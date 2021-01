Ce spun președinții americani în scrisorile lăsate succesorilor lor?

Fostul președinte Donald Trump i-a lăsat până la urmă o scrisoare succesorului său în funcție, Joe Biden, care a fost învestit în funcție la 20 ianuarie. El continuă astfel o tradiție care a început acum 30 de ani în Statele Unite: președintele care părăsește funcția îi lasă succesorului o scrisoare, în Biroul Oval.

„Preşedintele mi-a scris o scrisoare foarte generoasă. Fiindcă este privată, nu voi discuta despre ea înainte de a discuta cu el, dar a fost generoasă”, le-a declarat miercuri reporterilor al 46-lea preşedinte al SUA, Joe Biden.

„Nu-i lăsa pe curcani să te doboare!”

Ronald Reagan este cel care a lăsat primul o astfel de scrisoare. Era 20 ianuarie 1989, iar fostul actor îi ceda locul fostului său vicepreședinte, George H.W. Bush. Acesta din urmă a găsit în Biroul Oval o foaie cu câteva rânduri care însoțeau o reproducere a unei caricaturi a ilustratoarei americane Sandra K. Boynton. În desen, un elefant este lungit pe burtă, iar deasupra lui stau niște curcani. În partea de sus a paginii era și un mesaj: „Don’t let the turkeys get you down” (Nu-i lăsa pe curcani să te doboare). Un detaliu relevant: elefantul este, în Statele Unite, simbolul Partidului Republican, din care făceau parte atât Reagan, cât și Bush.

Scrisoarea pe care George Bush a găsit-o pe Biroul Oval de la predecesorul său în funcție, Ronald Reagan Foto: CNN

„Dragă George,

Vor fi momente în care vei vrea să folosești această hârtie. Ei bine, fă-o. George, prețuiesc amintirile pe care le avem împreună și îți doresc tot binele. Vei fi în rugăciunile mele. Dumnezeu să vă binecuvânteze, pe tine și pe Barbara. O să-mi lipsească prânzurile noastre de joia. Ron” - sunt cele câteva rânduri pe care Ronald Reagan i le-a scris lui George Bush senior.

Un model de eleganță

Patru ani mai târziu, în 1993, George H.W. Bush nu a fost reales: i-a cedat locul democratului Bill Clinton. Iar în momentul în care a plecat de la Casa Albă i-a lăsat și el o scrisoare succesorului. Pe o hârtie cu antetul Casei Albe, i-a scris câteva rânduri de mână:

„Dragă Bill,

Când am pășit în acest birou acum patru ani, am avut, ca și acum, același sentiment de miracol și respect. Știu că și tu vei simți la fel. Îți doresc să ai parte de mari satisfacții aici. Eu nu am simțit niciodată acea singurătate de care au vorbit unii președinți. Vor fi momente grele, care vor deveni și mai dificile din cauza criticilor pe care s-ar putea să le simți ca fiind nedrepte. Nu sunt o persoană foarte bună la dat sfaturi, dar pur și simplu nu te lăsa descurajat sau dat la o parte. Vei fi Președintele nostru când vei citi acest bilet. Îți doresc numai bine. La fel și familiei tale. Succesul tău acum este succesul țării noastre. Îți țin pumnii. Noroc!

George”

Această scrisoare este considerată un model de eleganță din partea unui președinte care îi cedează locul rivalului său, după numai un mandat. Pentru mulți, scrisoarea arată că președintele a știut cum să treacă peste o înfrângere amară.

Ce i-a scris Bill Clinton lui George W. Bush

În 2001, după două mandate, democratul Bill Clinton îi ceda fotoliul prezidențial lui George Bush junior, politician republican și fiul predecesorului său în funcție. Și Bill Clinton a lăsat o scrisoare pe masa din Biroul Oval.

„Dragă George,

Astăzi intri în cea mai mare provocare, odată cu cea mai onoare care i se poate întâmpla unui cetățean american. Ca și mine, te bucuri în mod deosebit de împrejurarea de a conduce țara în vremea unei schimbări profunde și în mare parte pozitive, când vechi întrebări, nu doar despre rolul guvernului, ci și despre natura națiunii noastre înseși, primesc răspunsuri noi. Conduci un popor mândru, respectuos și bun. Iar din această zi, ești Președintele nostru, al tuturor. Te salut și îți doresc succes și multă fericire. Povara pe care o ai pe umeri este grea, uneori exagerată. Dar imensa bucurie de a face ceea ce crezi tu că este bine este de nedescris în cuvinte. Tu și familia ta sunteți în rugăciunile mele. Mă rog pentru tine. Numai bine!

Cu sinceritate,

Bill”

George W. Bush către Barack Obama: „Prietenii” te vor dezamăgi

În 2009, are loc o nouă alternanță la putere la Casa Albă: democratul Barack Obama îi ia locul lui George W. Bush și acesta din urmă îi lasă, la rându-i, o scrisoare.

„Dragă Barack,

Felicitări că ai devenit Președintele nostru. Tocmai ce începe un capitol fantastic în viața ta. Foarte puțini au onoarea de a cunoaște responsabilitatea pe care o simți tu acum. Foarte puțini cunosc emoția acestui moment și provocările cărora le vei avea de înfruntat. Vor fi momente de încercare. Criticii vor fi vocali. „Prietenii” te vor dezamăgi. Dar vei avea un Dumnezeu Atotputernic care să te liniștească, o familie care să te iubească, o țară care să fie alături de tine, inclusiv eu. Indiferent ce va veni, vei fi inspirat de caracterul și compasiunea poporului pe care îl conduci. Dumnezeu să te binecuvânteze!

Cu sinceritate,

GW”

Așa suna scrisoarea pe care i-a lăsat-o succesorului un președinte care a avut de făcut față la Casa Albă unor momente grele, de criză, dacă ar fi să amintim în primul rând atentatele din 11 septembrie 2001.

Donald Trump, impresionat de ce i-a scris Barack Obama

Opt ani mai târziu, în 2017, Barack Obama îi lăsa locul la Casa Albă republicanului Donald Trump, ales după o campanie deosebit de agresivă. Într-o nouă scrisoare, președintele care pleacă îl felicită și îi dorește succes președintelui care vine. Scrisoarea lui Barack Obama conține reflecții pe tema exercitării puterii și a rolului preeșdintelui, într-un moment în care alegerea-surpriză a lui Donald Trump era însoțită de o mulțime de incertitudini. Este cea mai amplă misivă lăsată până acum în Biroul Oval.

„Dragă domnule Președinte,

Felicitări pentru remarcabila cursă electorală. Milioane de oameni și-au pus speranțele în dvs și noi toți, indiferent de partid, trebuie să sperăm că va fi mai multă prosperitate și securitate în timpul mandatului dvs. Este o slujbă unică, fără o rețetă clară pentru succes, așa că nu știu dacă vreun sfat din partea mea v-ar putea fi de folos în mod deosebit. Totuși, permiteți-mi să vă ofer câteva gânduri despre ultimii opt ani.

În primul rând, amândoi suntem binecuvântați, în felul său, cu o mare șansă. Nu oricine este atât de norocos. Depinde de noi de a face tot ce ne stă în putință pentru a da și mai multe șanse de sucees fiecărui copil și fiecărei familii care vrea să muncească.

În al doilea rând, leadership-ul american în această lume este cu adevărat indispensabil. Depinde de noi, prin acțiune și exemplu, să susținem ordinea internațională care s-a impus constant de la sfârșitul Războiului Rece și de care depind propria noastră bunăstare și siguranță.

În al treilea rând, suntem doar ocupanți temporari ai acestui birou. Asta ne face gardienii acelor instituții și tradiții democratice - cum ar fi statul de drept, separarea puterilor, protecție egală și libertăți civile - pentru care strămoșii noștri au luptat și și-au vărsat sângele. Indiferent de suișurile și coborâșurile din politica de zi cu zi, ține de noi să lăsăm aceste instrumente ale democrației noastre cel puțin la fel de puternice cum le-am găsit.

Și în cele din urmă, acordați timp, în iureșul evenimentelor și responsabilităților, și pentru prieteni și familie. Vă vor ajuta să treceți peste inevitabilele momente grele.

Michelle și cu mine vă dorim atât dumneavoastră, cât și Melaniei toate cele bune acum, când intrați în această mare aventură, și vrem să știți că suntem gata să ajutăm cu orice am putea.

Noroc și succes!”

În ianuarie 2017, miliardarul Donald Trump a părut să fie deosebit de încântat de această scrisoare pe care i-a lăsat-o predecesorul democrat. „Tocmai am fost în Biroul Oval și am găsit această magnifică scrisoare a președintelui Obama”, declara el în fața camerelor de televiziune cărora le-a arătat scrisoarea, după care a strecurat-o în buzunarul haine de la costum. „A fost foarte amabil din partea sa. O vom prețui și o vom păstra”, a încheiat Trump.

Rămâne de văzut acum ce i-a scris el lui Joe Biden, căruia i-a cedat atât de greu locul la Casa Albă și cu care nu a mai dorit să se intersecteze. A plecat de la Casa Albă cu câteva ore înainte de ceremonia de învestitură și a preferat să nu fie prezent la momentul transferului de putere.

