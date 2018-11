Ce spunea Stan Lee despre originile sale româneşti

Scriitorul şi editorul american Stan Lee a murit luni la vârsta de 95 de ani. El a revoluţionat lumea benzii desenate şi cultura populară creând pentru casa de editură Marvel Comics personaje emblematice precum Spider-Man, X-Men, Hulk sau Cei patru fantastici.

Stan Lee, imitând felul în care Spider Man aruncă pânza de paianjen. Foto: Shutterstock

Foarte puțină lume știa că Stan Lee avea origini româneşti. Pe numele adevărat Stanley Martin Lieber, el s-a născut pe 22 decembrie 1922, la New York. Părinții lui au fost Celia şi Jack Lieber, evrei care au plecat din România secolul trecut.

Într-un interviu realizat de Libertatea în parteneriat cu Discovery Channel, în 2011, Stan Lee a mărturisit că nu a vizitat niciodată România şi nici nu a învăţat limba.

„Nu, din păcate nu. N-am fost niciodată în România. Tatăl meu era din România, dar nu mi-a povestit niciodată despre ea şi n-am avut niciodată şansa să ajung acolo. El nu ne-a vorbit niciodată în română, aşa că nu ştiu această limbă”, a declarat Stan Lee.

În colaborare cu mai mulţi artişti, precum Jack Kirby şi Steve Ditko, el a creat personajele Spider-Man, Hulk, Doctor Strange, Fantastic Four, Iron Man, Daredevil, Thor, X-Men, Black Panther și The Avengers.

A primit National Medal of Arts în 2008 şi a fost inclus în The Will Eisner Award Hall of Fame (1994) şi Jack Kirby Hall of Fame (1995).

Etichete:

,

,