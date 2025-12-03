Ce spune Pete Hegseth despre atacul SUA din septembrie asupra unei bărci cu traficanți care ridică întrebări de legalitate

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat, marţi, că a urmărit în timp real prima lovitură americană din septembrie asupra unei nave suspectate de trafic de droguri, dar că nu a văzut supravieţuitori în apă şi nici a doua lovitură letală, pe care a descris-o ca fiind efectuată în „ceaţa războiului”, transmite Reuters.

Hegseth, vorbind la o şedinţă a Cabinetului alături de preşedintele Donald Trump, a apărat al doilea atac efectuat asupra navei, care a atras atenţia bipartizană a Congresului şi îngrijorări cu privire la legalitatea acţiunilor administraţiei.

Declaraţiile şefului Pentagonului au fost cea mai completă explicaţie a evenimentelor din 2 septembrie, când forţele americane au aruncat în aer prima dintr-o serie de nave suspectate de transport de droguri, ca parte a eforturilor lui Trump de a reduce fluxul de narcotice din America Latină şi de a exercita presiuni asupra Venezuelei, scrie News.ro.

Hegseth a fost supus unei atenţii speciale cu privire la atacuri, după ce Washington Post a raportat că comandantul care supraveghea operaţiunea a ordonat un al doilea atac pentru a elimina doi supravieţuitori care se agăţau de structura din apă, în conformitate cu instrucţiunile şefului Pentagonului ca toţi să fie ucişi.

Aşezat lângă Trump la Casa Albă, Hegseth a spus că a văzut primul atac din acea zi şi apoi a plecat la o altă şedinţă.

„Am urmărit primul atac în direct”, a spus Hegseth. „La Departamentul de Război avem multe lucruri de făcut, aşa că nu am rămas... Am trecut la următoarea mea întâlnire”, a adăugat el.

Câteva ore mai târziu, a spus el, a aflat că amiralul Frank Bradley a ordonat al doilea atac.

„Amiralul Bradley a luat decizia corectă de a scufunda în cele din urmă barca şi de a elimina ameninţarea”, a spus Hegseth.

Doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că Hegseth a ordonat atacuri letale asupra navelor de transport droguri, inclusiv cea în cauză, ca parte a unei campanii mai ample a administraţiei Trump care echivalează traficanţii de droguri cu teroriştii, în ciuda obiecţiilor multor experţi juridici.

Cu toate acestea, oficialii nu au confirmat implicarea lui Hegseth în luarea deciziilor operaţionale care au dus la al doilea atac în ziua în cauză pentru a finaliza misiunea de distrugere a navei de transport droguri. Decizia privind operaţiunea în sine a fost încredinţată lui Bradley, şeful Comandamentului Operaţiunilor Speciale al SUA, care a desfăşurat operaţiunea, au spus ei.

Casa Albă a declarat luni că Bradley a efectuat al doilea atac, lucru pe care Hegseth l-a reiterat.

„Îl susţinem”, a spus Hegseth.

Întrebat dacă a văzut supravieţuitori după primul atac, Hegseth a afirmat că nu.

„Nu am văzut personal supravieţuitori”, a spus Hegseth.

„Chestia aia era în flăcări... Asta se numeşte ceaţa războiului”, a adăugat el.

Trump, care a declarat duminică reporterilor aflaţi la bordul Air Force One că nu ar fi dorit al doilea atac, şi-a exprimat marţi sprijinul, spunând că nu a fost la curent cu al doilea atac.

Editor : B.E.