Live TV

Ce spune liderul republican al Camerei Reprezentanţilor despre un al treilea mandat al lui Donald Trump

Data actualizării: Data publicării:
mike johnson in camera reprezentantilor
Mike Johnson, liderul republican al Camerei Reprezentanţilor. Foto: Profimedia

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA, republicanul Mike Johnson, a declarat marţi că a discutat cu preşedintele Donald Trump despre limitele Constituţiei SUA şi consideră că nu mai este suficient timp pentru a modifica documentul fondator pentru a permite miliardarului un al treilea mandat la Casa Albă, relatează Reuters.

Trump, în vârstă de 79 de ani, a refuzat luni să declare în mod categoric că nu va candida pentru un al treilea mandat, menţinând speculaţiile cu privire la modul în care ar putea încerca să-şi prelungească mandatul.

„A fost o perioadă minunată. Dar cred că preşedintele ştie - şi am discutat despre asta - despre constrângerile Constituţiei”, a declarat Johnson reporterilor de la Capitol Hill, adăugând că a vorbit cu Trump în urmă cu o oră, în timp ce preşedintele călătoreşte în Asia.

„Nu văd o modalitate de a modifica Constituţia (SUA), deoarece, după cum ştiţi cu toţii, este nevoie de aproximativ 10 ani pentru ca toate statele să ratifice ceea ce ar trebui aprobat de două treimi din Camera Reprezentanţilor şi de trei sferturi dintre state”, a arătat el. „Nu văd o cale pentru asta”, a adăugat liderul republican.

Aliaţii lui Trump, inclusiv Steve Bannon, au menţionat planuri de a testa limita de două mandate prevăzută în al 22-lea amendament al Constituţiei SUA. Trump a vorbit public despre acest lucru la mitinguri şi vinde şepci „Trump 2028”, referindu-se la următoarele alegeri prezidenţiale din acel an.

„Se distrează cu asta, provocând democraţii care sunt îngroziţi de perspectiva” unui alt mandat al lui Trump, a spus Johnson.

Mandatul actual al lui Trump se încheie în ianuarie 2029, notează Reuters, citată de News.ro.

Luni, Trump i-a indicat pe vicepreşedintele JD Vance şi pe secretarul de stat Marco Rubio ca fiind „oameni minunaţi” care ar putea candida la preşedinţie în 2028.

Dacă ar încerca să candideze pentru un alt mandat, Trump ar avea 82 de ani în 2028, ceea ce l-ar face cel mai în vârstă preşedinte al SUA din istorie.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
ilie bolojan in studioul digi24
4
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
Donald Trump
5
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă”...
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
Digi Sport
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_23773
Kelemen Hunor, reacție la declarațiile ÎCCJ și CSM privind pensiile...
2025-09-07-1871
Sorin Grindeanu, despre o eventuală moțiune de cenzură depusă de PSD...
Cărucior supermarket
Marile lanțuri de magazine, sub lupa Consiliului Concurenței...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, despre SRI și alegerile anulate: Ei au avut poza...
Ultimele știri
Poliția Locală Slatina trimite pistoalele colegilor de la Pitești ca să facă economii la buget: cât costă depozitarea armamentului
Mărturia fiicei lui Brigitte Macron în procesul de hărțuire online: „Nepoții ei aud ce se spune. «Bunica ta este bunicul tău»”
Explozia din Rahova: majoritatea celor afectați pot reveni în casele lor. Programul după care se va face accesul controlat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump - biroul oval
Administrația Trump, dată în judecată de zeci de state din SUA pentru refuzul de a finanța ajutorul alimentar pentru milioane de oameni
U.S. President Trump visits Japan
Administrația Trump caută viitorul președinte al Rezervei Federale a SUA. Cinci nume sunt pe lista scurtă a președintelui american
Viktor Orban cu figura dezamagita
Baletul lui Viktor Orban. Îl critică pe Trump pentru sancțiunile impuse Rusiei, dar merge la Casa Albă pentru a-l îmbuna
donald trump
Cum justifică Trump atacurile americane asupra navelor din Caraibe și Pacific: „Submarinele nu pescuiesc”
U.S. President Trump visits Japan
Trump se laudă că a trecut printr-o examinare RMN. Acest lucru alimentează speculațiile
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a...
Fanatik.ro
Ce riscă românii care nu vor să renunțe la lemnele de foc. Legea care poate schimba felul în care ne vom...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
La aproape 3 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia austriacului a luat o decizie neașteptată. Ce...
Adevărul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo...
Playtech
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Decizie radicală! Ce a făcut jucătorul lui Chivu, după ce a omorât un om cu mașina
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Daniel David a explicat pentru „Adevărul” prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială...
Newsweek
Pensia limită de vârstă a scăzut cu 250 lei de la recalculare. Pensia de invaliditate, cu 110 lei
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...