Pe 26 februarie este programată o nouă rundă de negocieri la Geneva între Iran (reprezentat de ministrul de externe Abbas Araghchi) și SUA (reprezentate de trimisul special al președintelui Steve Whitcoff), cu medierea Omanului (reprezentat de ministrul de externe Badr al-Busaidi). Conform opiniei aproape unanime a experților și jurnaliștilor occidentali, aceasta nu va duce la o descoperire diplomatică, iar probabilitatea ca președintele SUA, Donald Trump, să dea ordinul de începere a operațiunii militare împotriva Iranului va crește semnificativ. Iată cinci scenarii principale ale posibilei evoluții a evenimentelor.

Scenariul 1. Soluție diplomatică

Se așteaptă ca Iranul să prezinte la Geneva o anumită propunere cu privire la programul său nuclear. De exemplu, să se angajeze să îmbogățească uraniu cu cel mult 3-5% — suficient pentru energia nucleară, dar insuficient pentru fabricarea unei bombe nucleare. Sau să revină la ideea unui consorțiu regional pentru îmbogățirea uraniului, la care ar putea participa, pe lângă Iran, țări precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Astfel de propuneri nu vor fi pe placul Statelor Unite: acestea insistă ca Iranul să renunțe complet la îmbogățirea uraniului pe teritoriul său. În plus, cerințele americane nu se referă doar la programul nuclear: SUA doresc să limiteze dezvoltarea programului balistic iranian și sprijinul acordat aliaților regionali ai republicii islamice – grupările militare șiite din Irak, Liban („Hezbollah”) și Yemen (husiții), precum și teroriștii Hamas.

Aceste cerințe, la rândul lor, sunt inacceptabile pentru regimul ayatollahilor. Dreptul la propria îmbogățire a uraniului nu mai este de mult timp doar o chestiune de dezvoltare a energiei nucleare și de statut de putere „aproape nucleară”, ci și o chestiune de principiu. În ultimele două decenii, Iranul a investit enorm de multă energie și bani în programul nuclear. Autoritățile au insistat în mod constant că, atunci când SUA și alte țări occidentale interzic îmbogățirea, aceasta este o încercare de a umili Iranul și de a-l împiedica să se dezvolte liber.

Dacă acum regimul renunță la îmbogățirea uraniului, acest lucru va echivala cu recunoașterea faptului că, în primul rând, este slab și, în al doilea rând, că în ultimii 20 de ani a dus o politică greșită. Și că privările cu care s-au confruntat iranienii din cauza crizei economice prelungite și foarte grave, provocată de sancțiunile occidentale, au fost în zadar.

În ceea ce privește celelalte cereri americane, reprezentanții Iranului au declarat în repetate rânduri că nu intenționează nici măcar să le ia în considerare. Programul de rachete și proxy-urile regionale sunt practic singura apărare a Iranului împotriva adversarilor regionali. În primul rând, împotriva Israelului. Iranul nu are graniță terestră cu acesta. Forțele aeriene ale statului evreu sunt, în mod evident, mai puternice. Republica Islamică poate amenința Israelul doar în două moduri: cu rachete balistice și cu militanți care au bazele în apropierea granițelor sale — în primul rând, Hezbollah în sudul Libanului. Iranul consideră ambele mijloace ca fiind propriile sale mijloace de descurajare.

Astfel, spațiul pentru o soluționare diplomatică a crizei este destul de redus.

Scenariul 2. Lovitura simbolică

Consolidarea prezenței militare americane în jurul Iranului poate fi considerată în sine un argument în cadrul negocierilor în curs. Reprezentanții administrației Trump – de exemplu, ministrul apărării Pete Hagseth – repetă în mod constant că președintele ar prefera să încheie un acord, dar numai în condițiile sale. Două grupuri de atac aerian, numeroase nave, avioane și rachete îndreptate spre Iran sunt menite să reamintească republicii islamice ce o așteaptă dacă nu va accepta acordul.

O dezvoltare logică a unei astfel de strategii de negociere ar putea fi un atac simbolic. Americanii ar putea bombarda o instalație nucleară, o bază militară sau, să zicem, ar putea arunca o bombă undeva în vecinătatea locului unde se ascunde ayatollahul Khamenei, ca semn al seriozității intențiilor lor.

Teoretic, acest lucru ar putea forța Iranul să devină mai conciliant în negocieri. Dar este mai probabil ca efectul să fie opus: regimul ayatollahilor va refuza pur și simplu să continue negocierile sub o astfel de presiune. Sau va decide că, din moment ce SUA, după ce au adunat o forță militară atât de impresionantă în regiune, se mulțumesc cu lovituri simbolice, nu intenționează să lupte cu adevărat.

Scenariul 3. „Venezuela”

Probabil că acesta este scenariul cel mai discutat. Acesta presupune că SUA vor desfășura o operațiune limitată pentru eliminarea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și, posibil, a altor câteva figuri cheie: fiul său și probabilul succesor Mohtaba, precum și comandantul suprem al Gărzii Revoluționare Islamice, Mohammad Pakpour. Apoi, SUA vor face noii conduceri a țării „o ofertă de nerefuzat”: fie îndeplinirea condițiilor americane, fie uciderea noilor lideri.

De fapt, exact asta au făcut SUA la începutul lunii ianuarie în Venezuela. Nu au desfășurat o operațiune militară pe scară largă și nici măcar nu au încercat să schimbe regimul, ci pur și simplu l-au capturat pe dictatorul Nicolas Maduro, i-au amenințat succesoarea, Delcy Rodriguez, că i se poate întâmpla același lucru, iar ea a devenit cooperantă: a acceptat, de fapt, să transfere industria petrolieră venezueleană sub control american, a încetat apropierea de Rusia, China și Iran și a eliberat prizonierii politici.

În Iran, realizarea unui astfel de scenariu va fi, desigur, mult mai dificilă. În primul rând, din punct de vedere pur tehnic: Teheranul este mai îndepărtat și mai puțin accesibil pentru armata americană decât Caracasul. În al doilea rând, ayatollahul Khamenei este mai bine protejat, iar Corpul Gărzilor Revoluției Islamice este mai capabil de luptă decât armata Venezuelei. În al treilea rând, regimul iranian este mai ideologizat decât cel venezuelean, iar nucleul său este format din revoluționari ideologici și ofițeri de luptă, care sunt mai greu de intimidat.

Probabilitatea ca SUA să reușească să-l captureze pe Khamenei sau pe alt lider iranian în viață este neglijabilă. Eliminarea lor înseamnă uciderea lor, cel mai probabil printr-un atac cu rachete sau aerian. Trump a spus de mai multe ori că încă din timpul războiului de 12 zile din iunie 2025 știa exact unde se află Khamenei și putea da ordinul de ucidere chiar atunci.

Conducerea iraniană se pregătește pentru un astfel de scenariu. Khamenei a desemnat deja trei posibili succesori, ale căror nume sunt ținute secrete. Din surse neoficiale se cunoaște chiar și lista persoanelor: secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională Ali Larijani, președintele parlamentului Mohammad Bagher Ghalibaf și fostul președinte Hassan Rouhani.

„Scenariul venezuelean” presupune menținerea structurii interne a republicii islamice și schimbarea radicală a politicii sale externe. Având în vedere extrema nepopularitate a regimului și faptul că, în ultimii ani, acesta se bazează practic exclusiv pe forță, viabilitatea acestui model este foarte îndoielnică.

Scenariul 4. Lovitură masivă asupra obiectivelor nucleare și rachetelor

SUA se pot concentra pe rezolvarea prin mijloace militare a problemelor care nu pot fi rezolvate pe cale diplomatică: bombardarea obiectivelor nucleare și a bazelor de rachete iraniene. Se știe unde se află majoritatea dintre ele: au fost deja supuse atacurilor israeliene și americane în iunie 2025. Printre acestea se numără centrele de cercetare din Teheran și Isfahan, complexele de îmbogățire a uraniului din Natanz și Fordow, reactorul cu apă grea din Arak, poligonul de testare din Parchin, bazele rachetelor mari din Shiraz și Qom.

După războiul de 12 zile, Iranul a depus eforturi considerabile pentru a restabili, cel puțin parțial, funcționarea obiectivelor avariate, precum și pentru a pune în funcțiune altele noi. Observatorii occidentali și israelieni sunt deosebit de îngrijorați de obiectivul în construcție de pe muntele Kolang-Gaz-La (muntele Kirk) din apropierea orașului Natanz. Se presupune că acesta va fi un complex de îmbogățire a uraniului la o adâncime de până la 100 de metri sub pământ — în afara zonei de acțiune chiar și a celei mai puternice bombe americane anti-buncăre GBU-57 MOP. Se pare că acesta nu funcționează încă, dar se desfășoară lucrări de construcție foarte intense.

Atacurile asupra obiectivelor nucleare și rachetelor vor fi aproape sigur completate de atacuri asupra conducerii politice și militare a Iranului. Acest scenariu presupune, de fapt, repetarea războiului de 12 zile, doar că la o scară mai mare.

Scenariul 5. Schimbarea regimului

Republica Islamică este reprezentată nu numai de ayatollahul Khamenei și aparatul său religios-politic (Consiliul de Coerență, Consiliul Experților), ci și de Corpul Gărzilor Revoluției Islamice — o structură de forță care dispune de propriile unități blindate, forțe aeriene, flotă, servicii speciale, unități de poliție și miliții de masă. Dacă SUA își vor propune să răstoarne regimul ayatollahilor, va fi necesară o campanie de amploare pentru distrugerea conducerii, bazelor și forței vii a CSIR.

Pentru SUA, acesta este un scenariu foarte riscant. În primul rând, comandamentul american – inclusiv șeful Comitetului Unit al Șefilor de Stat Major, generalul Dan Keane – are îndoieli că gruparea militară adunată în Orientul Mijlociu va fi suficientă pentru o campanie suficient de lungă și de intensă. Printre principalele limitări se numără stocurile de muniție, în special rachetele antirachetă pentru complexele THAAD și Patriot, care ar trebui să protejeze forțele americane și aliații lor de contraatacul iranian. SUA le furnizează în cantități mari Israelului și Ucrainei, iar producția nu reușește să refacă stocurile.

În al doilea rând, dacă regimul ayatollahilor decide că războiul are un caracter existențial pentru el, va activa toate mijloacele sale de descurajare. „Flota de moscari” iraniană nu va putea, desigur, să se opună pe picior de egalitate grupurilor de portavioane americane, dar este perfect capabilă să scufunde cel puțin o navă – ceea ce va constitui o lovitură politică grea pentru administrația Donald Trump și poate provoca nemulțumiri masive în interiorul SUA.

Iranul va mina aproape sigur strâmtoarea Ormuz, prin care tancurile transportă petrolul din Golful Persic – între un sfert și o treime din totalul traficului mondial de petrol. Husiții yemeniți (aliații Iranului) ar putea bloca navigația pe Marea Roșie – cea mai importantă rută comercială între Asia și Europa. Grupările șiite din Irak ar putea ataca bazele americane din țară – este puțin probabil să nu se înregistreze pierderi americane, ceea ce, din nou, va provoca nemulțumiri în interiorul SUA.

În cele din urmă, gruparea libaneză „Hezbollah”, deși slăbită de operațiunea israeliană din 2024, reprezintă în continuare o amenințare semnificativă: ar putea ataca Israelul și astfel distrage atenția forțelor importante. În ultimele două săptămâni, Israelul a lansat mai multe atacuri asupra obiectivelor Hezbollah, distrugând o parte din stocurile sale de rachete și ucigând mai mulți comandanți. Aceasta a fost urmată de un avertisment al Israelului către guvernul libanez: dacă va permite Hezbollah să se activeze, vor urma atacuri, inclusiv asupra infrastructurii civile, inclusiv aeroportul din Beirut. SUA au preferat să evacueze aproape tot personalul ambasadei sale din Liban, se arată într-o analiză meduza.

Și a treia dificultate a scenariului cu schimbarea regimului în Iran. Este imposibil să se realizeze acest lucru exclusiv din aer. Componența grupării militare americane din Orientul Mijlociu arată că nu se prevede o operațiune terestră. SUA va trebui să mizeze pe reluarea protestelor în Iran și răsturnarea ayatollahilor din interior.

De fapt, protestele – în principal studențești – au reînceput deja, deși nu la aceeași scară ca în ianuarie. Dar demonstrațiile de stradă în orașele bombardate sunt extrem de puțin probabile. În plus, în cazul începerii unei operațiuni militare americane, pierderile în rândul populației civile din Iran sunt inevitabile, iar acest lucru ar putea reduce și activitatea protestatarilor.

