Ce este viza H-1B, taxată acum cu 100.000 de dolari de Donald Trump. „Un exod al creierelor va afecta grav productivitatea”

Donald Trump
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Ce este H-1B Ce spun specialiștii

Decizia lui Donald Trump de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru vizele H1-B destinate lucrătorilor străini calificați ar putea afecta creșterea economică a SUA, au avertizat economiștii.

Ce este H-1B

Viza H-1B este o categorie de viză temporară (non-imigrant) care permite angajatorilor americani să angajeze muncitori străini altamente calificați în „ocupații speciale”, domenii care necesită cel puțin o diplomă de licență sau echivalentul acesteia, cum ar fi inginerie, informatică și medicină. Spre deosebire de viza B-1 pentru afaceri, viza H-1B permite angajaților să obțină un salariu din surse americane pentru munca lor.

O „ocupație specială” necesită o bază de cunoștințe specializate și îndeplinirea cerințelor de educație, de obicei o diplomă de licență sau echivalentul acesteia, în domeniul respectiv.

Trump a semnat vineri o proclamație prin care introduce taxa de solicitare a vizei H-1B, de până la 60 de ori mai mare decât costul actual, într-o măsură menită să încurajeze companiile să angajeze mai mulți lucrători americani, informează The Guardian.

H-1B ar urma să coste 100.000 de dolari, în loc de aproximativ 2.000 – 5.000, până acum.

Creșterea reprezintă o lovitură pentru marile companii de tehnologie, care se bazează în mare măsură pe astfel de vize pentru a angaja ingineri, oameni de știință și programatori din străinătate, în special din India.

Ce spun specialiștii

Atakan Bakiskan, economist la banca de investiții Berenberg, a declarat că această măsură este un exemplu al „politicii anti-creștere” a administrației Trump.

„Prin faptul că atragerea de talente străine devine foarte costisitoare pentru companii și prin faptul că unii studenți internaționali sunt obligați să părăsească țara după absolvire, exodul creierelor va afecta grav productivitatea”, a adăugat el.

„Investițiile în inteligența artificială nu vor putea compensa probabil daunele cauzate de pierderea capitalului uman în cadrul politicilor restrictive de imigrare.”

Berenberg a redus recent estimarea privind creșterea economică a SUA, de la 2% la începutul anului la 1,5%. Cu toate acestea, Bakiskan a avertizat că, dacă Trump nu va ceda, prognoza de 1,5% „ar putea părea în curând optimistă”.

El a declarat: „Luate împreună, erodarea încrederii în instituții, pierderea capitalului uman, tarifele, incertitudinea cronică și politicile fiscale nesustenabile pot crește riscul unei crize financiare în SUA. Pe termen lung, acestea pot deschide calea către un dolar și mai slab și randamente pe termen lung mai mari.”

Jim Reid, strateg de piață la Deutsche Bank, a declarat că noua taxă de aplicare „a provocat o mare incertitudine în weekend pentru cei care depind de ea”.

Anunțul făcut vineri de Trump a provocat haos în industria tehnologică, unele companii din Silicon Valley îndemnând angajații să nu călătorească în afara țării. Acest lucru a determinat Casa Albă să clarifice sâmbătă că noua taxă mai mare se aplică numai noilor solicitanți și va fi o plată unică.

Kathleen Brooks, director de cercetare la brokerul XTB, a declarat că Amazon are cel mai mare număr de angajați cu vize H-1B, urmată îndeaproape de Microsoft, proprietarul Facebook Meta, Apple și Google.

„Deși aceste companii au bani pentru a-și permite vizele, alte sectoare care se bazează, de asemenea, pe vizele H-1B ar putea avea dificultăți în recrutarea viitoare, de exemplu sectoarele sănătății și educației”, a spus ea.

În prima jumătate a anului 2025, Amazon a avut peste 10.000 de vize H-1B aprobate, în timp ce Microsoft și Meta Platforms au avut peste 5.000 de aprobări fiecare.
Programul H-1B oferă anual 65.000 de vize angajatorilor care aduc lucrători străini temporari în domenii specializate, cu încă 20.000 de vize pentru lucrătorii cu studii superioare.

India a fost cel mai mare beneficiar al vizelor H-1B, reprezentând 71% din vizele aprobate anul trecut.

