„Ce greșeală am făcut!”. Capturarea lui Maduro împarte Congresul SUA în două tabere. Democrații acuză că au fost induși în eroare

Membri democraţi ai Congresului SUA au declarat sâmbătă că înalţi oficiali ai administraţiei preşedintelui Donald Trump i-au indus în eroare în timpul recentelor briefinguri privind planurile pentru Venezuela şi că ar fi afirmat că nu intenţionează să schimbe regimul de la Caracas, potrivit Reuters. SUA au atacat Venezuela şi l-au răsturnat de la putere pe preşedintele Nicolas Maduro, aflat în funcţie de mai mult timp, într-o operaţiune de câteva ore în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, cea mai directă intervenţie a Washingtonului în America Latină de la invazia din Panama din 1989.



Senatorul de New York, Chuck Schumer, liderul democraţilor din Senat, a declarat că i s-a spus în trei briefinguri confidenţiale că administraţia nu urmăreşte schimbarea regimului de la Caracas şi nu intenţionează să întreprindă acţiuni militare în Venezuela.



„M-au asigurat că nu urmăresc aceste lucruri”, a afirmat Schumer într-o declaraţie de presă. „Este clar că nu sunt sinceri cu poporul american”.

„I-au ţinut pe toţi în beznă totală”

Schumer a spus că nu a fost informat până sâmbătă după-amiază şi a solicitat administraţiei să comunice paşii următori ai SUA privind Venezuela nu doar liderilor Congresului şi ai comisiei pentru serviciile de informaţii, ci şi tuturor legislatorilor până la începutul săptămânii viitoare.

„I-au ţinut pe toţi în beznă totală”, a spus el.



Congresmeniii au declarat că doresc mai multe informaţii cu privire la planurile lui Trump pentru Venezuela, după ce acesta a declarat presei că va pune ţara sub controlul SUA, pentru moment.

„Nu a fost prezentat niciun plan serios cu privire la modul în care ar funcţiona un astfel de proiect extraordinar sau despre costurile pe care le-ar implica pentru poporul american. Istoria ne oferă numeroase avertismente cu privire la costurile umane, strategice şi morale ale presupunerii că putem guverna o altă naţiune prin forţă”, a declarat senatorul Jack Reed din Rhode Island, liderul democraţilor din Comisia pentru forţele armate a Senatului.



Senatul urmează să voteze săptămâna viitoare dacă trebuie blocate alte acţiuni militare împotriva Venezuelei fără aprobarea Congresului.



Trump a declarat presei că este deschis ideii de a trimite trupe terestre americane în Venezuela, o perspectivă care a neliniştit unii legislatori americani, printre care şi pe reprezentanta republicană Mariannette Miller-Meeks din Iowa, care urmează să facă faţă unei campanii electorale potenţial dificile în noiembrie.

„O problemă de securitate naţională”

Ea a calificat acţiunea SUA în Venezuela drept „o problemă de securitate naţională”, dar că „locuitorii statului Iowa nu doresc prezenţa trupelor terestre în Venezuela”, potrivit unui interviu acordat Fox News.



În cadrul briefingurilor din noiembrie şi decembrie susţinute de oficiali, printre care secretarul de stat Marco Rubio şi secretarul apărării Pete Hegseth, congresmenii au declarat că li s-a spus în repetate rânduri că nu există planuri de invazie terestră în Venezuela şi că administraţia nu se concentrează pe schimbarea regimului.

„În schimb, administraţia a indus în eroare în mod constant poporul american şi pe reprezentanţii săi aleşi”, a afirmat într-o declaraţie senatoarea Jeanne Shaheen din New Hampshire, liderul democraţilor din Comisia pentru relaţii externe a Senatului.



Pentagonul, Departamentul de Stat şi Casa Albă nu au răspuns deocamdată solicitării de comentarii din partea Reuters.



Mai mulţi congresmeni au declarat că se simt minţiţi.



„Administraţia a minţit Congresul şi a declanşat un război ilegal pentru schimbarea regimului şi pentru petrol” înVenezuela, a afirmat reprezentantul democrat din Virginia, Don Beyer, pe platforma X.

„Am fost pur şi simplu minţiţi”

Într-o conferinţă de presă sâmbătă, Donald Trump a declarat că Congresul nu a fost informat pe deplin din cauza temerilor că planurile sale ar putea fi divulgate. „Congresul are tendinţa de a divulga informaţii”, a insistat Trump.



Membri ai Congresului, inclusiv unii dintre colegii republicani ai lui Trump, precum şi democraţii au cerut încă din septembrie mai multe informaţii despre strategia sa faţă de această ţară sud-americană bogată în petrol, mai ales că atunci începuse mobilizarea militară în Caraibe şi liderul american ordonase atacuri asupra unor nave despre care a afirmat că transportau droguri.



„Când am avut briefinguri despre Venezuela, am întrebat: 'Aveţi de gând să invadaţi ţara?'. Ni s-a răspuns că nu. 'Aveţi de gând să trimiteţi trupe pe teren?' Ni s-a răspuns că nu. 'Aveţi de gând să schimbaţi regimul din Venezuela?' Ni s-a răspuns că nu”, a declarat reprezentantul democrat Seth Moulton din Massachusetts presei americane. „Deci, ... am fost pur şi simplu minţiţi”.



Congresmenii au declarat că nu au fost informaţi înainte de operaţiune, deşi Rubio a telefonat unor membri ai Congresului după ce aceasta a avut loc. Liderii democraţi şi republicani ai Congresului şi-au exprimat speranţa că vor avea briefinguri după ce legiuitorii se vor întoarce la Washington pe 5 ianuarie, după vacanţa de sfârşit de an.



Majoritatea republicanilor a lăudat acţiunea lui Trump şi a refuzat să discute despre ceea ce s-a spus la briefingurile confidenţiale.



„Acţiunea decisivă a preşedintelui Trump de a perturba status quo-ul inacceptabil şi de a-l aresta pe Maduro, prin executarea unui mandat valabil al Departamentului de Justiţie, este un prim pas important pentru a-l aduce în faţa justiţiei pentru infracţiunile legate de droguri pentru care a fost pus sub acuzare în Statele Unite”, a declarat liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune, din Dakota de Sud.



Reprezentantul republican Mario Diaz-Balart, într-o conferinţă de presă în statul său natal, Florida, a declarat că odată cu îndepărtarea lui Maduro de la putere în Venezuela, „tiraniile” liderilor din Cuba şi Nicaragua sunt, de asemenea, în pericol. „Zilele următorilor doi sunt, de asemenea, numărate”, a spus el.



Alţi membri ai Congresului îi acuză de mult timp pe preşedinţii ambelor partide că încearcă să ocolească cerinţa constituţională conform căreia Congresul, nu preşedintele, trebuie să aprobe orice acţiune militară, în afară de cele scurte şi limitate, pentru apărarea Statelor Unite.

