Președintele american Donald Trump exclude folosirea unei arme nucleare împotriva Iranului, calificând drept „stupidă” întrebarea unui jurnalist pe această temă. Declarațiile vin în timp ce Washingtonul ia în calcul noi lovituri limitate asupra unor obiective iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz, pe fondul mai multor incidente raportate în zonă și al blocării negocierilor dintre cele două țări, potrivit The Times of Israel.

Întrebat luni dacă a exclus posibilitatea folosirii unei arme nucleare împotriva Iranului, Donald Trump a răspuns afirmativ, însă a calificat întrebarea drept „stupidă”.

„Nu aș spune niciodată asta, dar răspunsul este da”, i-a spus Trump unui reporter în Biroul Oval. „Nu există niciun motiv pentru asta... Ce întrebare stupidă.”

Președintele american a insistat asupra faptului că, în opinia sa, Iranul a fost deja înfrânt din punct de vedere militar. „Sunt complet înfrânți din punct de vedere militar, iar acum ar trebui să folosesc o armă nucleară împotriva lor? Ce întrebare stupidă”, a repetat Trump.

În trecut, președintele american a amenințat că va distruge civilizația iraniană, însă nu a amenințat niciodată în mod explicit că va face acest lucru prin folosirea unei arme nucleare.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Statele Unite analizează posibilitatea reluării unor lovituri limitate asupra Iranului, după un nou schimb de focuri între cele două părți.

Potrivit Axios, citând trei oficiali americani, administrația de la Washington ia în calcul atacuri asupra unor baze de rachete și stații radar situate în apropierea Strâmtorii Ormuz. Scopul ar fi împiedicarea Iranului de a ataca navele care tranzitează una dintre cele mai importante căi maritime pentru transportul de petrol.

Unul dintre oficialii citați a declarat că planul, elaborat de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) și aprobat de secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar urma să „tundă gazonul”, reducând riscul unor atacuri asupra navelor comerciale și a altor ambarcațiuni care traversează strâmtoarea.

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Potrivit raportului, CENTCOM este preocupat de faptul că Iranul încearcă să-și reconstruiască rapid capacitățile de radar și de rachete din apropierea Strâmtorii Ormuz.

Un incident recent a amplificat îngrijorările Washingtonului. O rachetă iraniană a fost lansată asupra unui avion de vânătoare american F-35 care escorta o navă prin strâmtoare. Potrivit surselor citate de Axios, proiectilul nu s-a apropiat suficient pentru a reprezenta o amenințare reală pentru aeronava americană, dar incidentul a fost considerat un indiciu că Iranul își reconstruiește capacitățile militare în zonă.

Planul pentru eventualele lovituri a fost elaborat și aprobat cu câteva zile înainte de cel mai recent schimb de focuri. Sursele citate susțin că Trump era deja înclinat să aprobe reluarea atacurilor, iar escaladarea recentă ar putea determina administrația americană să adopte o reacție mai dură.

„Va exista un răspuns”, a declarat Trump luni, referindu-se la atacurile iraniene. „O să-i lovim cu putere.”

Incidente în Strâmtoarea Ormuz

Raportul Axios a apărut în aceeași zi în care Iranul a anunțat că Garda Revoluționară Islamică a doborât o dronă americană deasupra Strâmtorii Ormuz. Comandamentul central al forțelor armate iraniene a reiterat, de asemenea, avertismentul adresat statelor din regiune de a nu permite Statelor Unite să folosească teritoriile lor pentru lansarea unor atacuri împotriva Iranului.

Un alt incident a fost raportat în largul coastei de nord-est a Omanului. Un petrolier care părăsea Strâmtoarea Ormuz a transmis că a fost lovit de trei „proiectile necunoscute”, potrivit agenției britanice Maritime Trade Operations. Nu au fost raportate victime și nici poluare.

Presa iraniană a relatat, la rândul său, că un petrolier saudit a fost oprit în timp ce traversa coridorul sudic al Strâmtorii Ormuz. Informația nu a fost confirmată imediat de autoritățile saudite.

Israelul și Statele Unite au declanșat războiul împotriva Iranului pe 28 februarie, prin atacuri de amploare asupra unor obiective din întreaga țară, în încercarea de a destabiliza regimul de la Teheran și de a-i distruge programele de rachete balistice și nucleare.

De atunci, Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, prin care treceau anterior aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol. Negocierile de pace dintre Washington și Teheran au intrat în impas, inclusiv din cauza disputei privind controlul asupra acestei căi maritime strategice.

Trump a susținut că marina americană deține „controlul total” asupra strâmtorii, iar Washingtonul a anunțat săptămâna trecută că a finalizat operațiunile de îndepărtare a explozivilor de pe ruta navigabilă.

Iranul susține însă în continuare că deține controlul asupra căii maritime. Garda Revoluționară a afirmat luni că un petrolier „rătăcit” a luat foc în apropierea strâmtorii după ce a lovit două mine în timp ce încerca să traverseze o „rută ilegală”.

Anterior, luni, Trump a numit Iranul „o națiune eșuată” și a afirmat, într-o postare pe rețelele sociale, că armata iraniană a fost decimată, finanțele țării se prăbușesc, iar conducerea de la Teheran se află „într-o dezordine totală” și este incapabilă să reprezinte țara în mod corespunzător.

În pofida blocajului, Teheranul susține că este pregătit să reia negocierile. Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat marți că țara sa va răspunde „imediat” și reciproc dacă Statele Unite vor reveni la memorandumul de înțelegere convenit în iunie, menit să pună capăt conflictului.

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„Afirm în mod explicit că, dacă Statele Unite își vor respecta angajamentele asumate în cadrul memorandumului de înțelegere menționat anterior, Republica Islamică Iran va lua imediat măsuri reciproce”, a declarat Pezeshkian în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat în Kârgâzstan, potrivit site-ului președinției iraniene.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a insistat, de asemenea, asupra necesității reluării negocierilor.

„Soluția este complet clară și simplă: Statele Unite trebuie să-și respecte angajamentele”, a declarat el. „În acest caz, totul poate fi readus pe calea cea bună”, a adăugat Araghchi.

Editor : C.A.