Ce cred americanii despre sală de bal pe care Donald Trump o construiește la Casa Albă. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie

Un sondaj de opinie realizat de The Washington Post-ABC News-Ipsos a măsurat opinia americanilor în privința înlocuirii Aripii de Est a Casei Albe cu o sală de bal, un proiect de suflet al președintelui Donald Trump.

Astfel, mai mult de jumătate dintre americani au declarat că se opun proiectului de construcție în valoare de 300 de milioane de dolari, scrie Politico.

56% dintre americani s-au declarat împotriva proiectului, iar doar 28% și-au exprimat sprijinul pentru acesta, potrivit sondajului.

Sondajul a relevat că proiectul se bucură de un sprijin semnificativ mai mare în rândul republicanilor decât în rândul democraților. 62% dintre republicani o susțin, în timp ce 88% dintre democrați se opun sălii de bal. Independenții au fost mai împărțiți, 17% susținând proiectul și 61% dezaprobându-l.

East Wing, demolarea completă

Deși Trump a insistat inițial că proiectul nu va afecta structura existentă a Casei Albe, administrația a demolat acum complet aripa estică a Casei Albe, care a găzduit în trecut biroul primei doamne și alte săli de recepție.

Trump a declarat că noua sală de bal de 8.361 metri pătrați, pe care Casa Albă se așteaptă să o finalizeze cu mult înainte de 2029, va găzdui evenimente ale Casei Albe pentru aproape 1.000 de persoane.

Administrația a solicitat donații de la câteva zeci de donatori de profil înalt ai lui Trump, inclusiv doi membri ai Cabinetului, mai mulți investitori miliardari și unele dintre cele mai mari companii de tehnologie și criptomonede din Silicon Valley, pentru a finanța renovarea. Casa Albă a promis, de asemenea, să dezvăluie suma pe care Trump o contribuie personal la proiect, o cifră pe care administrația nu a făcut-o publică încă, dar nu a specificat când o va face.



Sondajul Washington Post-ABC News-Ipsos a fost realizat online în perioada 24-28 octombrie, pe un eșantion aleatoriu de 2.725 de adulți.

Editor : Sebastian Eduard