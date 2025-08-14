Live TV

Video Ce pedeapsă poate lua un bărbat din Washington care a aruncat cu un sendviș într-un ofițer federal. Scena a devenit virală pe internet

Data publicării:
Senviș man
Foto captură,video YT

Un bărbat acuzat că a aruncat cu un sendviș în agentul Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din Washington DC a fost acuzat de agresiune asupra unui ofițer federal.

Filmat într-un videoclip care a devenit viral, bărbatul identificat de autorități ca fiind Sean Charles Dunn, în vârstă de 37 de ani, poate fi văzut strigând „Fasciști!” și „Rușine!” către un grup de ofițeri care patrulau în district duminică seara, scrie The Guardian.

Daina Henry, un detectiv al poliției locale de tranzit, a descris altercația într-o plângere penală, susținând că Dunn a arătat cu degetul spre ofițer și a strigat: „Du-te dracului! Fasciștilor! Ce căutați aici? Nu vă vreau în orașul meu”, cu câteva minute înainte de a „da din braț înapoi și a arunca către ofițer , cu forță, un sendviș de tip submarine”.

Incidentul a izbucnit pe fondul tensiunilor crescânde legate de preluarea iminentă a puterii de către Donald Trump în Washington DC și de utilizarea forței de către administrația sa pentru a-și realiza în mod brutal agenda anti-imigranți.

În videoclip, ofițerul nu pare să fie rănit de sendviș, pe care cel care a filmat a mărit imaginea pentru a arăta că era încă învelit complet în ambalajul Subway, acolo unde a aterizat pe stradă.

Agentul și alții care îl însoțeau au fost văzuți urmărind bărbatul după ce acesta a aruncat sendvișul. Henry, în plângerea penală, susține că Dunn a fost reținut la scurt timp după aceea și a spus mai târziu: „Eu am făcut-o. Eu am aruncat sendvișul”.

Citește și

Trupele Gărzii Naționale au intrat în Washington DC: 23 de oameni arestați. Primarul respinge „presiunea autoritară” a lui Trump

„Tipul ăsta a crezut că e amuzant”

Cazul Dunn, depus la tribunalul districtual din Washington, a fost preluat de procuratura SUA condusă de fosta prezentatoare Fox News și numită de Trump, Jeanine Pirro, care a amenințat că îl va urmări penal în întregime. Ea și-a exprimat deschis sprijinul pentru planul președintelui de a combate criminalitatea.

„Tipul ăsta a crezut că e amuzant”, a continuat ea, referindu-se la presupusele acțiuni ale inculpatului. „Ei bine, astăzi nu mai crede că este amuzant, pentru că l-am acuzat de infracțiune, de agresiune asupra unui ofițer de poliție”.

Ea a adăugat că ea și echipa ei vor „sprijini poliția până la capăt”.

Dunn ar putea să fie condamnat la un an de închisoare pentru agresiune împotriva unui ofițer federal la care s-ar putea adăuga și amenzi semnificative.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
3
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
4
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
E gata! Rodrygo a făcut anunțul, după ce Guardiola l-a cerut la Manchester City
Digi Sport
E gata! Rodrygo a făcut anunțul, după ce Guardiola l-a cerut la Manchester City
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate...
reactoarele de la centrala cernavoda
Alarmă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă: e vorba de o...
Trump Putin
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin, dar fără armata de...
radu miruta in studioul digi24
Ministrul Radu Miruță: La Ministerul Economiei, în septembrie nu vor...
Ultimele știri
Melania Trump amenință că îl dă în judecată pe Hunter Biden pentru 1 miliard de dolari în legătură cu afirmații despre Jeffrey Epstein
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump - Putin
Prăbușirea criptomonedelor TerraUSD şi Luna: Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, recunoaşte fraude de miliarde de dolari, în SUA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
imagine cu Sitka, Alaska, din secolul al XIX-lea / tablou cu negocierile SUA-Rusia pentru vânzarea Alaskăi
Una dintre cele mai profitabile afaceri din istorie, o „umilință” pentru Rusia: Cum au ajuns rușii să vândă Alaska americanilor
Trump Unveils the 48th Annual Kennedy Center Honorees, Washington, District of Columbia, USA - 13 Aug 2025
Donald Trump: „Am pus capăt politicii woke” la Kennedy Center. Sylvester Stallone și Gloria Gaynor, premiați la Washington
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
Rusia vrea negocieri și pentru reducerea trupelor americane în Europa, la summitul din Alaska, avertizează premierul polonez
trasnet cade pe autostrada, masini
Un transformator electric a explodat după ce a fost lovit de trăsnet, în SUA, creând haos pe o autostradă aglomerată
U.S. Air Force Maj. Melanie "Mach" Kluesner, pilot for the F-35A Lightning II Demonstration Team, executes precision aerial maneuvers during a practic
Elveţia vrea în continuare să cumpere avioane de luptă americane F-35, chiar dacă va plăti mai mult pentru ele
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
Adevărul
Imaginea virală cu excentricul afacerist Nicolae Cristescu: „Vito Corleone, made în China. De pus în muzeul...
Playtech
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurențiu Reghecampf, ajuns în Sudan: ”Pleacă de acolo urgent! Înseamnă...
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Evadare din gelozie. Deținutul de la Mărgineni a fugit după ce a aflat că iubita minoră are o relație cu...
Newsweek
Budăi: PSD nu a fost de acord cu CASS la pensie peste 3.000 lei. Când crește pragul la 4000 lei?
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...