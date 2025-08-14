Un bărbat acuzat că a aruncat cu un sendviș în agentul Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din Washington DC a fost acuzat de agresiune asupra unui ofițer federal.

Filmat într-un videoclip care a devenit viral, bărbatul identificat de autorități ca fiind Sean Charles Dunn, în vârstă de 37 de ani, poate fi văzut strigând „Fasciști!” și „Rușine!” către un grup de ofițeri care patrulau în district duminică seara, scrie The Guardian.

Daina Henry, un detectiv al poliției locale de tranzit, a descris altercația într-o plângere penală, susținând că Dunn a arătat cu degetul spre ofițer și a strigat: „Du-te dracului! Fasciștilor! Ce căutați aici? Nu vă vreau în orașul meu”, cu câteva minute înainte de a „da din braț înapoi și a arunca către ofițer , cu forță, un sendviș de tip submarine”.

Incidentul a izbucnit pe fondul tensiunilor crescânde legate de preluarea iminentă a puterii de către Donald Trump în Washington DC și de utilizarea forței de către administrația sa pentru a-și realiza în mod brutal agenda anti-imigranți.

În videoclip, ofițerul nu pare să fie rănit de sendviș, pe care cel care a filmat a mărit imaginea pentru a arăta că era încă învelit complet în ambalajul Subway, acolo unde a aterizat pe stradă.

Agentul și alții care îl însoțeau au fost văzuți urmărind bărbatul după ce acesta a aruncat sendvișul. Henry, în plângerea penală, susține că Dunn a fost reținut la scurt timp după aceea și a spus mai târziu: „Eu am făcut-o. Eu am aruncat sendvișul”.

„Tipul ăsta a crezut că e amuzant”

Cazul Dunn, depus la tribunalul districtual din Washington, a fost preluat de procuratura SUA condusă de fosta prezentatoare Fox News și numită de Trump, Jeanine Pirro, care a amenințat că îl va urmări penal în întregime. Ea și-a exprimat deschis sprijinul pentru planul președintelui de a combate criminalitatea.

„Tipul ăsta a crezut că e amuzant”, a continuat ea, referindu-se la presupusele acțiuni ale inculpatului. „Ei bine, astăzi nu mai crede că este amuzant, pentru că l-am acuzat de infracțiune, de agresiune asupra unui ofițer de poliție”.

Ea a adăugat că ea și echipa ei vor „sprijini poliția până la capăt”.

Dunn ar putea să fie condamnat la un an de închisoare pentru agresiune împotriva unui ofițer federal la care s-ar putea adăuga și amenzi semnificative.

Editor : Sebastian Eduard