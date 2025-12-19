Live TV

Ce cred americanii cu privire la sănătatea lor mintală. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie

Conform unui sondaj Gallup publicat joi, un procent record de americani își evaluează sănătatea mintală ca fiind „bună” sau „excelentă”. Totuși, există și persoane care văd o scădere a acestui atribut la nivelul națiunii, dar veștile nu sunt deloc rele nici pentru aceștia, deoarece recunoașterea dificultăților este „un semn bun”, spun experții.

Procentul americanilor chestionați care și-au evaluat sănătatea mintală ca fiind „excelentă” a scăzut sub 30% pentru prima dată în acest an, în timp ce numărul celor care și-au evaluat sănătatea mintală ca fiind „bună” sau „excelentă” a scăzut, de asemenea, la un nivel record de 72%, scrie The Guardian.

Aceste cifre au început să scadă după pandemia de Covid-19 – înainte de 2020, 42% sau mai mulți americani își evaluau în mod constant sănătatea mintală ca fiind „excelentă”.

Experții au afirmat că, deși această scădere este un motiv de îngrijorare pentru sănătatea publică, veștile nu sunt în totalitate proaste.

David Radley, cercetător principal pentru monitorizarea sistemului de sănătate la Commonwealth Fund, a afirmat că o mai mare deschidere culturală în ceea ce privește problemele de sănătate mintală a determinat probabil americanii să fie mai dispuși să recunoască că se confruntă cu dificultăți.

„Într-un fel, faptul că oamenii recunosc și sunt dispuși să vorbească despre problemele de sănătate mintală este de fapt un semn bun”, a afirmat Radley.

Dr. Lisa Rosenthal, profesor de psihiatrie la Universitatea Northwestern, a fost de acord că cifrele „ar putea fi un semnal că stigmatizarea se ameliorează și că oamenii sunt mai conștienți de simptomele psihiatrice”.

Digicultăți tratabile

Conținutul rețelelor sociale despre afecțiuni precum tulburarea bipolară, PTSD complex, autism și ADHD arată că un număr tot mai mare de adulți recunosc că dificultățile cu care s-au confruntat toată viața ar putea fi legate de afecțiuni de sănătate mintală tratabile.

Un raport al organizației non-profit Fair Health confirmă că diagnosticele legate de sănătatea mintală au crescut dramatic din 2019. Unele dintre aceste afecțiuni, cum ar fi tulburarea de anxietate generalizată și tulburarea depresivă majoră, ar putea fi legate de stresul provocat de pandemie. Altele, cum ar fi ADHD și tulburarea bipolară, sunt în prezent considerate afecțiuni pe tot parcursul vieții, care nu sunt dictate de circumstanțe precum o pandemie.

Deși scăderea stigmatizării în jurul sănătății mintale a contribuit probabil la acest fenomen, Radley și Rosenthal au convenit că trauma pandemiei de Covid-19 și alte circumstanțe, cum ar fi incertitudinea în jurul politicii și economiei, au un impact enorm asupra sănătății mintale a americanilor. Rosenthal a spus că, într-o oarecare măsură, este de așteptat o scădere a sănătății mintale în aceste vremuri incerte.

„Nu toate formele de nefericire trebuie tratate, iar unele reacții sunt absolut normale, chiar dacă sunt foarte neplăcute”, a spus Rosenthal.

„Am putea discuta ore întregi despre lucrurile care fac societatea nefericită. Evident, politica este unul dintre aspectele menționate frecvent de pacienții mei, indiferent de mediul din care provin. Dar, cu siguranță, dacă ești imigrant în Statele Unite în acest moment, nivelul tău de stres este extrem de ridicat.”

Cazul „țintit” al republicanilor

Conform sondajului Gallup, sănătatea mintală autoevaluată a scăzut mai dramatic în rândul grupurilor care au de obicei o sănătate mintală autoevaluată mai bună, inclusiv adulții cu studii superioare și republicanii.

Numărul republicanilor care și-au evaluat sănătatea mintală ca fiind „excelentă” a scăzut de la 53 % în perioada 2014-2019 la 40 % în perioada 2020-2025, aliniindu-i mai mult la democrați. De obicei, oamenii își evaluează sănătatea mintală mai bine atunci când partidul lor politic este la putere, dar ambele perioade de sondaj au inclus președinții democrați și republicani.

Numărul absolvenților de facultate care și-au evaluat sănătatea mintală ca fiind „excelentă” a scăzut cu 17%, până la 36% între cele două perioade, aliniindu-i mai mult cu colegii lor fără studii superioare, dintre care 30% și-au evaluat sănătatea mintală ca fiind „excelentă” în perioada 2020-2025.

„Sănătatea mentală [a absolvenților de facultate] s-a înrăutățit mai mult, dar i-a făcut mai egali cu persoanele fără studii superioare. Nu sunt sigură ce înseamnă acest semnal, dar cred că înseamnă că suntem cu toții destul de nefericiți”, a spus Rosenthal.

Furie

Rosenthal consideră că, pe lângă circumstanțele incerte cu care se confruntă americanii, aceștia devin și mai deconectați.

„Există atât de multă furie încât civilitatea și discursul au fost atât de perturbate. Nu putem comunica între noi, iar sentimentul nostru de comunitate și apartenență s-a schimbat dramatic”, a spus ea.

Dar, chiar dacă americanii devin din ce în ce mai polarizați, rezultatele lor mentale devin simultan mai aliniate, potrivit sondajului.

„Mulți oameni simt că sunt pe cale să se întâmple ceva rău”, a spus Radley. „Nu cred că acest lucru este discriminatoriu.”

