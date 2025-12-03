Live TV

Ce spune Pete Hegseth despre atacul SUA din septembrie asupra unei bărci cu traficanți care ridică întrebări de legalitate

Data publicării:
pete hegseth
Pete Hegseth, secretarul american de Război. Sursa foto: REUTERS

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat, marţi, că a urmărit în timp real prima lovitură americană din septembrie asupra unei nave suspectate de trafic de droguri, dar că nu a văzut supravieţuitori în apă şi nici a doua lovitură letală, pe care a descris-o ca fiind efectuată în „ceaţa războiului”, transmite Reuters.

Hegseth, vorbind la o şedinţă a Cabinetului alături de preşedintele Donald Trump, a apărat al doilea atac efectuat asupra navei, care a atras atenţia bipartizană a Congresului şi îngrijorări cu privire la legalitatea acţiunilor administraţiei.

Declaraţiile şefului Pentagonului au fost cea mai completă explicaţie a evenimentelor din 2 septembrie, când forţele americane au aruncat în aer prima dintr-o serie de nave suspectate de transport de droguri, ca parte a eforturilor lui Trump de a reduce fluxul de narcotice din America Latină şi de a exercita presiuni asupra Venezuelei, scrie News.ro.

Hegseth a fost supus unei atenţii speciale cu privire la atacuri, după ce Washington Post a raportat că comandantul care supraveghea operaţiunea a ordonat un al doilea atac pentru a elimina doi supravieţuitori care se agăţau de structura din apă, în conformitate cu instrucţiunile şefului Pentagonului ca toţi să fie ucişi.

Aşezat lângă Trump la Casa Albă, Hegseth a spus că a văzut primul atac din acea zi şi apoi a plecat la o altă şedinţă.

„Am urmărit primul atac în direct”, a spus Hegseth. „La Departamentul de Război avem multe lucruri de făcut, aşa că nu am rămas... Am trecut la următoarea mea întâlnire”, a adăugat el.

Câteva ore mai târziu, a spus el, a aflat că amiralul Frank Bradley a ordonat al doilea atac.

„Amiralul Bradley a luat decizia corectă de a scufunda în cele din urmă barca şi de a elimina ameninţarea”, a spus Hegseth.

Doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că Hegseth a ordonat atacuri letale asupra navelor de transport droguri, inclusiv cea în cauză, ca parte a unei campanii mai ample a administraţiei Trump care echivalează traficanţii de droguri cu teroriştii, în ciuda obiecţiilor multor experţi juridici.

Cu toate acestea, oficialii nu au confirmat implicarea lui Hegseth în luarea deciziilor operaţionale care au dus la al doilea atac în ziua în cauză pentru a finaliza misiunea de distrugere a navei de transport droguri. Decizia privind operaţiunea în sine a fost încredinţată lui Bradley, şeful Comandamentului Operaţiunilor Speciale al SUA, care a desfăşurat operaţiunea, au spus ei.

Casa Albă a declarat luni că Bradley a efectuat al doilea atac, lucru pe care Hegseth l-a reiterat.

„Îl susţinem”, a spus Hegseth.

Întrebat dacă a văzut supravieţuitori după primul atac, Hegseth a afirmat că nu.

„Nu am văzut personal supravieţuitori”, a spus Hegseth.

„Chestia aia era în flăcări... Asta se numeşte ceaţa războiului”, a adăugat el.

Trump, care a declarat duminică reporterilor aflaţi la bordul Air Force One că nu ar fi dorit al doilea atac, şi-a exprimat marţi sprijinul, spunând că nu a fost la curent cu al doilea atac.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
Vladimir Putin
2
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
3
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
artan
4
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
Digi Sport
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
m rubio, d trump si p hegseth la masa, raspund presei
Trump anunță că Statele Unite vor elimina traficanți de droguri și în alte țări decât Venezuela. „Oricine este pasibil de a fi atacat”
Pope Leo XIV makes statements on his return from his first foreign trip
Papa Leon intervine în conflictul SUA-Venezuela. Ce i-a cerut lui Donald Trump
maduro dans
Imagini hilare. Maduro răspunde amenințărilor lui Donald Trump cu mișcări de dans cel puțin amuzante
88
Trump s-a oferit să-i permită lui Maduro să plece din țară înainte de închide spațiul aerian
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ar fi comis crime de război în Venezuela, consideră niște membri ai Congresului SUA
Recomandările redacţiei
Președintele rus Vladimir Putin.
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei...
femeie ingrijorata de factura la curent
De ce plătim mai mult decât consumăm. Cum se împarte, de fapt...
incendiu tulcea
Incendiu la un uscător de cereale din Tulcea: ard 10 tone de semințe...
profimedia-1001584946
Europa are nevoie de propriul plan de pace pentru Ucraina. Comisarul...
Ultimele știri
San Francisco a dat în judecată Coca-Cola și alte zece corporații: „Au luat alimentele și le-au transformat în produse de nerecunoscut”
SUA a suspendat toate cererile de imigrare din 19 ţări non-europene. Lista statelor vizate
Principiile lui Elon Musk pentru ca inteligența artificială să evolueze „spre un viitor pozitiv”. „Poţi face o AI să înnebunească”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce tip de client ești în funcție de zodie. Nativul care se lasă mereu ghidat de impuls 
Cancan
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Fanatik.ro
Manipulare în campanie: imaginile cu Ciprian Ciucu și o „misterioasă brunetă”. BEC refuză să intervină în...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina...
Adevărul
Concerte în aer liber. Dansuri provocatoare în public. Tinerii din Iran conduc o schimbare socială dramatică...
Playtech
Cât ia în mână un angajat nou la Kaufland. Ce salariu ai în primele luni și cum crește venitul după un an
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Gigi Becali a plătit 700.000 de euro pentru o chilie la Muntele Athos și a ”explodat” când a aflat ce se...
Pro FM
Miley Cyrus a purtat o bijuterie cu diamant pe inelar la premiera noului film Avatar. Fanii cred că artista...
Film Now
Reuniune „BH 90210”. Tori Spelling, Brian Austin Green și Ian Ziering, în LA. Cum arată azi actorii care au...
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a...
Newsweek
Pensie crescută. Un pensionar a demonstrat că a muncit „100% din timp în grupa a II-a”. Ce documente a depus?
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Catherine Zeta Jones, după ce și-a petrecut Ziua Recunoștinței în bucătărie: „Am nevoie de un an pentru a mă...
UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...