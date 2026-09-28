Live TV

Ce este dispus Donald Trump să ofere în schimbul unor măsuri concrete din partea Iranului în domeniul nuclear (Axios)

Data publicării:
donald trump profimedia
Donald Trump. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele american Donald Trump este dispus să ridice sancțiunile împotriva Iranului și să deblocheze fondurile iraniene înghețate în schimbul unor măsuri concrete din partea Teheranului în ceea ce privește programul nuclear, afirmă oficialii americani citați de Axios.

Mesajul Statelor Unite adresat Iranului vine în contextul în care mediatorii din Qatar și Pakistan încearcă din nou, în această săptămână, să ajungă la un acord între cele două țări aflate în conflict.

În prezent, cele două părți au poziții foarte diferite cu privire la chestiuni cheie. Iranul dorește ca discuțiile să se concentreze asupra Strâmtorii Ormuz și asupra blocadei navale impuse de SUA, în timp ce administrația Trump solicită ca Iranul să accepte concesii în domeniul nuclear.

Totuși, oferta oferă o rază de speranță pentru o evoluție pozitivă pe plan diplomatic, după ce Trump a respins cea mai recentă ofertă a Iranului.

Mediatorii se întâlnesc la New York cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, pentru a discuta o propunere a Qatarului asupra căreia părțile au purtat negocieri în ultimele zile.

Se preconizează că mediatorii din Qatar se vor întâlni cu reprezentanții administrației Trump mai târziu luni sau marți, în încercarea de a ajunge la o soluție decisivă.

Un oficial american, care are cunoștință despre discuțiile indirecte, le-a calificat drept „pozitive și constructive” și a afirmat că Iranul „a dat de înțeles că este flexibil în ceea ce privește problemele nucleare”.

Totuși, oficialul a menționat că există încă divergențe și a subliniat că nu se va ajunge la un acord „dacă nu se rezolvă problemele nucleare”.

„Părțile rămân în continuare pe poziții opuse în ceea ce privește calendarul angajamentelor și ordinea în care vor fi luate măsurile”, a declarat oficialul.

„Traficul din Strâmtoarea Ormuz continuă să crească, iar blocada și sancțiunile continuă să slăbească poziția Iranului. Poziția Statelor Unite se consolidează pe zi ce trece, iar președintele Trump rămâne răbdător și pe deplin dedicat obiectivului său ca Iranul să nu dețină niciodată o armă nucleară”, a declarat oficialul.

Conform oficialului, Casa Albă se arată sceptică față de promisiunile Iranului și a acuzat iranienii că au încălcat ultimul memorandum de înțelegere prin atacarea unor nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, în luna iulie.

„De data aceasta, Statele Unite au nevoie de garanții că Iranul are intenții serioase și că nu încearcă doar să scape din situația dificilă în care se află”, a declarat oficialul.

Citește și:

De ce a refuzat Donald Trump propunerea de pace a Iranului. Ambasadorul SUA la ONU dezvăluie ce a cerut Teheranul

Cum a scos la iveală săptămâna diplomatică a lui Trump limitele puterii sale (Reuters)

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
2
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
3
Vortexul polar și El Nino pot schimba vremea în Europa. Climatolog: „Am putea avea...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
siegfried muresan profimedia
5
Mureșan, despre telefonul primit de la Nicușor Dan: „S-a mai întâmplat în istoria noastră...
Ce i se întâmplă lui Leonard Doroftei pe străzile din România: ”Zici că le-am furat ceva”
Digi Sport
Ce i se întâmplă lui Leonard Doroftei pe străzile din România: ”Zici că le-am furat ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump.
Trump, acuzat de propagandă ilegală după o reclamă plătită din bani publici: „Voi plătiți factura”
politisti anglia baza raf profimedia
Presupusul complot de la baza RAF Fairford din Anglia: cei cinci suspecți, toți britanici, au fost eliberați pe cauțiune
Donald Trump Xi Jinping
Foie gras, delfini și prăjitoare de pâine: China și SUA reduc taxele reciproce pentru mărfuri în valoare de 30 de miliarde de dolari
politisti anglia baza raf profimedia
Iranul respinge „speculaţiile nefondate şi răuvoitoare” care leagă Teheranul de incidentul de la baza aeriană britanică
A police checkpoint near RAF Fairford after major incident was declared on Sunday, with armed police manning a cordon near the village of Whelford in Gloucestershire, near RAF Fairford which is used by the United States Air Force (USAF). Picture date: Mon
Tentativa de atentat la baza militară americană din Anglia, dejucată de o localnică. Ce se întâmplă cu suspecții arestați
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la...
gica hagi INSTANT_SUEDIA_ROMANIA_02_INQUAM_Photos_Stefan_Constantin
Liga Națiunilor. România - Bosnia-Herţegovina, 0-1 ACUM. Meci fără...
siegfried muresan inquam octav ganea
Siegfried Mureşan: Suntem în jur la 200 de voturi certe. O să mai...
Ruffled Flags of European Union and Moldova. 3D Rendering
Republica Moldova, pregătită să facă următorul pas spre aderarea la...
Ultimele știri
Rusia sparge recordul cheltuielilor militare: buget de apărare uriaș pentru 2027, cel mai mare de la invazia Ucrainei
Două zile de la întâlnirea dintre Lavrov și ministrul german de externe. Putin a semnat: Activele locale ale Metro, sub control rusesc
CE lansează Coaliția europeană pentru alfabetizare. Roxana Mînzatu: Evaluarea PISA din 2025 ne arată cât de gravă este situația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă definitiv de griji pe 29 septembrie, sub influența lui Chiron retrograd
Cancan
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu vine lângă Cornel Dinu, la un capitol sensibil în istoria echipei naționale
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
Cele mai tari glume după ce Ianis Hagi a fost lăsat în afara lotului la meciul România – Bosnia. Foto
Adevărul
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Playtech
Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție. Ce spune despre noul său loc de muncă
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un milion de vizualizări pentru șase secunde! Gesturile lui Ronaldo de după Norvegia - Portugalia fac...
Pro FM
Nicole Scherzinger s-a opărit cu apă clocotită cu doar o oră înainte de concert. Artista a urcat pe scenă cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Era un necunoscut, dar a uimit Hollywoodul. Cine este actorul despre care Richard Gere spune că a salvat...
Adevarul
Imagini cutremurătoare. Un grup rusesc de sabotaj folosește civili ucraineni drept scut uman
Newsweek
Casa de Pensii anunță dezastrul pentru zeci de mii de pensionari. Rămân fără pensie la 1 octombrie. De ce?
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un emu evadat se bate cu un bărbat pe stradă. Pasărea l-a doborât cu o lovitură de cap
Film Now
Cum arată azi Jonathan Lipnicki, simpaticul puști din „Jerry Maguire”. Are 35 de ani și joacă în „Primetime”
UTV
Loredana Groza a întors toate privirile într-o rochie neagră transparentă. „Într-o lume plină de culoare...