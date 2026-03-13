Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA. Amănuntul care a dat de gol armata americană

Imaginile care circulă online par să arate personalul militar american transportând un sistemul rus de apărare aeriană Buk-M3, informează Kyiv Post

Imaginile publicate arată obiectul montat pe o semiremorcă, mai degrabă decât pe șasiul standard cu șenile utilizat de sistemul operațional, sugerând că este vorba, de fapt, de o replică de antrenament concepută pentru a imita echipamentul militar inamic în timpul exercițiilor.

Astfel de modele sunt utilizate în mod obișnuit de forțele armate pentru a ajuta piloții și unitățile terestre să exerseze recunoașterea și angajarea țintelor în condiții care seamănă cu scenarii reale de luptă.

Ce este Buk-M3

Buk-M3 este una dintre cele mai noi versiuni ale familiei rusești de sisteme de rachete sol-aer Buk și a intrat în serviciul rus în jurul anului 2016. În versiunea sa de export, este cunoscut sub numele de Viking.

În comparație cu variantele anterioare, sistemul utilizează containere de lansare sigilate și transportă șase rachete în loc de patru. Specificațiile open-source indică faptul că poate intercepta aeronave și rachete de croazieră la distanțe de 2,5 până la 70 de kilometri și altitudini de până la 35 de kilometri.

Lansatorul este, de asemenea, echipat cu sisteme de ghidare termică și televizată, concepute pentru a detecta și urmări ținte zi și noapte.

RBC-Ucraina a raportat că plasarea replicii pe o semiremorcă ar permite un transport mai ușor între terenurile de antrenament și o desfășurare mai flexibilă în timpul exercițiilor.

Buk-M3 a fost, de asemenea, utilizat în mod activ de Rusia în războiul său împotriva Ucrainei. Potrivit monitorizării câmpului de luptă din surse deschise citate în raport, forțele ucrainene au distrus aproximativ 20 de vehicule de apărare aeriană aparținând acestui sistem de la începutul invaziei pe scară largă.

