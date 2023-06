Locuitorii New Yorkului s-au adunat marți seara în Manhattan ca să asiste la un spectacol ce are loc de doar două ori pe an, scrie BBC.

Soarele a apus perfect încadrat între zgârie-nori datorită felului în care clădirile sunt aranjate în linie dreaptă în sistem de grilă, ceea ce a produs o lumină caldă peste jungla de beton.

Fenomenul atrage mereu mii de curioși, turiști și localnici care încearcă să surprindă imaginea perfectă. Prima noapte a fenomenului Manhattanhenge a fost luni, când doar o jumătate din Soare se vedea la apus.

Răsărit de Soare la New York. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Fenomene asemănătoare au loc și în alte orașe mari cu mulți zgârie-nori aliniați de-a lungul unor străzi lungi și drepte, precum cele din Chicago, Montreal și Toronto.

Apusul spectaculos poate fi văzut în lunile de mai și iulie, de fiecare dată, pentru doar două nopți la rând. O versiune similară, dar de această dată la răsărit, are loc iarna, tot de două ori.

Astrofizicianul Neil deGrasse Tyson a folosit termenul de „Manhattanhenge” pentru prima oară în 1997, inspirat fiind de asemănarea cu Stonehenge, acolo unde Soarele se aliniază cercurile concentrice de monoliți de piatră cu ocazia fiecărui solstițiu.

Editor : Raul Nețoiu