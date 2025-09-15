Live TV

Ce spune secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, despre acordul-cadru privind vânzarea TikTok. „China a venit cu o cerere agresivă”

ilustrație tiktok steaguri China SUA
Donald Trump a făcut presiuni pentru ca rețeaua TikTok să ajungă pe mâinile unui investitor american. Foto: Shutterstock
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat luni că, în cadrul negocierilor comerciale cu China, desfășurate la Madrid, s-a ajuns la un acord-cadru privind TikTok, care ar putea deschide calea către transferul proprietății către SUA. „Omologii noștri chinezi au venit cu o cerere foarte agresivă”, a punctat Bessent, adăugând că detaliile vor fi stabilite în cadrul unei întâlniri între președintele SUA, Donald Trump, și premierul chinez Xi Jinping, care va avea loc vineri, anunță Reuters.

Statele Unite vor continua cu interzicerea aplicației de videoclipuri scurte TikTok în cazul în care China nu renunță la cererile de reducere a tarifelor și a restricțiilor tehnologice, ca parte a unui acord de cesiune, a declarat luni un înalt oficial american pentru Reuters.

Delegațiile SUA și Chinei discută despre cedarea TikTok de către proprietarul chinez Bytedance, ca parte a unei runde de negocieri mai ample privind tarifele și politica economică, organizate la Madrid. TikTok riscă să fie închisă încă din 17 septembrie în SUA, dacă nu trece în proprietatea SUA.

Delegația chineză a venit la negocierile de la Madrid cu o neînțelegere fundamentală a poziției SUA față de TikTok, a declarat oficialul, care a cerut să nu fie numit.

În declarațiile făcute reporterilor înainte de începerea negocierilor de luni, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, au afirmat că guvernul de la Beijing dorea concesii în domeniul comerțului și al tehnologiei, în schimbul acordului de a renunța la popularul aplicație de socializare. Bessent a declarat:

Omologii noștri chinezi au venit cu o cerere foarte agresivă. Vom vedea dacă putem ajunge la un acord în acest moment. Nu suntem dispuși să sacrificăm securitatea națională pentru o aplicație de socializare

Negocierile dintre SUA și China, organizate la Palacio de Santa Cruz, sediul baroc al Ministerului Afacerilor Externe spaniol, reprezintă a patra rundă de discuții în patru luni pentru a aborda relațiile comerciale tensionate și termenul limită iminent pentru renunțarea la TikTok.

Acestea au loc în contextul în care Washingtonul cere aliaților săi să impună tarife asupra importurilor din China pentru achizițiile chineze de petrol rusesc, ceea ce Beijingul a calificat luni drept o încercare de coerciție.

„Acesta este un act tipic de intimidare unilaterală și coerciție economică, o încălcare gravă a consensului la care au ajuns șefii de stat chinez și american în cadrul convorbirii telefonice și ar putea avea un impact sever asupra comerțului global, precum și asupra stabilității lanțurilor industriale și de aprovizionare”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului chinez într-o conferință de presă la Beijing.

Progres în privința detaliilor tehnice

Prelungirea termenului limită pentru cedarea TikTok va depinde în mare măsură de modul în care vor decurge discuțiile de luni, este de părere Bessent.

„Din perspectiva Chinei, aceasta consideră că o serie de aspecte, fie că este vorba de tarife sau de alte măsuri luate de-a lungul anilor, fac parte integrantă din potențialul acord privind TikTok”, a spus Greer. „Încă mai avem de parcurs negocieri și discuții pentru a ajunge la o înțelegere comună și nu cred că este momentul potrivit pentru a renunța la toate aceste lucruri”.

„În ceea ce privește TikTok, China și-a exprimat în repetate rânduri poziția”, a declarat Lin luni, în cadrul unei conferințe de presă la Beijing.

Adăugând și mai multă tensiune, autoritatea de reglementare a pieței din China a declarat luni că o anchetă preliminară asupra Nvidia a constatat că gigantul american de cipuri a încălcat legea antimonopol.

Ancheta este considerată pe scară largă ca o măsură de represalii împotriva restricțiilor impuse de Washington asupra sectorului chinez al cipurilor.

Delegații conduse de Bessent și de vicepremierul chinez He Lifeng s-au întâlnit în orașe europene, începând din luna mai, pentru a încerca să rezolve diferențele care l-au determinat pe președintele american Trump să majoreze tarifele la importurile din China și au declanșat măsuri de represalii, inclusiv taxe de import la fel de mari aplicate de China asupra mărfurilor americane și oprirea fluxului de pământuri rare către Statele Unite.

Administrația Trump se confruntă însă cu o hotărâre a Curții Supreme a SUA, care ar putea anula tarifele americane impuse în acest an asupra mărfurilor chinezești, slăbind potențial influența lui Trump asupra Beijingului. O hotărâre este așteptată la începutul anului 2026.

Delegațiile s-au întâlnit ultima dată la Stockholm în iulie, unde au convenit să prelungească cu 90 de zile o armistițiu comercial care a redus drastic tarifele de retorsiune de trei cifre aplicate de ambele părți și a reluat exporturile de metale rare din China către Statele Unite.

Așteptări scăzute

„Nu mă aștept la nimic substanțial între Statele Unite și China, cu excepția cazului în care are loc o întâlnire între Trump și (n.r. președintele chinez) Xi”, a declarat William Reinsch, consilier comercial senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington. „Organizarea acestei întâlniri este, de fapt, scopul acestor discuții”.

Trump și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping, dar Reinsch a afirmat că chinezii nu vor fi de acord cu o astfel de întâlnire până când nu vor cunoaște rezultatul și vor insista pentru o relaxare suplimentară a controalelor americane asupra exporturilor de cipuri și alte produse de înaltă tehnologie.

„La nivelurile cele mai înalte, relațiile sunt în continuare foarte bune”, „Ambasadorul Greer și cu mine avem un mare respect pentru toți omologii noștri”.

