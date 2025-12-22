Majoritatea americanilor încă nu au văzut această perioadă de prosperitate, dar cu siguranță au auzit multe despre ea de la președinte, scrie The Guardian într-o analiză a situației macroeconomice a SUA, în contextul laudelor lui Donald Trump.

La începutul celui de-al doilea mandat, în discursul său de învestitură, Donald Trump a fost categoric. „Epoca de aur a Americii începe chiar acum”, a declarat el. La o recepție la Casa Albă, weekendul trecut, la puțin peste 10 luni distanță, președintele SUA părea să recunoască cât de mult s-a schimbat calendarul său.

„Vom avea... Eu spun că este epoca de aur a Americii”, i-a spus Trump audienței sale. „Se apropie o epocă pe care această țară nu a mai cunoscut-o niciodată. Și abia aștept să văd rezultatele. Veți vedea rezultatele în șase luni până la un an.”

Economia SUA a fost supusă presiunilor în 2025. Epoca de aur nu s-a instalat imediat, așa cum susținea inițial Trump, la revenirea sa în funcție în ianuarie.

În două domenii pe care președintele s-a angajat să le îmbunătățească rapid – locurile de muncă și prețurile – rezultatele au fost până acum nesatisfăcătoare.

Piața muncii a început anul în mod stabil. Încetinise, dar a reușit totuși să se extindă cu o medie de 168.000 de locuri de muncă în fiecare lună, în 2024.

Cu toate acestea, în discursul său adresat Congresului în martie, Trump a afirmat că a moștenit o „catastrofă economică” de la administrația lui Joe Biden și a promis că va crea locuri de muncă „cum nu s-a mai văzut până acum”.

O nouă „epocă de aur”

Creșterea locurilor de muncă s-a blocat, de fapt, în 2025 – cu o medie de 55.000 de locuri de muncă adăugate în fiecare lună, potrivit datelor oficiale pentru primele 11 luni ale anului, în scădere cu 67% față de 2024.

Rata șomajului, care a fluctuat între 3,9% și 4,2% în ultimul an al președinției lui Biden, a urcat sub Trump la 4,6% în noiembrie, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

În campania electorală de anul trecut, Trump a promis un „nou industrialism american” sub mandatul său, prin care SUA ar deveni din nou o „putere industrială”, cu o renaștere a locurilor de muncă în fabrici.

În realitate, ocuparea forței de muncă în sectorul industrial nu a crescut în acest an. Economia SUA a creat locuri de muncă în fabrici în doar două din cele 10 luni de la revenirea lui Trump la putere.

Realizarea acestui vis îndepărtat al unei renașteri industriale, potrivit Casei Albe, va necesita intensificarea politicii economice emblematice a președintelui: taxele vamale.

Și Trump a făcut exact acest lucru, majorând rata medie efectivă a tarifelor americane de la 2,4% la 16,8%, cel mai ridicat nivel din 1935, potrivit unei analize realizate de Budget Lab de la Yale.

Introducerea tarifelor mai mari a fost haotică și marcată de termene incerte, întârzieri și revocări. Procesul a fost „mai dureros decât mă așteptam”, a recunoscut Susie Wiles, șefa de cabinet a lui Trump, pentru Vanity Fair.

„Nimeni nu poate crede ce se întâmplă”

În ciuda tuturor problemelor pe care această agendă le-a cauzat în interiorul Casei Albe, economiștii au avertizat în repetate rânduri asupra unui impact potențial sever asupra a milioane de americani. Tarifele vamale aplicate mărfurilor din străinătate, adesea transferate de întreprinderile care le plătesc, pot duce la creșterea prețurilor în magazinele de retail.

Funcționarii și factorii de decizie din cadrul Rezervei Federale au petrecut luni de zile analizând dacă efectul final al tarifelor vamale impuse de Trump va fi o creștere temporară a prețurilor sau ceva mai durabil.

Inflația a atins cel mai înalt nivel din ultimii 25 de ani în 2022, pe măsură ce pandemia de Covid-19 a declanșat o serie de șocuri ale cererii și ofertei asupra economiei mondiale. Până anul trecut, însă, indicele prețurilor de consum (IPC) din SUA a revenit la nivelurile obișnuite și a continuat să scadă în primele luni ale anului 2025.

Totuși, potrivit lui Trump, administrația sa a moștenit de la Biden un „coșmar al inflației”, pe care el s-a angajat să îl rezolve. Într-un discurs televizat difuzat miercuri în prime time, el a declarat: „Voi reduce aceste prețuri ridicate și le voi reduce foarte repede”.

Însă IPC s-a menținut stabil din primăvară. În noiembrie, acesta a crescut cu o rată anuală de 2,7%, potrivit datelor publicate joi de Biroul de Statistică a Muncii.

Președintele a negat în repetate rânduri responsabilitatea pentru inflația din acest an și a respins îngrijorările legate de prețuri ca fiind o „înșelătorie”. Întrebat de Politico luna aceasta cum s-ar nota pe sine în ceea ce privește economia, el a răspuns: „A-plus-plus-plus-plus-plus”.

În timpul discursului său televizat din această săptămână, Trump a insistat că „rezolvă” problema prețurilor la alimente, susținând că prețurile la carnea de curcan și ouă au scăzut drastic. „Totul scade rapid”, a afirmat el. „Și încă nu s-a terminat, dar, Doamne, facem progrese. Nimeni nu poate crede ce se întâmplă.”

„Greu de crezut că 2026 va fi mai bun”

Au existat însă semne că administrația ia măsuri pentru a reduce presiunea asupra unei economii atât de apreciate de președinte.

Luna trecută, Trump a decis să reducă tarifele pentru unele importuri, inclusiv carne de vită, roșii, cafea și banane. Administrația a anunțat, de asemenea, un ajutor economic de 12 miliarde de dolari pentru fermieri și a discutat în repetate rânduri despre stimulente financiare pentru americani, finanțate din tarife.

Dând startul unui turneu național menit să construiască narațiunea unei „redresări remarcabile”, Trump a apărut săptămâna trecută la un miting în Mount Pocono, Pennsylvania, în fața unui panou uriaș pe care scria: „PREȚURI MAI MICI, SALARII MAI MARI”.

Se apropie oare cu adevărat o epocă de aur? Trump și oficialii săi au o convingere aproape mesianică că economia va accelera în primul trimestru al anului viitor, a raportat Axios la începutul acestei săptămâni, citând consilieri ai administrației.

Se spune că această încredere este alimentată de previziunile conform cărora stimulentele din legislația fiscală și de cheltuieli One Big Beautiful Bill Act a lui Trump vor da un impuls semnificativ finanțelor gospodăriilor și vor stimula investițiile în afaceri.

În afara administrației, economiștii sunt sceptici.

„Majoritatea americanilor cu venituri mici vor fi afectați (net) de aceste politici. Și la asta trebuie să adăugați și creșterea primelor de asigurare medicală”, a declarat Simon Johnson, economist laureat al premiului Nobel și profesor la Sloan School of Management al MIT. „Este greu de imaginat cum 2026 va fi un an mai bun pentru majoritatea oamenilor.”

Se preconizează că economia SUA va crește cu 2% în acest an, în scădere față de 2,8% în 2024. Samuel Tombs, economistul șef al Pantheon Macroeconomics pentru SUA, se așteaptă doar la un „impuls fiscal destul de mic” din partea politicilor lui Trump în anul viitor.

„În plus, încrederea relativ scăzută a gospodăriilor sugerează că multe dintre ele vor economisi câștigurile neașteptate din rambursările fiscale mai mari decât de obicei din primăvară”, a spus Tombs. „În consecință, ne așteptăm la o creștere a PIB-ului de aproximativ 2% și anul viitor, cu mult sub speranțele administrației.”

Trump rămâne optimist. „Suntem pregătiți pentru un boom economic cum lumea nu a mai văzut vreodată”, a asigurat el națiunea săptămâna aceasta.

Majoritatea americanilor încă nu au văzut acest boom. Dar cu siguranță au auzit multe despre el.

