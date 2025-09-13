Live TV

Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump

Data publicării:
Kash Patel (C) speaks during a press conference
Kash Patel, directorul FBI. Foto: Profimedia

Directorul FBI, Kash Patel, și-a încheiat vineri declarația privind arestarea lui Tyler Robinson, suspectul acuzat de uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, cu un mesaj curios adresat lui Kirk, cunoscut ca fiind un credincios creștin.

„Prietenului meu, Charlie: Acum odihnește-te, frate. Noi stăm de veghe. Ne vedem în Valhalla”, și-a încheiat Kash Patel intervenția în care a anunțat arestarea lui Tyler Robinson.

Mesajul lui Patel, cu trimitere la Valhalla (un paradis unde ajung vikingii morți în luptă, în mitologia nordică), a stârnit nedumeriri, având în vedere convingerile creștine ale lui Kirk.

Publicația americană The Hill a solicitat, fără a primi un răspuns, clarificări de la FBI cu privire la semnificația mesajului lui Patel.

Aceeași publicație scrie că mesajul șefului FBI pare să combine o urare tradițională în marina militară la pensionare - „Noi stăm de veghe” - cu „până în Valhalla”, care este un omagiu folosit adesea pentru marinarii căzuți la datorie.

Nici Patel, nici Kirk nu erau membri ai armatei, dar păreau să fie prieteni apropiați, mai menționează sursa citată.

Directorul FBI a lucrat anterior la Departamentul de Justiție în timpul administrației Obama și a deținut funcții în cadrul Partidului Republican din Camera Reprezentanților în timpul primei administrații Trump.

El a fost invitat adesea în emisiunea lui Kirk de la Real America’s Voice, înainte de a fi confirmat în funcția de șef al agenției de informații FBI.

Patel, în vârstă de 45 de ani, este de origine indiană și s-a născut în New York.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, a crescut în suburbiile orașului Chicago și era un creștin fervent.

Termenul „Valhalla” este de obicei înțeles ca o referință la unul dintre cele cinci tărâmuri în care ajung sufletele morților în mitologia nordică, care îl descrie ca o sală de sărbătoare pentru războinici uciși și nobili sub zeul Odin.

Termenul este menționat și în jocul video „Assassin's Creed”, mai scrie The Hill.

