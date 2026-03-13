Live TV

Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA. Amănuntul care a dat de gol armata americană

Data publicării:
Macheta
Din articol
Ce este Buk-M3

Imaginile care circulă online par să arate personalul militar american transportând un sistemul rus de apărare aeriană Buk-M3, informează Kyiv Post

Imaginile publicate arată obiectul montat pe o semiremorcă, mai degrabă decât pe șasiul standard cu șenile utilizat de sistemul operațional, sugerând că este vorba, de fapt, de o replică de antrenament concepută pentru a imita echipamentul militar inamic în timpul exercițiilor.

Astfel de modele sunt utilizate în mod obișnuit de forțele armate pentru a ajuta piloții și unitățile terestre să exerseze recunoașterea și angajarea țintelor în condiții care seamănă cu scenarii reale de luptă.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și

Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului

Ce este Buk-M3

Buk-M3 este una dintre cele mai noi versiuni ale familiei rusești de sisteme de rachete sol-aer Buk și a intrat în serviciul rus în jurul anului 2016. În versiunea sa de export, este cunoscut sub numele de Viking.

În comparație cu variantele anterioare, sistemul utilizează containere de lansare sigilate și transportă șase rachete în loc de patru. Specificațiile open-source indică faptul că poate intercepta aeronave și rachete de croazieră la distanțe de 2,5 până la 70 de kilometri și altitudini de până la 35 de kilometri.

Lansatorul este, de asemenea, echipat cu sisteme de ghidare termică și televizată, concepute pentru a detecta și urmări ținte zi și noapte.

RBC-Ucraina a raportat că plasarea replicii pe o semiremorcă ar permite un transport mai ușor între terenurile de antrenament și o desfășurare mai flexibilă în timpul exercițiilor.

Buk-M3 a fost, de asemenea, utilizat în mod activ de Rusia în războiul său împotriva Ucrainei. Potrivit monitorizării câmpului de luptă din surse deschise citate în raport, forțele ucrainene au distrus aproximativ 20 de vehicule de apărare aeriană aparținând acestui sistem de la începutul invaziei pe scară largă.

Citește și

De ce își mărește Franța arsenalul nuclear și cum ar putea înlocui SUA ca garant al securității Europei. Avantajul militar al Parisului

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
4
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
5
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kamala Harris și Gavin Newsom
Kamala Harris sau Gavin Newsom? Cine este favorit în alegerile primare din California 2028. „Toată lumea vrea să-l învingă pe Trump”
avioane militare chineze în zbor
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului. De ce a redus Beijingul brusc zborurile cu care amenința insula
Increase in gasoline prices due to the Israel vs Iran war. Increase in the price of oil due to the war between Iran and Israel
Raport IEA: Războiul cu Iranul provoacă cea mai mare criză de petrol din istorie
Sistemul-Patriot
SUA au mutat sisteme de apărare aeriană din Europa în Orientul Mijlociu, confirmă comandantul trupelor NATO
YmJiZGUxYWJjNWE2MWQ0YWE4YTg3NDRmOGI4.thumb
Turcia face eforturi „intense” pentru a negocia pacea în Orientul Mijlociu. „Acest război ar trebui să se termine cât mai curând”
Recomandările redacţiei
sedinta de guvern cu ilie bolojan
Cum a fost întocmit bugetul de stat pe 2026. Guvernul a publicat...
Middle East conflict
„Mâinile ascunse” ale lui Putin ar putea influența tacticile Iranului...
craiova pitesti
Fisuri adânci, denivelări și un adevărat pericol pentru șoferi: Cum...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Iranienii amenință cu...
Ultimele știri
Cum poate fi protejată Strâmtoarea Ormuz: Iranul „se gândește la asta și se pregătește de zeci de ani”
China impune noi reglementări pentru minorități. Ce este legea „unității etnice” și ce spun criticii Beijingului
Până la ce vârstă pot beneficia copiii de pensie de urmaș. Cum se calculează suma primită lunar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Fanatik.ro
Suma pe care Bolojan o taie din bugetele serviciilor secrete. Adevărul din spatele miliardului de euro pentru...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Care este vârsta unde se vede talentul unui copil și potențialul de a ajunge un mare fotbalist. Dezvăluirea...
Adevărul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Playtech
Schimbare importantă pentru proprietari. Ce se întâmplă cu terenurile caselor construite înainte de 1990
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul
Newsweek
O pensionară de 83 de ani muncește cu jumăte de normă. Nu-i ajunge pensia. Are cancer și un fiu bolnav
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...