Ce cred americanii despre ONU și despre ieșirea din această organizație, propusă de Donald Trump

Data publicării:
Natiunile Unite
Conform unui nou sondaj Gallup, americanii consideră în mare parte că Organizația Națiunilor Unite joacă un rol necesar în lume, dar rămân critici față de eficacitatea organizației, scrie Politico.

Sondajul, publicat luni înaintea celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU din această săptămână, a constatat că, în timp ce 60% dintre americani consideră că ONU este necesară – o ușoară scădere față de sondajele anterioare efectuate în ultimul deceniu –, 63% spun că ONU nu face o treabă bună în încercarea de a rezolva problemele globale.

Sprijinul pentru Organizația Națiunilor Unite a fost mai mare în trecut; într-un sondaj din 1997, 85% dintre americani au afirmat că organizația globală joacă un rol necesar în lume.

Cu toate acestea, majoritatea americanilor susțin finanțarea ONU de către guvernul SUA, 35% dintre respondenți dorind menținerea nivelurilor actuale și 25% dorind creșterea finanțării. Treizeci și șapte la sută au afirmat că sunt în favoarea reducerii finanțării.

O mare majoritate – 79% – consideră că SUA ar trebui să rămână membru al ONU. Însă 17% consideră că SUA ar trebui să renunțe la calitatea de membru, egalând recordul stabilit în 1996 ca fiind cel mai ridicat din analiza Gallup privind ONU, care se întinde pe mai multe decenii.

Din punct de vedere al orientării politice, republicanii sunt, din punct de vedere istoric, mai înclinați să considere ONU ca fiind inutilă, în comparație cu democrații, care, în general, au o opinie mai pozitivă.

59% dintre respondenții republicani consideră că ONU nu joacă un rol necesar, în comparație cu doar 19% dintre democrați.

În al doilea mandat al său, președintele Donald Trump a cerut în general ca SUA – care finanțează 22% din bugetul obișnuit al ONU și este cel mai mare contribuitor al acesteia – să se retragă din organizațiile internaționale și a redus ajutorul extern internațional.

Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice în perioada 1-20 august, pe un eșantion aleatoriu de 1.094 de adulți americani. Acesta are o marjă de eroare de plus-minus 4 puncte procentuale.

 

