Ce spune Donald Trump despre o eventuală procedură de destituire lansată de Partidul Democrat împotriva sa

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că Partidul Democrat va fi „distrus” dacă ar lansa o procedură de destituire împotriva sa, după ce democraţii vor prelua controlul Congresului la începutul lui 2027, relatează AFP.

Întrebat de presă despre o posibilă destituire în urma înfrângerii zdrobitoare a Partidului său Republican în alegerile de la jumătatea mandatului, Trump a declarat: „Cred că asta ar distruge Partidul Democrat dacă ar proceda aşa”, adăugând că nu există „niciun motiv” pentru a fi demis din funcţie.

Donald Trump a afirmat totodată că secretarul apărării Pete Hegseth a făcut o „treabă foarte bună”, în pofida înfrângerii spectaculoase electorale a Partidului Republican, pe care preşedintele american însuşi a atribuit-o războiului din Iran, notează AFP, citată de Agerpres.

„Nu, cred că face o treabă foarte bună”, a declarat Trump întrebat de jurnalişti despre posibilitatea de a-l demite pe secretarul apărării.

În prima sa apariţie publică în faţa camerelor de televiziune de la înfrângerea istorică suferită marţi de Partidul Republican, preşedintele american a vorbit de asemenea miercuri despre proiectele sale de construcţie din capitala Washington, relatează dpa.

Trump a lăudat în mod special sala de bal pe care o construieşte la Casa Albă.

Aceasta ar urma să fie „cea mai frumoasă din lume”, a declarat preşedintele american, care a menţionat şi planul său de a construi un arc de triumf şi de a renova un vechi teren de golf din capitala SUA.

Editor : Liviu Cojan