushner - decembrie 2025
Rusia temperează speranțele privind un progres diplomatic în cadrul...
pompa de alimentare cu carburant
Scumpiri la pompă: benzina atinge un nou maxim istoric. Ce prețuri...
profimedia-1092732943
Administrația Trump lucrează o strategie postbelică pentru Orientul...
Ultimele știri
Jurnalistul britanic Charlie Ottley transformă o clădire veche de 120 de ani într-un pub englezesc
Cine este noul căpitan al naționalei de fotbal a Argentinei, după ce Lionel Messi s-a retras
De la iPod-uri la căști cu fir: de ce tot mai mulți tineri din Generația Z optează pentru tehnologia retro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Urări pentru prima zi de școală. Cele mai frumoase mesaje și felicitări pentru părinți, copii și profesori
Cancan
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Fanatik.ro
I-a anunţat plecarea înaintea derby-ului Dinamo – FCSB: “Va schimba mediul! Trebuie să joace!” . Exclusiv
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Ce ofertă tare a primit titularul lui Daniel Pancu la Rapid! Decizia pe care a luat-o imediat cum a auzit...
Adevărul
Pensionarii care continuă să lucreze își pot majora pensia. Ce acte sunt necesare și unde se depune cererea
Playtech
Împrumuți unui prieten 10.000 de euro? Documentul banal care te poate salva dacă nu îți mai dă banii înapoi
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție spectaculoasă la Veneția după nunta cu celebrul fotbalist. „Mrs. Ronaldo” și-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea e la un pas de o performanță fără precedent în carieră, dar a spus "STOP"
Pro FM
Alanis Morissette, amenințată cu acuzații de trafic de droguri. Ce i-ar fi cerut fosta manageră pentru a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Un lac faimos din Banatul Montan va rămâne aproape fără apă. De ce este golită controlat acumularea Trei Ape
Newsweek
Când se plătesc pensiile, alocațiile, indeminzațiile, ajutorul de incluziune în septembrie? Lista completă
Digi FM
A vrut să-i cumpere fetiței o pisică de rasă, dar a avut o surpriză după ce a ajuns la veterinar: "Am mers pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Parazitul “vampir” care devorează limba gazdei și o înlocuiește. Ce animale atacă
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”