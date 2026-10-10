Ce s-ar putea întâmpla în continuare în cazul Christa Pike: Cele trei scenarii posibile. „Suntem într-o zonă gri”

Execuția eșuată a deținutei condamnate la moarte din Tennessee, Christa Pike, a aruncat sistemul de justiție penală din Tennessee într-un teritoriu necunoscut.

După ce autoritățile statale i-au administrat două doze letale de pentobarbital pe 30 septembrie, Pike a supraviețuit și a fost transportată la un spital din apropiere, unde a fost intubată. Șase zile mai târziu, avocații ei au anunțat că era „conștientă și vorbea”.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a dispus o anchetă independentă pentru a afla ce a mers prost la Penitenciarul de maximă siguranță Riverbend din Nashville și a suspendat toate execuțiile până la sfârșitul anului.

Soarta lui Pike, care se află în așteptarea execuției de 30 de ani pentru uciderea lui Colleen Slemmer, se află acum într-o zonă gri misterioasă.

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Supoziții

Doctorul Joel Zivot, un anestezist angajat de echipa de apărare a lui Pike, spune că bănuiește că substanța chimică letală s-a răspândit sub pielea ei în loc să ajungă în fluxul sanguin și, din cauza dozei mari, ar putea dura zile sau chiar săptămâni până când se va contura o imagine clară a stării ei de sănătate.

La o audiere care a avut loc miercuri, un avocat al statului Tennessee a declarat că decizia privind stabilirea unei noi date de execuție revine Curții Supreme a statului.

Avocații lui Pike încearcă să obțină comutarea pedepsei cu moartea a acesteia într-o pedeapsă mai ușoară, și anume închisoare pe viață fără drept la eliberare condiționată. Lee, care are competența de a o grația pe Pike sau de a-i comuta pedeapsa, nu a indicat ce măsuri va lua statul în cazul ei.

BBC a discutat cu mai mulți experți pentru a analiza ce s-ar putea întâmpla în continuare.

Ce s-ar putea întâmpla în continuare. Câteva scenarii

O nouă încercare de a o executa pe Pike prin injecție letală

Departamentul de Corecție din Tennessee ar putea încerca să o execute din nou pe Pike prin injecție letală, dar statul s-ar confrunta foarte probabil cu contestații juridice bazate pe protecțiile constituționale împotriva pedepselor crude și neobișnuite.

„Dacă statul ar încerca să o execute din nou folosind aceeași metodă, s-ar confrunta cu obstacole juridice majore”, a declarat Stephen Ross Johnson, avocat al apărării din Tennessee.

Johnson a menționat că Tennessee a eșuat în efectuarea a două execuții într-un singur an – statul nu a reușit să-l execute nici pe Tony Carruthers în luna mai –, ceea ce ar putea oferi avocaților temeiuri solide pentru a contesta în mod general constituționalitatea protocolului statului privind injecția letală.

Avocații lui Pike ar putea, de asemenea, să susțină că injecția letală este ceea ce Johnson a numit „neconstituțională în modul în care este aplicată”, adică este o pedeapsă crudă și neobișnuită în cazul specific al lui Pike, din cauza stării sale medicale.

Avocații lui Pike au avertizat înainte de încercarea de execuție că aceasta are vene mici și trombocitoză, o afecțiune de coagulare a sângelui care ar complica procedura.

Starea ei de sănătate, combinată cu execuția eșuată a statului, ar face dificil pentru Tennessee să prezinte un argument juridic convingător pentru a încerca din nou injecția letală, a spus Johnson.

Încercarea de a o executa printr-o altă metodă

Totuși, Johnson, președintele ales al Asociației Naționale a Avocaților de Apărare Penală, consideră că statul ar putea încerca o execuție printr-o altă metodă.

Acest lucru ar necesita „proceduri juridice suplimentare”, inclusiv aprobarea din partea biroului guvernatorului și, eventual, a legislativului statal.

De la supraviețuirea lui Pike, liderii politici din Tennessee au cerut ca pedeapsa cu moartea să fie pusă în aplicare prin alte mijloace.

Senatoarea Marsha Blackburn, candidata republicană la funcția de guvernator în alegerile de luna viitoare, a declarat: „Reintroduceți scaunul electric.”

Congresmanul Tim Burchett a postat pe rețelele sociale că a depus deja un proiect de lege pentru „reintroducerea spânzurării”.

Tennessee ar putea primi permisiunea de a folosi scaunul electric, deoarece Pike a comis crima în 1995, înainte ca statul să-și modifice legile privind execuțiile.

Ea ar trebui să renunțe în scris la dreptul său la injecția letală, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie decizia ei, a spus Chris Slobogin, profesor de drept la Universitatea Vanderbilt.

Având în vedere că starea medicală exactă a lui Pike nu este cunoscută, Slobogin a spus că există un scenariu în care statului i s-ar putea interzice să încerce din nou să o execute, indiferent de metodă.

De asemenea, se consideră o pedeapsă crudă și neobișnuită executarea unei persoane care este incapabilă din punct de vedere mental să înțeleagă de ce se întâmplă acest lucru, a explicat el.

Din punct de vedere istoric, acest lucru s-a aplicat deținuților cu demență sau psihoză, dar experții au afirmat că există posibilitatea ca Pike să fi suferit leziuni cerebrale.

Comutarea pedepsei

Statul Tennessee a luat o pauză îndelungată în ceea ce privește aplicarea pedepsei capitale.

Doar o singură persoană urma să fie executată anul acesta după Pike, execuție pe care guvernatorul a amânat-o acum. Anterior, în luna mai, execuția lui Carruthers a fost suspendată cu un an, după ce oficialii statului nu au reușit să găsească o venă pentru administrarea injecției letale.

Asta înseamnă că probabil va dura ceva timp până când se va înregistra vreo evoluție în cazul lui Pike.

„Cel puțin va exista o întârziere semnificativă în timp ce această problemă este analizată de stat”, a spus avocatul apărării Johnson, adăugând că va trebui analizată și starea de sănătate a lui Pike.

Slobogin bănuiește că guvernatorul îi va comuta pedeapsa, mai ales dacă în cadrul anchetei pe care a dispus-o se vor descoperi greșeli comise de oficialii statului.

„Dacă ancheta, în orice mod, formă sau manieră, sugerează că protocolul nu a fost respectat sau că este greu de pus în aplicare, aceasta ar putea fi soluția cea mai ușoară pentru el, având în vedere complicațiile legate de execuție și toată publicitatea negativă”, a spus el.

Există un precedent juridic în care o sentință de moarte a fost comutată din cauza unei execuții eșuate, combinată cu starea medicală precară a deținutului.

Execuția lui Doyle Hamm, condamnat la moarte în Alabama, a fost anulată după ce, timp de peste două ore, s-au înregistrat eșecuri în încercările de a-i stabili o perfuzie intravenoasă.



Statul a renunțat la execuția sa în urma unei înțelegeri judiciare care se referea, în parte, la starea sa de sănătate. Ulterior, acesta a decedat din cauze naturale.

Editor : Sebastian Eduard