Ce este dispus Donald Trump să ofere în schimbul unor măsuri concrete din partea Iranului în domeniul nuclear (Axios)

Președintele american Donald Trump este dispus să ridice sancțiunile împotriva Iranului și să deblocheze fondurile iraniene înghețate în schimbul unor măsuri concrete din partea Teheranului în ceea ce privește programul nuclear, afirmă oficialii americani citați de Axios.

Mesajul Statelor Unite adresat Iranului vine în contextul în care mediatorii din Qatar și Pakistan încearcă din nou, în această săptămână, să ajungă la un acord între cele două țări aflate în conflict.

În prezent, cele două părți au poziții foarte diferite cu privire la chestiuni cheie. Iranul dorește ca discuțiile să se concentreze asupra Strâmtorii Ormuz și asupra blocadei navale impuse de SUA, în timp ce administrația Trump solicită ca Iranul să accepte concesii în domeniul nuclear.

Totuși, oferta oferă o rază de speranță pentru o evoluție pozitivă pe plan diplomatic, după ce Trump a respins cea mai recentă ofertă a Iranului.

Mediatorii se întâlnesc la New York cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, pentru a discuta o propunere a Qatarului asupra căreia părțile au purtat negocieri în ultimele zile.

Se preconizează că mediatorii din Qatar se vor întâlni cu reprezentanții administrației Trump mai târziu luni sau marți, în încercarea de a ajunge la o soluție decisivă.

Un oficial american, care are cunoștință despre discuțiile indirecte, le-a calificat drept „pozitive și constructive” și a afirmat că Iranul „a dat de înțeles că este flexibil în ceea ce privește problemele nucleare”.

Totuși, oficialul a menționat că există încă divergențe și a subliniat că nu se va ajunge la un acord „dacă nu se rezolvă problemele nucleare”.

„Părțile rămân în continuare pe poziții opuse în ceea ce privește calendarul angajamentelor și ordinea în care vor fi luate măsurile”, a declarat oficialul.

„Traficul din Strâmtoarea Ormuz continuă să crească, iar blocada și sancțiunile continuă să slăbească poziția Iranului. Poziția Statelor Unite se consolidează pe zi ce trece, iar președintele Trump rămâne răbdător și pe deplin dedicat obiectivului său ca Iranul să nu dețină niciodată o armă nucleară”, a declarat oficialul.

Conform oficialului, Casa Albă se arată sceptică față de promisiunile Iranului și a acuzat iranienii că au încălcat ultimul memorandum de înțelegere prin atacarea unor nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, în luna iulie.

„De data aceasta, Statele Unite au nevoie de garanții că Iranul are intenții serioase și că nu încearcă doar să scape din situația dificilă în care se află”, a declarat oficialul.

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Editor : A.M.G.