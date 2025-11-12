Live TV

Ce cred americanii despre felul în care Donald Trump conduce guvernul. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie

Data publicării:
donald trump
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Modului în care președintele Donald Trump gestionează guvernul primește din ce în ce mai puțin credit din partea alegătorilor americani, iar scăderea este semnificativă și în rândul votanților republicani, relevă un sondaj AP-NORC.

Sondajul realizat de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a fost efectuat după recentele victorii ale democraților în alegerile intermediare, dar înainte ca Congresul să ia măsuri importante pentru a încerca să pună capăt celei mai lungi perioade de blocaj din istoria Statelor Unite, scrie The Boston Globe.

Sondajul arată că doar 33% dintre adulții americani aprobă modul în care președintele Trump gestionează guvernul, în scădere cu 10% față de sondajul AP-NORC din martie.

Potrivit sondajului, doar aproximativ două treimi dintre republicani, 68%, au declarat că aprobă modul în care Trump gestionează guvernul, iar această cifră este în evidentă scădere (81% în martie).

Aprobarea independenților a scăzut și ea de la 38% la 25%.

Sondajul a constatat că o majoritate covârșitoare a democraților, 95%, continuă să dezaprobe modul în care Trump gestionează guvernul federal, comparativ cu 89% în martie.

Rezultatele scot în evidență riscurile provocate de închiderea guvernului, pe care Trump și echipa sa au încercat să le pună pe seama democraților. În realitate, americanii adulți au împărțit vina între ambele partide, după ce blocajul bugetar a paralizat traficul aerian, a lăsat sute de mii de angajați federali fără salarii și a afectat programele de ajutor alimentar destinate celor mai vulnerabili. În același timp, aceste reacții pot trăda o nemulțumire mai profundă față de schimbările dramatice – și extrem de polarizante – aduse de Trump în ultimele luni, de la desființarea unor agenții până la valuri de concedieri masive în sistemul federal.

