Ce a scris în „manifestul” său atacatorul de la dineul corespondenților de la Casa Albă: „Se pare că am surprins pe mulți astăzi”

Data publicării:
Suspectul
Suspectul este, potrivit primelor informații, un californian de 33 de ani. Imaginea cu momentul capturării a fost publicată de președintele Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social

Suspectul în cazul împușcăturilor de la Cina Corespondenților de la Casa Albă a redactat un „manifest” în care afirma că intenționa să-i vizeze pe oficialii administrației Trump, „în ordinea ierarhică, de la cel mai înalt rang la cel mai mic”, potrivit unei copii obținute de CBS News. 

Cole Allen, în vârstă de 31 de ani, a scris că forțele de ordine, angajații hotelului și oaspeții nu erau țintele sale, dar că i-ar fi atacat oricum pentru a ajunge la conducere, adăugând: „Sper din tot sufletul să nu se ajungă la asta.”

Allen a atacat un punct de control de securitate din fața locului unde se desfășura cina, fiind înarmat cu o pușcă, un pistol și cuțite, a declarat procurorul general interimar Todd Blanche. Președintele american Donald Trump și alți oficiali ai administrației au fost escortați rapid afară de la eveniment, care a fost anulat la scurt timp după aceea. 

Surse din cadrul forțelor de ordine au declarat pentru CBS News că fratele lui Allen, îngrijorat de e-mailul pe care el și alți membri ai familiei l-au primit, a sunat la poliția din Connecticut pentru a-i avertiza sâmbătă seara. Autoritățile au declarat că au găsit alte însemnări la domiciliul său din Torrance, California, precum și în camera sa de hotel de la etajul 10 al hotelului Washington Hilton, unde avea loc cina.

Pe tot parcursul e-mailului, tonul său a fost unul obiectiv și, uneori, ironic. „Bună ziua tuturor!”, a scris Allen. „Se pare că am surprins pe mulți astăzi”.

„Îmi cer scuze față de părinții mei că le-am spus că am un interviu fără să precizez că era pentru «Most Wanted»”, a scris el.

De asemenea, și-a cerut scuze față de colegi și studenți pentru că le-a spus că are o urgență personală și a menționat că se așteaptă ca, până când cineva va citi e-mailul, probabil să aibă nevoie de îngrijiri medicale de urgență, referindu-se la eventualele leziuni ca fiind „auto-provocate”.

Allen a declarat că intenționa să comită atacul deoarece nu voia ca „crimele” administrației să-i „păteze mâinile”. El nu l-a menționat pe Trump și nici evenimentul în cauză, dar a spus că intenționa să-i vizeze pe oficialii administrației „în ordinea ierarhică, de la cel mai înalt rang la cel mai mic”.

„Cu excepția domnului Patel”, a spus el, referindu-se la directorul FBI, care a participat și el la cina de sâmbătă.

El a afirmat că nu ar ataca agenții Serviciului Secret, polițiștii Capitolului sau trupele Gărzii Naționale decât dacă ar fi absolut necesar. „Sper că poartă veste antiglonț”, a scris el. Un ofițer al Serviciului Secret care a fost împușcat purta o vestă antiglonț și a fost externat din spital duminică. 

Allen a scris: „Pentru a reduce la minimum numărul victimelor, voi folosi și alice în loc de gloanțe (care penetrează mai puțin pereții)”.

În scrierile sale, Allen a abordat o serie de obiecții pe care cititorii săi le-ar fi putut avea, oferind „răspunsuri” pentru fiecare dintre ele.

„Fiind pe jumătate negru și pe jumătate alb, nu ar trebui să fii tu cel care face asta”, a scris el, prezentând o posibilă obiecție la ideea de a duce la îndeplinire atacul. „Răspuns: Nu văd pe nimeni altcineva care să preia inițiativa”.

O altă obiecție ipotetică pe care Allen a ridicat-o în e-mail a fost aceea că, în calitate de creștin, ar trebui să „întoarcă și celălalt obraz”.

„Răspuns”, a scris el. „A întoarce celălalt obraz se aplică atunci când tu însuți ești oprimat”. Apoi a enumerat mai multe victime ipotetice anonime care au trecut prin greutăți, iar în unele cazuri a dat vina pe administrație pentru acele greutăți. 

„Nu mă aștept să fiu iertat, dar dacă aș fi găsit o altă cale de a ajunge atât de aproape, aș fi ales-o”, a spus el, referindu-se la cină.

„P.S.”, a continuat el, „Bine, acum că am terminat cu toate sentimentalismele astea, ce naiba face Serviciul Secret? … Niciun pic de securitate. Nici în mijloacele de transport. Nici la hotel. Nici la eveniment”. 

El a spus că, dacă ar fi fost agent iranian, ar fi putut să introducă o mitralieră, pe care a numit-o „Ma Deuce”, și nimeni nu ar fi observat. 

Deoarece hotelul Hilton din Washington a rămas în funcțiune, cu numeroase spații publice, pe durata cinei, clădirea nu a fost securizată în întregime de Serviciul Secret, ci doar zonele specifice în care s-a desfășurat cina.

După tentativa de atac, sora lui Allen le-a spus anchetatorilor că acesta folosea adesea o retorică „radicală”, vorbind uneori despre a face „ceva” pentru a remedia problemele pe care le percepea în societate, au declarat pentru CBS News reprezentanți ai autorităților federale și ai Casei Albe. 

Peste 2.500 de persoane au participat sâmbătă la gala dedicată celebrării Primului Amendament. Donald Trump a refuzat invitația în fiecare an de când este președinte, cu excepția acestui an. Liderul de la Casa Albă a declarat că dorește să reprogrameze cina în următoarele 30 de zile.

Poliţia examinează documente lăsate în cameră de suspectul în atacul de la Washington. Trump evocă un „manifest anticreştin"

Hotelul Hilton din Washington, locul unde președintele Reagan a fost împușcat în 1981. Trump: „De aceea avem nevoie de o sala de bal"

