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Ce spun americanii despre difuzarea în direct a unei execuții. Cel mai recent sondaj de opinie, tendință inversă față de acum 20 de ani

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Pete Hegseth Donald Trump
Pete Hegseth a anunțat că execuția va fi transmisă live, iar Donald Trump s-a declarat de acord. Foto; Profimedia
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Din articol
Cifre Invers față de acum 20 de ani

Anunțul autorităților de la Washington conform căruia americanul care a omorât 13 persoane într-o bază militară va fi executat, iar procedura va fi transmisă live la TV, a stârnit vâlvă. Uniunea Europeană a avertizat că rețelele de streaming care vor difuza acest lucru vor fi sancționate, iar Australia caută și ea o modalitate de interzicere. Era normal să apară și sondaje care să precizeze ce cred americanii despre această acțiune considerată de mulți drept extremă.

Opt din zece americani se declară împotriva transmiterii în direct a execuţiei planificate la începutul lunii decembrie a ucigaşului a 13 soldaţi americani în 2009, potrivit unui sondaj Ipsos publicat joi de Washington Post şi ABC News, transmite AFP.

Această opoziţie faţă de dorinţa exprimată de şeful Pentagonului, Pete Hegseth, se regăseşte în aproape toate categoriile de respondenţi, indiferent de opinia lor despre execuţia în sine.

Nidal Hasan, în vârstă de 56 de ani, urmează să fie împuşcat pe 3 decembrie la baza texană Fort Hood (sud), unde a ucis 13 persoane, dintre care 12 militari, pe 5 noiembrie 2009, într-un atac jihadist inspirat de Al-Qaida.

Ideea de a transmite în direct execuţia sa se confruntă cu opoziţia a 91% dintre respondenţii care se declară democraţi, a 83% dintre independenţi şi a 64% dintre republicani.

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Cifre

Bărbaţii republicani simpatizanţi ai mişcării MAGA a preşedintelui Donald Trump sunt singurul grup în care proiectul lui Pete Hegseth întâlneşte sprijinul majorităţii (57% pentru, 42% împotrivă).

Femeile MAGA se opun acestuia în proporţie de peste două treimi (69% împotrivă, 29% pentru).

Anunţul şefului Pentagonului conform căruia executarea lui Hasan va fi transmisă în direct pentru a servi drept exemplu a stârnit indignare în Statele Unite, chiar şi în rândul majorităţii prezidenţiale.

Preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a menţionat riscul ca o astfel de transmisie în direct să servească drept „instrument de recrutare pentru viitori terorişti”.

Preşedintele Donald Trump a afirmat că decizia nu a fost încă luată, deşi s-a declarat în favoarea execuţiei în sine.

Vicepreşedintele JD Vance a spus că nu ar urmări această execuţie publică în cazul în care ar avea loc.

Sondajul Washington Post-ABC News-Ipsos a fost realizat între 9 şi 13 octombrie pe un eşantion de 2.545 de adulţi americani, cu o marjă de eroare de plus/minus 2 procente.

Invers față de acum 20 de ani

În urmă cu două decenii, curentul de opinie era complet invers. Un sondaj național arăta că două treimi (aproximativ 66%) dintre americani susțineau ideea televizării execuțiilor.

Mai mult, 21% declarau la acea vreme că ar fi dispuși să plătească în sistem pay-per-view pentru a vedea execuția lui Osama bin Laden, conform NBC.

Editor : Sebastian Eduard

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