Live TV

Ce cred americanii despre sală de bal pe care Donald Trump o construiește la Casa Albă. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie

Data publicării:
Demolare East Wing Casa Albă
Aripa de Este a Casei Albe a fost pusă la pământ. REUTERS/ Andrew Leyden
Din articol
East Wing, demolarea completă

Un sondaj de opinie realizat de The Washington Post-ABC News-Ipsos a măsurat opinia americanilor în privința înlocuirii Aripii de Est a Casei Albe cu o sală de bal, un proiect de suflet al președintelui Donald Trump.

Astfel, mai mult de jumătate dintre americani au declarat că se opun proiectului de construcție în valoare de 300 de milioane de dolari, scrie Politico.

56% dintre americani s-au declarat împotriva proiectului, iar doar 28% și-au exprimat sprijinul pentru acesta, potrivit sondajului.

Sondajul a relevat că proiectul se bucură de un sprijin semnificativ mai mare în rândul republicanilor decât în rândul democraților. 62% dintre republicani o susțin, în timp ce 88% dintre democrați se opun sălii de bal. Independenții au fost mai împărțiți, 17% susținând proiectul și 61% dezaprobându-l.

East Wing, demolarea completă

Deși Trump a insistat inițial că proiectul nu va afecta structura existentă a Casei Albe, administrația a demolat acum complet aripa estică a Casei Albe, care a găzduit în trecut biroul primei doamne și alte săli de recepție.

Trump a declarat că noua sală de bal de 8.361 metri pătrați, pe care Casa Albă se așteaptă să o finalizeze cu mult înainte de 2029, va găzdui evenimente ale Casei Albe pentru aproape 1.000 de persoane.

Administrația a solicitat donații de la câteva zeci de donatori de profil înalt ai lui Trump, inclusiv doi membri ai Cabinetului, mai mulți investitori miliardari și unele dintre cele mai mari companii de tehnologie și criptomonede din Silicon Valley, pentru a finanța renovarea. Casa Albă a promis, de asemenea, să dezvăluie suma pe care Trump o contribuie personal la proiect, o cifră pe care administrația nu a făcut-o publică încă, dar nu a specificat când o va face.


Sondajul Washington Post-ABC News-Ipsos a fost realizat online în perioada 24-28 octombrie, pe un eșantion aleatoriu de 2.725 de adulți.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
1
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
2
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
3
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
4
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
5
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
Digi Sport
Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
După AUR, și PSD l-a chemat în Parlament pe Bolojan. Ce explicații...
dmitri peskov
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au...
lant uman la 5 ani de la incendiul din colectiv
Primul proiect al solistului de la Goodbye to Gravity, după tragedia...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Compania Distrigaz, pusă sub acuzare pentru explozia din Rahova. Cum...
Ultimele știri
Ministrul belgian al Apărării o invocă pe Selena Gomez în disputa nucleară cu Rusia. Răspunsul său pentru Medvedev
10 ani de la Colectiv. Bolojan: Soluția nu e să stai pe margine și să arunci cu pietre, ci să îți asumi abordări corecte la probleme
Pentagonul, nemulțumit de cum este prezentat sistemul american antirachetă într-un film de la Hollywood
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-12T191408.859
America paralizată de blocajul guvernamental: militari fără salarii, milioane de oameni fără hrană și căldură
Emmanuel Macron
Popularitatea lui Macron în Franța atinge un minim istoric și egalează anti-recordul unui alt președinte francez
Xi Jinping şi Donald Trump
China şi SUA suspendă timp de un an taxele portuare reciproce. Anunțul, făcut după întâlnirea dintre Xi Jinping şi Donald Trump
Russian Federation Council In Plenary Session
Reacția Rusiei la anunțul lui Trump privind reluarea testelor cu arme nucleare. „Încercare de a salva aparențele”
Submarine missile launch. Nuclear submarine at sea at sunset.
Coreea de Sud își va construi un submarin nuclear în SUA. Anunțul făcut de Donald Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Cine este partenerul de viață al vicepremierului Oana Gheorghiu. Are o funcție de conducere într-o companie...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
De ce nu se mai învârte cuva mașinii de spălat rufe. 8 cauze posibile și cum o repari fără să apelezi la un...
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi Sport
Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
Pro FM
Lora, adevărul despre perioada în care și-a pierdut tatăl: „Am avut tot timpul orgoliul femeii care poate...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
CCR nu publică motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor, motiv pentru care România riscă să piardă...
Newsweek
Tabelul care arată când poți ieși la pensie în funcție de anul nașterii. Cum știi ce vechime ai?
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Un cuplu atât de admirat. Paul Bettany și Jennifer Connelly, de mână pe covorul roșu, la o premieră pe...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles