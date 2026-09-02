Ce spune Marco Rubio despre vizita șefului CIA la Moscova: „Aceste lucruri se pot dovedi utile în momente de criză sau conflict”

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a minimizat importanța vizitei surpriză efectuate săptămâna trecută la Moscova de către directorul CIA, John Ratcliffe, prezentând-o ca pe un efort de a menține deschise canalele de comunicare cu Rusia, relatează Bloomberg.

„Vizita sa acolo a fost în mare parte una de rutină, în sensul că a avut ca scop doar stabilirea și consolidarea în continuare a acestor canale de comunicare între serviciile de informații”, a declarat Rubio într-un interviu acordat miercuri la Fox News Radio, în emisiunea lui Brian Kilmeade. „Aceste lucruri se pot dovedi utile în momente de criză sau conflict”, a adăugat el.

Vizita scurtă și discretă a lui Ratcliffe a avut loc pe 25 august, când un avion militar de transport al SUA a fost zărit aterizând la Moscova. Kremlinul a declarat că Ratcliffe nu s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin.

Cu toate acestea, în absența unei declarații oficiale din partea SUA cu privire la scopul vizitei, au apărut speculații intense cu privire la subiectele pe care șeful CIA le-ar fi putut discuta cu omologii săi ruși, inclusiv dacă i-a transmis Moscovei un avertisment cu privire la legăturile acesteia cu Iranul sau dacă a încercat să-i spună lui Putin că nu primește evaluări sincere din partea consilierilor săi cu privire la provocările militare și economice cu care se confruntă Rusia.

The Wall Street Journal a relatat anterior că scopul călătoriei era de a avertiza Kremlinul să nu atace țările NATO, citând surse anonime informate cu privire la vizită. Vizita lui Ratcliffe a avut loc pe fondul îngrijorărilor că Rusia ar putea viza țările care furnizează arme și fonduri Ucrainei.

Președintele american Donald Trump a descris anterior această călătorie drept „oarecum de rutină” și a sugerat că Ucraina se număra printre subiectele discutate, adăugând că „Washingtonul ar dori să vadă sfârșitul războiului din Ucraina”.

Cel de-al 47-lea președinte american a mai afirmat, de asemenea, că nu crede că liderul rus ar ataca teritoriul NATO.

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Editor : A.M.G.