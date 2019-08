Ce dezvăluiri a făcut presei șefa de cabinet a lui Donald Trump. A fost nevoită să-și dea demisia de onoare

Șefa de cabinet a lui Donald Trump, Madeleine Westerhout, a demisionat după ce le-a dezvăluit jurnaliștilor, într-o discuție neoficială, detalii din viața de familie a președintelui american. Ea era alături de Donald Trump încă de când acesta s-a instalat la Casa Albă.

Tânăra le-ar fi spus jurnaliștilor că președintele se împacă mai bine cu ea decât cu propriile lui fiice, Ivanka și Tiffany. A mai spus și că președintelui nu îi place să fie fotografiat cu fiica sa cea mică, Tiffany, pentru că este supraponderală. Aceste declarații au fost însă publicate de jurnaliști, iar Donald Trump a declarat că, deşi o apreciază foarte mult pe fosta sa secretară, de această dată a întrecut o limită inacceptabilă.

Tiffany Trump (în centrul fotografiei) este fiica cea mică a președintelui Donald Trump Foto: Guliver/Getty Images

Tiffany Ariana Trump, în vârstă de 25 de ani, este singurul copil al lui Donald Trump cu Marla Maple, actrița și prezentatoarea TV cu care președintele s-a căsătorit în 1993 și de care a divorțat în 1999.

„Cred că a spus anumite lucruri și m-a sunat, era foarte supărată. Era demoralizată. A spus că băuse și era cu reporterii și tot ce a spus a fost off the record. Dar asta nu o scuză. A spus lucruri despre copiii mei, dar e o persoană foarte bună. (...) Cinstit vorbind, a fost off the record și sigur că presa încalcă aceste convenții tot timpul, pentru că mulți dintre ei (jurnaliștii - n.r) nu au onoare. Oricum ar fi, sunt lucruri pe care nu le spui. Nu spui anumite lucruri. A fost prea rău”, a comentat președintele Donald Trump.